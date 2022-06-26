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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион:
Стрёмсгодсет
3:0
Конец матча
Лиллестрём
0'
14' Желтая карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер
14' Желтая карточка
Драгснес Ветле
22' Желтая карточка
Гарнас Эспен
29' Желтая карточка
Огбу Иго
1:0
53' Гол
Ипалибо Джек
65' Желтая карточка
Хольст Фредерик
2:0
76' Гол
Токстад Кристоффер
82' Желтая карточка
Ресхольт-Мюра Вильяр
82' Красная карточка
Осен Йермунд
90' Желтая карточка
Стенгель Херман
3:0
90' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
90'+8
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
4
Грогард
Томас
8
Хове
Йохан
10
Стенгель
Херман
6
Ипалибо
Джек
11
Токстад
Кристоффер
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
17
Гулликсен
Тобиас
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
5
Драгснес
Ветле
25
Эд
Эскил
8
Мэтью
Ифиний
14
Кнудсен
Магнус
2
Рангер
Ларс
20
Ибрахимай
Илльдрен
23
Осен
Йермунд
9
Адамс
Акор
Стрёмсгодсет
4-3-3
Лиллестрём
3-4-2-1

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Лиллестрём

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
42.1%
13 побед 8 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 7 побед

34 матча

47.1%
20.6%
32.3%
16 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

29.4%
35.3%
35.3%
10 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

38.2%
41.2%
20.6%
13 побед 14 ничьих 7 побед

История матчей

Т
4:1
Т
3:1
ТМК
2:3
Т
1:1
Т
2:1
Т
2:2
К
3:0
Т
1:1
Т
3:1
Т
2:0
ТМК
2:0
Т
2:0
Т
3:1
Т
1:2
Т
2:0
ТМС
1:2
ТМК
1:2
Т
2:1
Т
3:0
Т
1:1
Т
1:0
Т
3:3
Т
0:1
ТМС
1:1
Т
3:1
Т
4:2
ТМС
0:2
Т
5:4
Т
3:1
Т
2:1
Т
1:2
Т
3:1
Т
2:1
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хове Йохан 6 0.5
Сальвесен Ларс-Йорген 5 0.42
Фрайдей Фред 2 0.17
Ипалибо Джек 2 0.17
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0.08
Стенгель Херман 1 (1) 0.08
Энерсен Оле 1 0.08
Токстад Кристоффер 1 0.08
Валсвик Густав 0 0
Стеневик Халлдор 0 0
Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 4 0.33
Ибрахимай Илльдрен 3 0.25
Огбу Иго 3 0.25
Драгснес Ветле 2 0.17
Петтерссон Том 2 0.17
Фридьонссон Хольмберт 2 0.17
Мэтью Ифиний 2 0.17
Хелланн Поль-Андре 1 0.08
Гарнас Эспен 1 0.08
Кнудсен Магнус 1 0.08
Эд Эскил 1 0.08
Осен Йермунд 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер 3 0
Стеневик Халлдор 3 0
Красники Крешник 2 0
Токстад Кристоффер 1 0
Валсвик Густав 1 0
Грогард Томас 1 0
Стенгель Херман 1 0
Ресхольт-Мюра Вильяр 1 0
Сальвесен Ларс-Йорген 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осен Йермунд 1 1
Гарнас Эспен 2 0
Мэтью Ифиний 2 0
Огбу Иго 2 0
Кнудсен Магнус 2 0
Петтерссон Том 1 0
Хольст Фредерик 1 0
Драгснес Ветле 1 0
Кристиансен Мадс 1 0
Адамс Акор 1 0
Эд Эскил 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
5
42%
2
22%
31-45
3
25%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
2
17%
1
11%
76-90

Пропущено

13
12
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
15%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
15%
1
8%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
5
38%
0
0%
61-75
2
15%
5
42%
76-90

Забито

7
13
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
0
0%
2
15%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
23%
61-75
2
29%
4
31%
76-90

Пропущено

8
1
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
100%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

19
22
11 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
0
0%
2
9%
1-15
3
16%
1
5%
16-30
8
42%
6
27%
31-45
3
16%
2
9%
46-60
1
5%
6
27%
61-75
4
21%
5
23%
76-90

Пропущено

21
13
10 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
4
19%
3
23%
1-15
2
10%
3
23%
16-30
4
19%
1
8%
31-45
2
10%
1
8%
46-60
6
29%
0
0%
61-75
3
14%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Йёвик-Люн - Стрёмсгодсет 3:2 Сарпсборг-08 - Стрёмсгодсет 5:1 Стрёмсгодсет - Викинг 3:2 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2
Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3 Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 2:2
Лиллестрём
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Юнкерен - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Русенборг 3:1 Лиллестрём - Хам-Кам 0:1 Тромсё - Лиллестрём 2:2
Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 Нардо - Лиллестрём 0:4 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 12 8 3 1 24 - 11 27
2. Мольде 11 8 1 2 22 - 11 25
3. Викинг 13 6 3 4 24 - 17 21
4. Стрёмсгодсет 12 6 2 4 20 - 20 20
5. Будё-Глимт 11 5 4 2 22 - 14 19
6. Русенборг 11 4 5 2 19 - 14 17
7. Сарпсборг-08 11 5 1 5 24 - 15 16
8. Олесунн 12 4 4 4 14 - 17 16
9. Хам-Кам 11 3 6 2 17 - 14 15
10. Одд 1:0 12 5 0 7 11 - 17 15
11. Тромсё 11 2 7 2 15 - 18 13
12. Саннефьёрд 10 4 1 5 16 - 19 13
13. Хёугесунн 12 3 3 6 20 - 24 12
14. Волеренга 0:1 12 3 2 7 12 - 22 11
15. Дьерв 10 2 1 7 5 - 19 7
16. Кристиансунд 9 0 1 8 6 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 6 6 0 0 13 - 1 18
2. Викинг 7 4 2 1 13 - 4 14
3. Мольде 6 4 0 2 13 - 8 12
4. Стрёмсгодсет 6 4 0 2 13 - 12 12
5. Русенборг 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Будё-Глимт 6 2 4 0 13 - 7 10
7. Хам-Кам 6 2 3 1 10 - 7 9
8. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
9. Олесунн 5 2 2 1 7 - 7 8
10. Сарпсборг-08 6 2 1 3 9 - 7 7
11. Хёугесунн 6 2 1 3 10 - 12 7
12. Волеренга 0:1 5 2 1 2 4 - 7 7
13. Дьерв 6 2 1 3 4 - 9 7
14. Одд 1:0 6 2 0 4 7 - 11 6
15. Кристиансунд 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Саннефьёрд 4 0 1 3 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Саннефьёрд 6 4 0 2 11 - 8 12
3. Лиллестрём 6 2 3 1 11 - 10 9
4. Сарпсборг-08 5 3 0 2 15 - 8 9
5. Будё-Глимт 5 3 0 2 9 - 7 9
6. Одд 1:0 6 3 0 3 4 - 6 9
7. Стрёмсгодсет 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Олесунн 7 2 2 3 7 - 10 8
9. Викинг 6 2 1 3 11 - 13 7
10. Хам-Кам 5 1 3 1 7 - 7 6
11. Русенборг 6 1 3 2 9 - 10 6
12. Хёугесунн 6 1 2 3 10 - 12 5
13. Тромсё 5 0 4 1 6 - 8 4
14. Волеренга 0:1 7 1 1 5 8 - 15 4
15. Дьерв 4 0 0 4 1 - 10 0
16. Кристиансунд 5 0 0 5 2 - 9 0
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      29'
      Огбу Иго получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Гарнас Эспен получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Драгснес Ветле получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Вильсвик Ларс-Кристофер получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Стрёмсгодсет 3:0 Лиллестрём онлайн

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