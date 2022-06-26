Стадион: Аспмира Стадион Зрители: 5126
2:0
Конец матча
0'
42' Желтая карточкаЧанаджия Дарио
45' Желтая карточкаВембангомо Брис
55' Желтая карточкаСольбаккен Ола
55' Желтая карточкаTorbjoern Kallevaag
1:0
76' ГолПеллегрино Амаль
2:0
89' ГолВембангомо Брис
90'+6
Ход матча
42'
45'
55'
76'
89'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
18
Мо
Бреде
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
32
Joel
Mvuka
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
-
23 Хаген ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Joel MvukaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Сёрли СондреНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Дубвик ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мое ЕппеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Simen RafnПолузащитник
-
-
Главный тренер: Lars Arne Nilsen
История личных встреч
Будё-Глимт
Олесунн
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
19 матчей
57.9%
10.5%
31.6%
11 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Будё-Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|7 (1)
|0.64
|Эспейор Рунар
|3
|0.27
|Салтнес Ульрик
|2
|0.18
|Ветлесен Уго
|2
|0.18
|Joel Mvuka
|2
|0.18
|Сольбаккен Ола
|1
|0.09
|Вембангомо Брис
|1
|0.09
|Сёрли Сондре
|1
|0.09
|Бонифасе Виктор
|1
|0.09
|Мо Бреде
|1
|0.09
|Сампстед Альфонс
|1
|0.09
|Хаген Элиас
|0
|0
|Хейбротен Мариус
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеуген Сигурд
|6
|0.5
|Дубвик Исак
|3
|0.25
|Нордли Симен Болькан
|1
|0.08
|Kristoffer Oedemarksbakken
|1
|0.08
|Бармен Кристоффер
|1
|0.08
|Torbjoern Kallevaag
|1
|0.08
|Солнёрдал Оскар
|1
|0.08
|Simen Rafn
|0
|0
|Хауген Фредрик
|0
|0
|Сегберг Эрленд
|0
|0
Карточки
Будё-Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонифасе Виктор
|1
|1
|Хейбротен Мариус
|2
|0
|Ветлесен Уго
|2
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Кумсан Джилберт
|1
|0
|Вембангомо Брис
|1
|0
|Сёрли Сондре
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Хаген Элиас
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанаджия Дарио
|4
|0
|Шербечич Бесим
|3
|0
|Лима Эриксон
|3
|0
|Simen Rafn
|2
|0
|Torbjoern Kallevaag
|2
|0
|Хеуген Сигурд
|2
|0
|Голубович Петар
|1
|0
|Фельман Давид
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Солнёрдал Оскар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
7
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 9
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
5
38%
2
29%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
23
14
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
3
13%
1
7%
1-15
1
4%
2
14%
16-30
4
17%
3
21%
31-45
1
4%
2
14%
46-60
7
30%
2
14%
61-75
7
30%
4
29%
76-90
Пропущено
13
17
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
8%
3
18%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
18%
31-45
3
23%
2
12%
46-60
3
23%
4
24%
61-75
2
15%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2
Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Рана - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Рома 2:1 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 Олесунн - Будё-Глимт 0:3
Олесунн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2
Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Одд - Олесунн 2:3 Олесунн - Тромсё 2:2 Викинг - Олесунн 1:0 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Олесунн - Бранн 0:2 Согндаль - Олесунн 1:1 Хёдд - Олесунн 1:4 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Олесунн - Тромсё 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|12
|8
|3
|1
|24 - 11
|27
|2.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|22 - 11
|25
|3.
|Викинг
|13
|6
|3
|4
|24 - 17
|21
|4.
|Стрёмсгодсет
|12
|6
|2
|4
|20 - 20
|20
|5.
|Будё-Глимт
|11
|5
|4
|2
|22 - 14
|19
|6.
|Русенборг
|11
|4
|5
|2
|19 - 14
|17
|7.
|Сарпсборг-08
|11
|5
|1
|5
|24 - 15
|16
|8.
|Олесунн
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|9.
|Хам-Кам
|11
|3
|6
|2
|17 - 14
|15
|10.
|Одд
|1:0
|12
|5
|0
|7
|11 - 17
|15
|11.
|Тромсё
|11
|2
|7
|2
|15 - 18
|13
|12.
|Саннефьёрд
|10
|4
|1
|5
|16 - 19
|13
|13.
|Хёугесунн
|12
|3
|3
|6
|20 - 24
|12
|14.
|Волеренга
|0:1
|12
|3
|2
|7
|12 - 22
|11
|15.
|Дьерв
|10
|2
|1
|7
|5 - 19
|7
|16.
|Кристиансунд
|9
|0
|1
|8
|6 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|6
|6
|0
|0
|13 - 1
|18
|2.
|Викинг
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|3.
|Мольде
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|4.
|Стрёмсгодсет
|6
|4
|0
|2
|13 - 12
|12
|5.
|Русенборг
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Будё-Глимт
|6
|2
|4
|0
|13 - 7
|10
|7.
|Хам-Кам
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|8.
|Тромсё
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|9.
|Олесунн
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|10.
|Сарпсборг-08
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|11.
|Хёугесунн
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|12.
|Волеренга
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|13.
|Дьерв
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|14.
|Одд
|1:0
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|15.
|Кристиансунд
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Саннефьёрд
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|Саннефьёрд
|6
|4
|0
|2
|11 - 8
|12
|3.
|Лиллестрём
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|4.
|Сарпсборг-08
|5
|3
|0
|2
|15 - 8
|9
|5.
|Будё-Глимт
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Одд
|1:0
|6
|3
|0
|3
|4 - 6
|9
|7.
|Стрёмсгодсет
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Олесунн
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|9.
|Викинг
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|10.
|Хам-Кам
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Русенборг
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|12.
|Хёугесунн
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|13.
|Тромсё
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|14.
|Волеренга
|0:1
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
|15.
|Дьерв
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|16.
|Кристиансунд
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
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