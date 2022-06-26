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  4. Типпелиген 2022

Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион: Зрители: 5126
Будё-Глимт
2:0
Конец матча
Олесунн
0'
42' Желтая карточка
Чанаджия Дарио
45' Желтая карточка
Вембангомо Брис
55' Желтая карточка
Сольбаккен Ола
55' Желтая карточка
Torbjoern Kallevaag
1:0
76' Гол
Пеллегрино Амаль
2:0
89' Гол
Вембангомо Брис
90'+6

Ход матча

42'
 
Чанаджия Дарио
45'
Вембангомо Брис
 
46'
Сольбаккен Ола
Joel Mvuka
 
46'
 
Torbjoern Kallevaag
Чанаджия Дарио
46'
 
Simen Rafn
Фельман Давид
55'
Сольбаккен Ола
 
55'
 
Torbjoern Kallevaag
63'
 
Нордли Симен Болькан
Kristoffer Oedemarksbakken
76'
Пеллегрино Амаль
(Сольбаккен Ола)
1:0
81'
Сёрли Сондре
Пеллегрино Амаль
 
82'
Эспейор Рунар
Бонифасе Виктор
 
84'
 
Солнёрдал Оскар
Бармен Кристоффер
89'
Вембангомо Брис
(Хейбротен Мариус)
2:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
4
Хейбротен
Мариус
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
14
Салтнес
Ульрик
32
Joel
Mvuka
8
Бонифасе
Виктор
7
Пеллегрино
Амаль
1
Грютебуст
Стен
2
Голубович
Петар
25
Шербечич
Бесим
5
Фельман
Давид
30
Андерсен
Александр
19
Дубвик
Исак
7
Лима
Эриксон
10
Бармен
Кристоффер
27
Чанаджия
Дарио
15
Kristoffer
Oedemarksbakken
22
Хеуген
Сигурд
Будё-Глимт
4-3-3
Олесунн
5-3-2

История личных встреч

Будё-Глимт
Олесунн

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
33.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

19 матчей

57.9%
10.5%
31.6%
11 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

47.4%
36.8%
15.8%
9 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

К
0:3
Т
7:0
Т
1:6
ТМК
0:1
ТМК
3:0
ТМК
3:0
Т
1:0
Т
0:1
Т
1:0
Т
2:0
ТМК
2:1
ТМС
2:1
Т
2:1
Т
1:1
Т
1:1
Т
3:0
Т
1:0
Т
2:1
ТМС
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 7 (1) 0.64
Эспейор Рунар 3 0.27
Салтнес Ульрик 2 0.18
Ветлесен Уго 2 0.18
Joel Mvuka 2 0.18
Сольбаккен Ола 1 0.09
Вембангомо Брис 1 0.09
Сёрли Сондре 1 0.09
Бонифасе Виктор 1 0.09
Мо Бреде 1 0.09
Сампстед Альфонс 1 0.09
Хаген Элиас 0 0
Хейбротен Мариус 0 0
Сери Яфет 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеуген Сигурд 6 0.5
Дубвик Исак 3 0.25
Нордли Симен Болькан 1 0.08
Kristoffer Oedemarksbakken 1 0.08
Бармен Кристоффер 1 0.08
Torbjoern Kallevaag 1 0.08
Солнёрдал Оскар 1 0.08
Simen Rafn 0 0
Хауген Фредрик 0 0
Сегберг Эрленд 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонифасе Виктор 1 1
Хейбротен Мариус 2 0
Ветлесен Уго 2 0
Салтнес Ульрик 1 0
Кумсан Джилберт 1 0
Вембангомо Брис 1 0
Сёрли Сондре 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Хаген Элиас 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 4 0
Шербечич Бесим 3 0
Лима Эриксон 3 0
Simen Rafn 2 0
Torbjoern Kallevaag 2 0
Хеуген Сигурд 2 0
Голубович Петар 1 0
Фельман Давид 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Солнёрдал Оскар 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
7
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 9
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
2
15%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
31%
0
0%
61-75
5
38%
2
29%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
1
14%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

23
14
8 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
3
13%
1
7%
1-15
1
4%
2
14%
16-30
4
17%
3
21%
31-45
1
4%
2
14%
46-60
7
30%
2
14%
61-75
7
30%
4
29%
76-90

Пропущено

13
17
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
8%
3
18%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
18%
31-45
3
23%
2
12%
46-60
3
23%
4
24%
61-75
2
15%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Харстад - Будё-Глимт 0:5 Кристиансунд - Будё-Глимт 0:2 Мольде - Будё-Глимт 3:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2
Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Рана - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Рома 2:1 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 Олесунн - Будё-Глимт 0:3
Олесунн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хёдд - Олесунн 0:3 Олесунн - Волеренга 2:2 Русенборг - Олесунн 2:0 Хёугесунн - Олесунн 2:2
Олесунн - Дьерв 2:1 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Фьора - Олесунн 0:3 Олесунн - Мольде 0:2 Хам-Кам - Олесунн 0:0 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Одд - Олесунн 2:3 Олесунн - Тромсё 2:2 Викинг - Олесунн 1:0 Олесунн - Кристиансунд 1:0 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Олесунн - Бранн 0:2 Согндаль - Олесунн 1:1 Хёдд - Олесунн 1:4 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Олесунн - Тромсё 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 12 8 3 1 24 - 11 27
2. Мольде 11 8 1 2 22 - 11 25
3. Викинг 13 6 3 4 24 - 17 21
4. Стрёмсгодсет 12 6 2 4 20 - 20 20
5. Будё-Глимт 11 5 4 2 22 - 14 19
6. Русенборг 11 4 5 2 19 - 14 17
7. Сарпсборг-08 11 5 1 5 24 - 15 16
8. Олесунн 12 4 4 4 14 - 17 16
9. Хам-Кам 11 3 6 2 17 - 14 15
10. Одд 1:0 12 5 0 7 11 - 17 15
11. Тромсё 11 2 7 2 15 - 18 13
12. Саннефьёрд 10 4 1 5 16 - 19 13
13. Хёугесунн 12 3 3 6 20 - 24 12
14. Волеренга 0:1 12 3 2 7 12 - 22 11
15. Дьерв 10 2 1 7 5 - 19 7
16. Кристиансунд 9 0 1 8 6 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 6 6 0 0 13 - 1 18
2. Викинг 7 4 2 1 13 - 4 14
3. Мольде 6 4 0 2 13 - 8 12
4. Стрёмсгодсет 6 4 0 2 13 - 12 12
5. Русенборг 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Будё-Глимт 6 2 4 0 13 - 7 10
7. Хам-Кам 6 2 3 1 10 - 7 9
8. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
9. Олесунн 5 2 2 1 7 - 7 8
10. Сарпсборг-08 6 2 1 3 9 - 7 7
11. Хёугесунн 6 2 1 3 10 - 12 7
12. Волеренга 0:1 5 2 1 2 4 - 7 7
13. Дьерв 6 2 1 3 4 - 9 7
14. Одд 1:0 6 2 0 4 7 - 11 6
15. Кристиансунд 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Саннефьёрд 4 0 1 3 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Саннефьёрд 6 4 0 2 11 - 8 12
3. Лиллестрём 6 2 3 1 11 - 10 9
4. Сарпсборг-08 5 3 0 2 15 - 8 9
5. Будё-Глимт 5 3 0 2 9 - 7 9
6. Одд 1:0 6 3 0 3 4 - 6 9
7. Стрёмсгодсет 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Олесунн 7 2 2 3 7 - 10 8
9. Викинг 6 2 1 3 11 - 13 7
10. Хам-Кам 5 1 3 1 7 - 7 6
11. Русенборг 6 1 3 2 9 - 10 6
12. Хёугесунн 6 1 2 3 10 - 12 5
13. Тромсё 5 0 4 1 6 - 8 4
14. Волеренга 0:1 7 1 1 5 8 - 15 4
15. Дьерв 4 0 0 4 1 - 10 0
16. Кристиансунд 5 0 0 5 2 - 9 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Вембангомо Брис получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      42'
      Чанаджия Дарио получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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