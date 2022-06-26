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Норвегия: Типпелиген

2022

Стадион: Зрители: 6685
Волеренга
0:1
Конец матча
Одд
0'
0:1
60' Гол
Леуритсен Тобиас
90' Желтая карточка
Сахрауи Осам
90'+7

Ход матча

25'
 
Рууд Эспен
Ролантссон Гилли
58'
Доннум Арон
Удаль Хенрик
 
59'
Кристенсен Тобиас
Лаюни Амор
 
60'
0:1
Леуритсен Тобиас
(Рууд Эспен)
73'
Ятта Сиди
Бьёрдаль Хенрик
 
77'
 
Аас Сайвер
Овусу Соломон
77'
Jacob Eng
Олдруп-Йенсен Фредрик
 
90'
 
Йоргенсен Филип
90'
Сахрауи Осам
 
90'
 
Jesper Svenungsen Skau
Евтович Милан
90'
 
Кастрати Фламур

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 9 Удары в створ 6
  • 10 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 54 Владение мячом, % 46
1
Хауг
Кьетил
6
Хеденстад
Вегар
4
Толлос
Йонатан
22
Несберг
Иван
5
Жута
Леонард
8
Бьёрдаль
Хенрик
7
Олдруп-Йенсен
Фредрик
24
Странд
Петтер
11
Лаюни
Амор
14
Удаль
Хенрик
10
Сахрауи
Осам
12
Вальштед
Леопольд
11
Ролантссон
Гилли
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
17
Овусу
Соломон
16
Китолано
Джошуа
14
Валлем
Конрад
20
Леуритсен
Тобиас
8
Евтович
Милан
Волеренга
4-3-3
Одд
4-3-3

История личных встреч

Волеренга
Одд

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

16 матчей

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

Т
1:2
К
0:3
Т
1:1
Т
2:0
Т
4:1
Т
1:1
Т
1:0
Т
3:2
Т
2:1
Т
2:0
Т
2:1
Т
1:2
Т
0:1
Т
2:2
Т
1:2
ТМК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьяртанссон Видар 4 0.33
Доннум Арон 2 0.17
Несберг Иван 1 0.08
Жута Леонард 1 0.08
Jacob Eng 1 0.08
Бьёрдаль Хенрик 1 (1) 0.08
Сахрауи Осам 0 0
Хеденстад Вегар 0 0
Олдруп-Йенсен Фредрик 0 0
Странд Петтер 0 0
Хауг Кьетил 0 0
Кристенсен Тобиас 0 0
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леуритсен Тобиас 5 0.42
Евтович Милан 4 (1) 0.33
Рууд Эспен 1 0.08
Ингебритсен Микаэль 1 0.08
Бьортуфт Один Лурас 0 0
Баккай Йосеф Бриан 0 0

Карточки

Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 3 1
Бьёрдаль Хенрик 2 0
Странд Петтер 2 0
Толлос Йонатан 2 0
Хеденстад Вегар 1 0
Жута Леонард 1 0
Кристенсен Тобиас 1 0
Сахрауи Осам 1 0
Хольм Один Тьяго 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьортуфт Один Лурас 2 1
Валлем Конрад 3 0
Хаген Стеффен 1 1
Рууд Эспен 2 0
Евтович Милан 2 0
Аас Сайвер 2 0
Леквен Магнус 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Овусу Соломон 1 0
Месик Иван 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

7
8
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
38%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
3
43%
1
13%
76-90

Пропущено

16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
6%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
6
38%
1
10%
31-45
1
6%
4
40%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
2
13%
1
10%
76-90

Забито

10
12
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
2
20%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
4
33%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
3
30%
1
8%
76-90

Пропущено

24
16
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
8%
3
19%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
7
29%
29%
3
19%
31-45
4
17%
5
31%
46-60
7
29%
29%
2
13%
61-75
3
13%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0
Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Волеренга - Дьерв 1:0 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Мольде - Волеренга 1:0 Волеренга - Хеккен 3:3 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Волеренга - Согндаль 1:1 Волеренга - Стабек 3:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Брондбю - Волеренга 2:1
Одд
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2
Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4 Мольде - Одд 3:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Фредрикстад - Одд 0:2 Одд - Олесунн 2:3 Одд - Викинг 2:1 Русенборг - Одд 1:0 Одд - Тромсё 2:0 Одд - Саннефьёрд 2:0 Хеккен - Одд 1:2 Мольде - Одд 3:2 Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Одд - Дьерв 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 12 8 3 1 24 - 11 27
2. Мольде 11 8 1 2 22 - 11 25
3. Викинг 13 6 3 4 24 - 17 21
4. Стрёмсгодсет 12 6 2 4 20 - 20 20
5. Будё-Глимт 11 5 4 2 22 - 14 19
6. Русенборг 11 4 5 2 19 - 14 17
7. Сарпсборг-08 11 5 1 5 24 - 15 16
8. Олесунн 12 4 4 4 14 - 17 16
9. Хам-Кам 11 3 6 2 17 - 14 15
10. Одд 12 5 0 7 11 - 17 15
11. Тромсё 11 2 7 2 15 - 18 13
12. Саннефьёрд 10 4 1 5 16 - 19 13
13. Хёугесунн 12 3 3 6 20 - 24 12
14. Волеренга 12 3 2 7 12 - 22 11
15. Дьерв 10 2 1 7 5 - 19 7
16. Кристиансунд 9 0 1 8 6 - 19 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лиллестрём 6 6 0 0 13 - 1 18
2. Викинг 7 4 2 1 13 - 4 14
3. Мольде 6 4 0 2 13 - 8 12
4. Стрёмсгодсет 6 4 0 2 13 - 12 12
5. Русенборг 5 3 2 0 10 - 4 11
6. Будё-Глимт 6 2 4 0 13 - 7 10
7. Хам-Кам 6 2 3 1 10 - 7 9
8. Тромсё 6 2 3 1 9 - 10 9
9. Олесунн 5 2 2 1 7 - 7 8
10. Сарпсборг-08 6 2 1 3 9 - 7 7
11. Хёугесунн 6 2 1 3 10 - 12 7
12. Волеренга 5 2 1 2 4 - 7 7
13. Дьерв 6 2 1 3 4 - 9 7
14. Одд 6 2 0 4 7 - 11 6
15. Кристиансунд 4 0 1 3 4 - 10 1
16. Саннефьёрд 4 0 1 3 5 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мольде 5 4 1 0 9 - 3 13
2. Саннефьёрд 6 4 0 2 11 - 8 12
3. Лиллестрём 6 2 3 1 11 - 10 9
4. Сарпсборг-08 5 3 0 2 15 - 8 9
5. Будё-Глимт 5 3 0 2 9 - 7 9
6. Одд 6 3 0 3 4 - 6 9
7. Стрёмсгодсет 6 2 2 2 7 - 8 8
8. Олесунн 7 2 2 3 7 - 10 8
9. Викинг 6 2 1 3 11 - 13 7
10. Хам-Кам 5 1 3 1 7 - 7 6
11. Русенборг 6 1 3 2 9 - 10 6
12. Хёугесунн 6 1 2 3 10 - 12 5
13. Тромсё 5 0 4 1 6 - 8 4
14. Волеренга 7 1 1 5 8 - 15 4
15. Дьерв 4 0 0 4 1 - 10 0
16. Кристиансунд 5 0 0 5 2 - 9 0
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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  • — Вылет в Первый дивизион
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 25'
    Ролантссон Гилли уходит с поля. Рууд Эспен выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Волеренга 0:1 Одд онлайн

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