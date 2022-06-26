Стадион: Intility Arena Зрители: 6685
Ход матча
60'
0:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
9 Удары в створ 6
-
10 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
54 Владение мячом, % 46
22
Несберг
Иван
11
Лаюни
Амор
14
Удаль
Хенрик
10
Сахрауи
Осам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Лаюни АморНападающий
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
10 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ятта СидиНападающий
-
26 Доннум АронНападающий
-
-
27 Jacob Eng
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Волеренга
Одд
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
16 матчей
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кьяртанссон Видар
|4
|0.33
|Доннум Арон
|2
|0.17
|Несберг Иван
|1
|0.08
|Жута Леонард
|1
|0.08
|Jacob Eng
|1
|0.08
|Бьёрдаль Хенрик
|1 (1)
|0.08
|Сахрауи Осам
|0
|0
|Хеденстад Вегар
|0
|0
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|0
|0
|Странд Петтер
|0
|0
|Хауг Кьетил
|0
|0
|Кристенсен Тобиас
|0
|0
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леуритсен Тобиас
|5
|0.42
|Евтович Милан
|4 (1)
|0.33
|Рууд Эспен
|1
|0.08
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.08
|Бьортуфт Один Лурас
|0
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|0
|0
Карточки
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|3
|1
|Бьёрдаль Хенрик
|2
|0
|Странд Петтер
|2
|0
|Толлос Йонатан
|2
|0
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|Жута Леонард
|1
|0
|Кристенсен Тобиас
|1
|0
|Сахрауи Осам
|1
|0
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьортуфт Один Лурас
|2
|1
|Валлем Конрад
|3
|0
|Хаген Стеффен
|1
|1
|Рууд Эспен
|2
|0
|Евтович Милан
|2
|0
|Аас Сайвер
|2
|0
|Леквен Магнус
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Овусу Соломон
|1
|0
|Месик Иван
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
3
38%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
38%
46-60
1
14%
2
25%
61-75
3
43%
1
13%
76-90
Пропущено
16
10
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
6%
2
20%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
6
38%
1
10%
31-45
1
6%
4
40%
46-60
6
38%
0
0%
61-75
2
13%
1
10%
76-90
Забито
10
12
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
2
20%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
4
33%
46-60
2
20%
3
25%
61-75
3
30%
1
8%
76-90
Пропущено
24
16
10 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
8%
3
19%
1-15
1
4%
2
13%
16-30
7
29%
29%
3
19%
31-45
4
17%
5
31%
46-60
7
29%
29%
2
13%
61-75
3
13%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Брумунддал - Волеренга 3:4 Олесунн - Волеренга 2:2 Волеренга - Русенборг 0:4 Лиллестрём - Волеренга 2:0
Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Волеренга - Дьерв 1:0 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Мольде - Волеренга 1:0 Волеренга - Хеккен 3:3 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Волеренга - Согндаль 1:1 Волеренга - Стабек 3:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Брондбю - Волеренга 2:1
Одд
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
Флеккерёй - Одд 2:3 Одд - Мольде 1:2 Одд - КФУМ 0:0 Хам-Кам - Одд 1:2
Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4 Мольде - Одд 3:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Фредрикстад - Одд 0:2 Одд - Олесунн 2:3 Одд - Викинг 2:1 Русенборг - Одд 1:0 Одд - Тромсё 2:0 Одд - Саннефьёрд 2:0 Хеккен - Одд 1:2 Мольде - Одд 3:2 Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Одд - Дьерв 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|12
|8
|3
|1
|24 - 11
|27
|2.
|Мольде
|11
|8
|1
|2
|22 - 11
|25
|3.
|Викинг
|13
|6
|3
|4
|24 - 17
|21
|4.
|Стрёмсгодсет
|12
|6
|2
|4
|20 - 20
|20
|5.
|Будё-Глимт
|11
|5
|4
|2
|22 - 14
|19
|6.
|Русенборг
|11
|4
|5
|2
|19 - 14
|17
|7.
|Сарпсборг-08
|11
|5
|1
|5
|24 - 15
|16
|8.
|Олесунн
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|9.
|Хам-Кам
|11
|3
|6
|2
|17 - 14
|15
|10.
|Одд
|12
|5
|0
|7
|11 - 17
|15
|11.
|Тромсё
|11
|2
|7
|2
|15 - 18
|13
|12.
|Саннефьёрд
|10
|4
|1
|5
|16 - 19
|13
|13.
|Хёугесунн
|12
|3
|3
|6
|20 - 24
|12
|14.
|Волеренга
|12
|3
|2
|7
|12 - 22
|11
|15.
|Дьерв
|10
|2
|1
|7
|5 - 19
|7
|16.
|Кристиансунд
|9
|0
|1
|8
|6 - 19
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лиллестрём
|6
|6
|0
|0
|13 - 1
|18
|2.
|Викинг
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|3.
|Мольде
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|4.
|Стрёмсгодсет
|6
|4
|0
|2
|13 - 12
|12
|5.
|Русенборг
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|6.
|Будё-Глимт
|6
|2
|4
|0
|13 - 7
|10
|7.
|Хам-Кам
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|8.
|Тромсё
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|9.
|Олесунн
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|10.
|Сарпсборг-08
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|11.
|Хёугесунн
|6
|2
|1
|3
|10 - 12
|7
|12.
|Волеренга
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|13.
|Дьерв
|6
|2
|1
|3
|4 - 9
|7
|14.
|Одд
|6
|2
|0
|4
|7 - 11
|6
|15.
|Кристиансунд
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|16.
|Саннефьёрд
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мольде
|5
|4
|1
|0
|9 - 3
|13
|2.
|Саннефьёрд
|6
|4
|0
|2
|11 - 8
|12
|3.
|Лиллестрём
|6
|2
|3
|1
|11 - 10
|9
|4.
|Сарпсборг-08
|5
|3
|0
|2
|15 - 8
|9
|5.
|Будё-Глимт
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Одд
|6
|3
|0
|3
|4 - 6
|9
|7.
|Стрёмсгодсет
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Олесунн
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|9.
|Викинг
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|10.
|Хам-Кам
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|11.
|Русенборг
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|12.
|Хёугесунн
|6
|1
|2
|3
|10 - 12
|5
|13.
|Тромсё
|5
|0
|4
|1
|6 - 8
|4
|14.
|Волеренга
|7
|1
|1
|5
|8 - 15
|4
|15.
|Дьерв
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
|16.
|Кристиансунд
|5
|0
|0
|5
|2 - 9
|0
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