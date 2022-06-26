0:0
Перерыв
0'
23
Romildo
6
Че
Че
16
Угу
Мигель
70
Vinicius5
14
Chayene
12
Фабио
Лопес
33
Huan
Nino2
26
Маноэл
7
Андре
8
Gustavo1
11
Энрике
Луис
10
Гансо
Пауло
21
Jhon
Arias
14
Кано
Херман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 RomildoПолузащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
-
16 Угу МигельПолузащитник
-
70 Vinicius5Нападающий
- Нападающий
-
14 ChayeneНападающий
- Запасные игроки
-
44 KlausЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Daniel Cruz
-
-
47 Jefinho
-
55 Luis Oyama
-
27 Rikelmi
-
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
- Основной состав
-
12 Фабио ЛопесВратарь
- Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
- Защитник
-
7 АндреПолузащитник
-
8 Gustavo1Полузащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
21 Jhon AriasПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
52 Мело ФелипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Джон КеннедиНападающий
-
9 Fred II
-
20 Yago I
-
-
Главный тренер: Fernando Diniz
История личных встреч
Ботафого Рибейрао
Флуминенсе
18 матчей
55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
27.8%
61.1%
11.1%
5 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
89.5%
10.5%
0 побед 17 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед
37 матчей
27%
37.8%
35.2%
10 побед 14 ничьих 13 побед
Первый тайм
13.5%
75.7%
10.8%
5 побед 28 ничьих 4 победы
Второй тайм
29.7%
37.8%
32.5%
11 побед 14 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erison
|6 (1)
|0.43
|Гонсалвеш Диего
|2 (2)
|0.14
|Daniel Borges
|1
|0.07
|Куэста Виктор
|1
|0.07
|Угу Мигель
|1
|0.07
|Виктор Жоао II
|1
|0.07
|Vinicius5
|1
|0.07
|Kayque
|1
|0.07
|Каррейро Патрик
|1
|0.07
|Саравия Ренсо
|0
|0
|Mauro Joel Carli
|0
|0
|Фернандес Лукас IV
|0
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кано Херман
|7
|0.5
|Энрике Луис
|2
|0.14
|Гансо Пауло
|2
|0.14
|Samuel VII
|1
|0.07
|Jhon Arias
|1
|0.07
|Matheus Martins
|1
|0.07
|Андре
|0
|0
|Виллиан Сикейра
|0
|0
|Маноэл
|0
|0
|Веллингтон III
|0
|0
|Натан Аллан
|0
|0
|Caio Paulista
|0
|0
|Gustavo1
|0
|0
|Кристиано
|0
|0
Карточки
Ботафого Рибейрао
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саравия Ренсо
|4
|0
|Сампайо Филипе
|2
|1
|Кану Рубенилсон
|3
|0
|Куэста Виктор
|3
|0
|Kayque
|3
|0
|Каррейро Патрик
|3
|0
|Пиазон Лукас
|1
|1
|Угу Мигель
|2
|0
|Mauro Joel Carli
|2
|0
|Vinicius5
|2
|0
|Chayene
|2
|0
|Erison
|2
|0
|Daniel Borges
|1
|0
|Гонсалвеш Диего
|1
|0
|Витиньо Виктор
|1
|0
|Фернандес Лукас IV
|1
|0
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|Diego Ribas da Cunha3
|1
|0
|Romildo
|1
|0
|Luis Oyama
|1
|0
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|4
|1
|Браз Давид
|2
|2
|Gustavo1
|2
|1
|Гансо Пауло
|3
|0
|Jhon Arias
|3
|0
|Джон Кеннеди
|2
|0
|Маноэл
|2
|0
|Yago I
|2
|0
|Мело Фелипе
|1
|0
|Виллиан Сикейра
|1
|0
|Luccas Claro
|1
|0
|Fred II
|1
|0
|Веллингтон III
|1
|0
|Фабио Лопес
|1
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0
|Samuel VII
|1
|0
|Calegari
|1
|0
|Huan Nino2
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
3
30%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
38%
1
10%
76-90
Пропущено
11
9
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
5
56%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
1
11%
76-90
Забито
15
15
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
0
0%
4
27%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
6
40%
2
13%
76-90
Пропущено
19
14
13 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
21%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
5
26%
5
36%
31-45
1
5%
4
29%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
3
16%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0
Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Audax Rio EC - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Волта-Редонда 5:0 Португеза - Ботафого Рибейрао 5:3
Флуминенсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Флуминенсе - Крузейро 2:1 Флуминенсе - Аваи 2:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:2
Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Ориенте Петролеро - Флуминенсе 1:10 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Вила Нова - Флуминенсе 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Хуниор 2:1 Коритиба Парана - Флуминенсе 3:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Вила Нова 3:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Хуниор - Флуминенсе 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|14
|8
|5
|1
|25 - 8
|29
|2.
|Коринтианс
|14
|7
|5
|2
|17 - 10
|26
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|7
|3
|4
|17 - 15
|24
|4.
|Атлетико Минейро
|14
|6
|6
|2
|22 - 16
|24
|5.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|6
|6
|2
|21 - 14
|24
|6.
|Флуминенсе
|0:0
|14
|5
|4
|5
|15 - 14
|19
|7.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|14
|5
|4
|5
|16 - 18
|19
|8.
|Сантос
|14
|4
|7
|3
|18 - 13
|19
|9.
|Фламенго
|14
|5
|3
|6
|16 - 15
|18
|10.
|Аваи
|0:0
|14
|5
|3
|6
|15 - 19
|18
|11.
|Сан-Паулу
|13
|4
|6
|3
|18 - 15
|18
|12.
|Ред Булл Брагантино
|14
|4
|6
|4
|20 - 19
|18
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|4
|4
|5
|15 - 18
|16
|14.
|Сеара
|13
|3
|7
|3
|13 - 13
|16
|15.
|Коритиба Парана
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|16.
|Америка Минейро
|14
|4
|3
|7
|11 - 17
|15
|17.
|Гойяс
|13
|3
|5
|5
|13 - 17
|14
|18.
|Куяба
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|19.
|Форталеза
|14
|2
|4
|8
|12 - 19
|10
|20.
|Жувентуде
|13
|2
|4
|7
|12 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|8
|5
|2
|1
|15 - 8
|17
|2.
|Коринтианс
|7
|4
|3
|0
|9 - 2
|15
|3.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|5.
|Аваи
|0:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|6.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|10 - 4
|13
|7.
|Сан-Паулу
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|8.
|Коритиба Парана
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|9.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|10.
|Сантос
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|11.
|Америка Минейро
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|12.
|Ред Булл Брагантино
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|14.
|Флуминенсе
|0:0
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|15.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|16.
|Гойяс
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Куяба
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|18.
|Форталеза
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|19.
|Жувентуде
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|20.
|Сеара
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|0:0
|7
|4
|3
|0
|9 - 2
|15
|2.
|Сеара
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|4.
|Коринтианс
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|5.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|7.
|Флуминенсе
|0:0
|7
|2
|3
|2
|5 - 5
|9
|8.
|Гойяс
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|9.
|Сантос
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|10.
|Атлетико Минейро
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|11.
|Ред Булл Брагантино
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|12.
|Куяба
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|13.
|Фламенго
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Жувентуде
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|16.
|Сан-Паулу
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|17.
|Аваи
|0:0
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|18.
|Америка Минейро
|8
|1
|1
|6
|3 - 12
|4
|19.
|Форталеза
|6
|1
|0
|5
|8 - 13
|3
|20.
|Коритиба Парана
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
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