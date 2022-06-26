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  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Ботафого Рибейрао
0:0
Перерыв
Флуминенсе
0'
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рибейрао
Ничья
Флуминенсе
3.08
3.20
3.00
Все Коэффициенты
1
Фернандес
Роберто
III
4
Кану
Рубенилсон
3
Mauro
Joel
Carli
15
Куэста
Виктор
2
Саравия
Ренсо
23
Romildo
6
Че
Че
16
Угу
Мигель
70
Vinicius5
90
Matheus
Nascimento
14
Chayene
12
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
33
Huan
Nino2
26
Маноэл
70
Caio
Paulista
7
Андре
8
Gustavo1
11
Энрике
Луис
10
Гансо
Пауло
21
Jhon
Arias
14
Кано
Херман
Ботафого Рибейрао
3-4-3
Флуминенсе
4-2-3-1

История личных встреч

Ботафого Рибейрао
Флуминенсе

18 матчей

55.6%
44.4%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

27.8%
61.1%
11.1%
5 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

89.5%
10.5%
0 побед 17 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 12 побед

37 матчей

27%
37.8%
35.2%
10 побед 14 ничьих 13 побед

Первый тайм

13.5%
75.7%
10.8%
5 побед 28 ничьих 4 победы

Второй тайм

29.7%
37.8%
32.5%
11 побед 14 ничьих 12 побед

История матчей

ККГ
1:2
ККГ
0:1
ККГ
2:1
ККГ
1:0
СA
2:0
СA
1:1
ТМС
1:1
ТМС
1:0
КК
0:0
ККГ
3:0
СA
0:1
СA
0:1
ККГР
1:1
СA
2:1
ЧК
2:1
К
4:2
ЧК
2:1
КБ
2:2
ЧК
3:1
БСА
1:0
БСА
2:0
БСА
1:1
БСА
1:0
СA
1:0
СA
1:1
CC
1:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
1:1
СA
0:0
СA
1:0
CC
2:1
CC
0:1
СA
1:1
СA
0:0
CC
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рибейрао
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erison 6 (1) 0.43
Гонсалвеш Диего 2 (2) 0.14
Daniel Borges 1 0.07
Куэста Виктор 1 0.07
Угу Мигель 1 0.07
Виктор Жоао II 1 0.07
Vinicius5 1 0.07
Kayque 1 0.07
Каррейро Патрик 1 0.07
Саравия Ренсо 0 0
Mauro Joel Carli 0 0
Фернандес Лукас IV 0 0
Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кано Херман 7 0.5
Энрике Луис 2 0.14
Гансо Пауло 2 0.14
Samuel VII 1 0.07
Jhon Arias 1 0.07
Matheus Martins 1 0.07
Андре 0 0
Виллиан Сикейра 0 0
Маноэл 0 0
Веллингтон III 0 0
Натан Аллан 0 0
Caio Paulista 0 0
Gustavo1 0 0
Кристиано 0 0

Карточки

Ботафого Рибейрао
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саравия Ренсо 4 0
Сампайо Филипе 2 1
Кану Рубенилсон 3 0
Куэста Виктор 3 0
Kayque 3 0
Каррейро Патрик 3 0
Пиазон Лукас 1 1
Угу Мигель 2 0
Mauro Joel Carli 2 0
Vinicius5 2 0
Chayene 2 0
Erison 2 0
Daniel Borges 1 0
Гонсалвеш Диего 1 0
Витиньо Виктор 1 0
Фернандес Лукас IV 1 0
Фернандес Роберто III 1 0
Diego Ribas da Cunha3 1 0
Romildo 1 0
Luis Oyama 1 0
Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 4 1
Браз Давид 2 2
Gustavo1 2 1
Гансо Пауло 3 0
Jhon Arias 3 0
Джон Кеннеди 2 0
Маноэл 2 0
Yago I 2 0
Мело Фелипе 1 0
Виллиан Сикейра 1 0
Luccas Claro 1 0
Fred II 1 0
Веллингтон III 1 0
Фабио Лопес 1 0
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0
Samuel VII 1 0
Calegari 1 0
Huan Nino2 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
5
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
3
43%
1
20%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
25%
2
40%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
3
30%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
38%
1
10%
76-90

Пропущено

11
9
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
5
56%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Забито

15
15
4 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 5
0
0%
4
27%
1-15
2
13%
3
20%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
2
13%
2
13%
61-75
6
40%
2
13%
76-90

Пропущено

19
14
13 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
21%
0
0%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
5
26%
5
36%
31-45
1
5%
4
29%
46-60
2
11%
2
14%
61-75
3
16%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Ботафого Рибейрао 2:3 Ботафого Рибейрао - Сан-Паулу 1:0 Ботафого Рибейрао - Аваи 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ботафого Рибейрао 4:0
Ботафого Рибейрао - Гойяс 1:2 Коритиба Парана - Ботафого Рибейрао 1:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Audax Rio EC - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Волта-Редонда 5:0 Португеза - Ботафого Рибейрао 5:3
Флуминенсе
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Флуминенсе - Крузейро 2:1 Флуминенсе - Аваи 2:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Атлетико Гойяненсе 0:2
Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Жувентуде - Флуминенсе 1:0 Флуминенсе - Фламенго 1:2 Ориенте Петролеро - Флуминенсе 1:10 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Вила Нова - Флуминенсе 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Хуниор 2:1 Коритиба Парана - Флуминенсе 3:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Вила Нова 3:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Хуниор - Флуминенсе 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 14 8 5 1 25 - 8 29
2. Коринтианс 14 7 5 2 17 - 10 26
3. Атлетико Паранаэнсе 14 7 3 4 17 - 15 24
4. Атлетико Минейро 14 6 6 2 22 - 16 24
5. Интернасьонал Порту Алегре 14 6 6 2 21 - 14 24
6. Флуминенсе 0:0 14 5 4 5 15 - 14 19
7. Ботафого Рибейрао 0:0 14 5 4 5 16 - 18 19
8. Сантос 14 4 7 3 18 - 13 19
9. Фламенго 14 5 3 6 16 - 15 18
10. Аваи 0:0 14 5 3 6 15 - 19 18
11. Сан-Паулу 13 4 6 3 18 - 15 18
12. Ред Булл Брагантино 14 4 6 4 20 - 19 18
13. Атлетико Гойяненсе 13 4 4 5 15 - 18 16
14. Сеара 13 3 7 3 13 - 13 16
15. Коритиба Парана 14 4 3 7 16 - 22 15
16. Америка Минейро 14 4 3 7 11 - 17 15
17. Гойяс 13 3 5 5 13 - 17 14
18. Куяба 13 3 4 6 9 - 15 13
19. Форталеза 14 2 4 8 12 - 19 10
20. Жувентуде 13 2 4 7 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 8 5 2 1 15 - 8 17
2. Коринтианс 7 4 3 0 9 - 2 15
3. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 7 4 2 1 16 - 6 14
4. Атлетико Паранаэнсе 7 4 2 1 11 - 7 14
5. Аваи 0:0 7 4 2 1 11 - 8 14
6. Фламенго 7 4 1 2 10 - 4 13
7. Сан-Паулу 6 4 1 1 12 - 6 13
8. Коритиба Парана 7 4 1 2 9 - 6 13
9. Интернасьонал Порту Алегре 7 3 3 1 13 - 8 12
10. Сантос 7 3 3 1 12 - 6 12
11. Америка Минейро 6 3 2 1 8 - 5 11
12. Ред Булл Брагантино 7 3 2 2 11 - 7 11
13. Атлетико Гойяненсе 7 3 2 2 9 - 6 11
14. Флуминенсе 0:0 7 3 1 3 10 - 9 10
15. Ботафого Рибейрао 0:0 7 2 2 3 7 - 8 8
16. Гойяс 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Куяба 7 1 4 2 4 - 5 7
18. Форталеза 8 1 4 3 4 - 6 7
19. Жувентуде 7 1 2 4 6 - 12 5
20. Сеара 5 0 3 2 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 0:0 7 4 3 0 9 - 2 15
2. Сеара 8 3 4 1 9 - 6 13
3. Интернасьонал Порту Алегре 7 3 3 1 8 - 6 12
4. Коринтианс 7 3 2 2 8 - 8 11
5. Ботафого Рибейрао 0:0 7 3 2 2 9 - 10 11
6. Атлетико Паранаэнсе 7 3 1 3 6 - 8 10
7. Флуминенсе 0:0 7 2 3 2 5 - 5 9
8. Гойяс 7 2 1 4 6 - 10 7
9. Сантос 7 1 4 2 6 - 7 7
10. Атлетико Минейро 6 1 4 1 7 - 8 7
11. Ред Булл Брагантино 7 1 4 2 9 - 12 7
12. Куяба 6 2 0 4 5 - 10 6
13. Фламенго 7 1 2 4 6 - 11 5
14. Атлетико Гойяненсе 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Жувентуде 6 1 2 3 6 - 12 5
16. Сан-Паулу 7 0 5 2 6 - 9 5
17. Аваи 0:0 7 1 1 5 4 - 11 4
18. Америка Минейро 8 1 1 6 3 - 12 4
19. Форталеза 6 1 0 5 8 - 13 3
20. Коритиба Парана 7 0 2 5 7 - 16 2
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    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рибейрао
Ничья
Флуминенсе
3.08
3.20
3.00
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