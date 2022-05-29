Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Мы ожидаем дополнительного времени

Начался первый тайм дополнительного времени

Идеальный солнечный день для футбола

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Джейкоб Ринн не дал случится голу! Anton Gaaei должен был забивать, но Джейкоб Ринн сделал отличный сейв

Должен был быть гол! Anton Gaaei имел отличный шанс, но Джейкоб Ринн не дал голу состоятся!

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Второй тайм

93' Удар от ворот произведет Виборг

92' Грот Джей-Рой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

92' Аниембе Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Андреасен Лука пробил со штрафного прямо в стенку

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Лауритсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Куск Каспер из команды Ольборг делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

89' Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Паллесен Кристоффер имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

89' Ольборг выполняет удар от ворот.

88' Кристиан Соренсен из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

87' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Ольборг выполняет удар от ворот.

86' Йеппе Гроннинг из команды Виборг наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

86' Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Сегодняшная посещаемость составляет 7819 болельщиков

85' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

83' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

83' Кристиан Соренсен из команды Виборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

83' Тактическая замена. Лонвейк Джастин уходит с поля и его заменяет Anton Gaaei

81' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

81' Ринне Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Кристиан Соренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Альманн Якоб бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

79'

79' Лауритсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Бонде Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Лауритсен Мадс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

78' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

77' Аносике Эмента нанес удар головой, но Лукас Лунд Педерсен спокойно отбил мяч.

76' Лукас Лунд Педерсен не дал случится голу! Куск Каспер должен был забивать, но Лукас Лунд Педерсен сделал отличный сейв

75' Ринне Якоб взял и забрал мяч на выходе

74' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Тактическая замена. Бакиз Юнес уходит с поля и его заменяет Ибрагим Саид

72' Бюрги Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Андреасен Лука нанес удар и траектории мяча помог рикошет...

70' Так близко к голу! Лонвейк Джастин имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Джейкоб Ринн!

69' Андреасен Лука пробует нанести удар издали, но Лукас Лунд Педерсен держит все под контролем

67' Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Бонде Якуб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

65' Аниембе Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Виборг выполняет удар от ворот.

64' Матч возобновится спорным мячом

63' Матч возобновлен

63' Педерсен Лукас Лунд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

62' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

61' Кристиан Соренсен получил желтую карточку от судьи

61' Виборг выполняет удар от ворот.

60' Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

59' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

59' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

59' Матч возобновлен

59' Oliver Ross получил травму и заменен. Аносике Эмента выходит на поле.

58' Ох, нехорошо это выглядит. Oliver Ross получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Oliver Ross на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Леманс Клинт получил желтую карточку от судьи

56' Судья свистит. Леманс Клинт атаковал сзади соперника. Это Oliver Ross заработал своей команде штрафной

56' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

54' Матч возобновится спорным мячом

54' Матч возобновлен

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Паллесен Кристоффер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Хагельскьер Андерс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

51' Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Хёйхольт Мальте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Виборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Росс Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Кристиан Соренсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Лауритсен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Игрок из команды Ольборг вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Виборг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Йеппе Гроннинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота