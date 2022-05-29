Стадион: Aalborg Portland Park Зрители: 7819
0'
1:0
16' ГолРосс Матиас
1:1
24' ГолJeppe Groenning
31' Желтая карточкаХагельскьер Андерс
36' Undefined phrase: football_event_Росс Матиас
56' Желтая карточкаЛеманс Клинт
61' Желтая карточкаChristian Soerensen II
92' Желтая карточкаПаллесен Кристоффер
112' Желтая карточкаKasper Waarst Hoegh
1 3
1:1
1:2
1:2
2:2
2:3
2:3
2:4
Ход матча
16'
24'
36'
56'
112'
116'
121'
1:1
121'
1:2
121'
1:2
121'
121'
2:2
121'
2:3
121'
2:3
121'
2:4
Пен
1:3
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
5 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 7
-
17 Угловые 5
-
3 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
38
Oliver
Ross
17
Куск
Каспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Oliver RossПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Куск КасперНападающий
- Запасные игроки
-
27 Gustav DahlЗащитник
- Защитник
-
40 Theo Sander
-
-
-
-
31 Anders Noshe
-
Главный тренер: Lars Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Леманс КлинтПолузащитник
-
17 Бонде ЯкубПолузащитник
-
23 Бакиз ЮнесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Жамбурек ЯнПолузащитник
- Нападающий
-
30 Ibrahim SaidНападающий
-
36 Гааей АнтонНападающий
-
-
Главный тренер: Jacob Friis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ольборг
Виборг
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
22 матча
50%
22.7%
27.3%
11 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Ольборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2
Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Ольборг - Раннерс 3:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Ольборг - Венсюссель 1:2 Ольборг - Брондбю 3:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Ольборг - Вайле 0:0 Ольборг - Силькеборг 1:4 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1
Виборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2
Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1 Орхус - Виборг 1:2 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2