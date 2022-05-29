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  3. Дания: Superligaen ECL: Плей-офф: Финал

Стадион: Зрители: 7819
Ольборг
1:1
Итог после пенальти
1
3
Виборг
0'
1:0
16' Гол
Росс Матиас
1:1
24' Гол
Jeppe Groenning
31' Желтая карточка
Хагельскьер Андерс
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Росс Матиас
56' Желтая карточка
Леманс Клинт
61' Желтая карточка
Christian Soerensen II
92' Желтая карточка
Паллесен Кристоффер
112' Желтая карточка
Kasper Waarst Hoegh
1 3
Ринне Якоб
1:1
1:2
Бонде Якуб
Андреасен Лука
1:2
1:2
Christian Soerensen II
Росс Матиас
2:2
2:3
Бюрги Николас
Anosike Ementa
2:3
2:4
Джатта Алассана

Ход матча

16'
Росс Матиас
(Хагельскьер Андерс)
1:0
24'
1:1
Jeppe Groenning
(Лауритсен Мадс)
31'
Хагельскьер Андерс
 
36'
Росс Матиас
 
56'
 
Леманс Клинт
59'
Kasper Waarst Hoegh
Макарич Милан
 
59'
Anosike Ementa
Oliver Ross
 
61'
 
Christian Soerensen II
73'
 
Mads Soendergaard
Леманс Клинт
73'
 
Ibrahim Said
Бакиз Юнес
83'
 
Гааей Антон
Лонвейк Джастин
91'
 
Джатта Алассана
Грот Джей-Рой
92'
Паллесен Кристоффер
 
101'
Casper Gedsted Hansen
Куск Каспер
 
111'
Gustav Dahl
Хёйхольт Мальте
 
112'
Kasper Waarst Hoegh
 
116'
 
Жамбурек Ян
Ibrahim Said
121'
Ринне Якоб
1:1
121'
1:2
Бонде Якуб
121'
Андреасен Лука
1:2
121'
1:2
Christian Soerensen II
121'
Росс Матиас
2:2
121'
2:3
Бюрги Николас
121'
Anosike Ementa
2:3
121'
2:4
Джатта Алассана
Пен
1:3

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 5 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 7
  • 17 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 7
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

1
Ринне
Якоб
5
Гранли
Даниэль
4
Росс
Матиас
15
Хагельскьер
Андерс
2
Паллесен
Кристоффер
14
Хёйхольт
Мальте
38
Oliver
Ross
3
Альманн
Якоб
18
Андреасен
Лука
9
Макарич
Милан
17
Куск
Каспер
1
Педерсен
Лукас
Лунд
24
Аниембе
Даниэль
26
Бюрги
Николас
3
Лауритсен
Мадс
7
Christian
Soerensen
II
13
Jeppe
Groenning
8
Лонвейк
Джастин
14
Леманс
Клинт
17
Бонде
Якуб
23
Бакиз
Юнес
11
Грот
Джей-Рой
Ольборг
3-4-1-2
Виборг
4-1-4-1

История личных встреч

Ольборг
Виборг

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

22 матча

50%
22.7%
27.3%
11 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
45.5%
18.1%
8 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

СД
2:5
СД
2:3
ТМК
2:2
ТМК
2:3
К
1:5
СД
1:1
СД
0:1
СД
2:1
СД
1:0
СД
0:2
СД
2:0
СД
1:0
ТМК
4:2
СД
0:2
СД
5:0
СД
3:1
ТМС
1:1
ТМС
2:1
К
1:1
К
1:1
СЛ
0:1
СЛ
2:0

Результаты последних матчей

Ольборг
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Копенгаген - Ольборг 3:0 Ольборг - Брондбю 1:3 Раннерс - Ольборг 2:2 Ольборг - Митьюлланд 1:2
Силькеборг - Ольборг 4:2 Ольборг - Силькеборг 1:2 Митьюлланд - Ольборг 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Ольборг - Раннерс 3:0 Ольборг - Копенгаген 0:1 Ольборг - Венсюссель 1:2 Ольборг - Брондбю 3:0 Оденсе - Ольборг 2:3 Ольборг - Вайле 0:0 Ольборг - Силькеборг 1:4 Митьюлланд - Ольборг 0:2 Ольборг - Сённерйюск 0:0 Венсюссель - Ольборг 1:5 Венсюссель - Ольборг 1:4 Спартак Трнава - Ольборг 1:1
Виборг
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сённерйюск - Виборг 0:2 Виборг - Орхус 1:0 Оденсе - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:2
Виборг - Нордшелланн 1:1 Нордшелланн - Виборг 2:0 Виборг - Оденсе 1:1 Орхус - Виборг 0:2 Вайле - Виборг 2:2 Виборг - Сённерйюск 2:1 Виборг - Гамбург 5:4 Орхус - Виборг 1:1 Виборг - Вайле 2:0 Митьюлланд - Виборг 3:1 Виборг - Копенгаген 0:2 Раннерс - Виборг 0:1 Орхус - Виборг 1:2 ЦСКА Москва - Виборг 3:2 Брондбю - Виборг 2:1 Нордшелланн - Виборг 1:2
  • Дополнительное время
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Джатта Алассана забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Джейкоб Ринн неудачно прыгнул в другую сторону!
  • 121'
    Ольборг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Описание гола
    121'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Аносике Эмента из команды Ольборг пробил пенальти, но удар был отражен вратарем.
  • 121'
    Кристиан Соренсен из команды Виборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Бюрги Николас забивает пенальти, он пробил правой ногой! Джейкоб Ринн был близок к тому, чтобы отразить мяч!
  • 121'
    Педерсен Лукас Лунд взял и забрал мяч на выходе
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Росс Матиас забил пенальти, нанеся удар правой ногой! Лукас Лунд Педерсен неудачно прыгнул в другую сторону!
  • Описание гола
    121'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Кристиан Соренсен из команды Виборг пробил пенальти, но удар был отражен вратарем.
  • Описание гола
    121'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Андреасен Лука из команды Ольборг пробил пенальти, но удар был отражен вратарем.
  • Описание гола
    121'
    Г О О О О О Л - Бонде Якуб забивает пенальти, он пробил левой ногой! Джейкоб Ринн был близок к тому, чтобы отразить мяч!
  • Описание гола
    121'
    ОН ПРОМАХНУЛСЯ! - Ринне Якоб из команды Ольборг пробил пенальти, но мяч прошел мимо ворот.
  • Свисток
    121'
    Матч закончился после серии пенальти
  • 121'
    Контроль мяча: Ольборг: 52%, Виборг: 48%.
  • 121'
    Начинается серия пенальти
  • Серия пенальти
    121'
    Мы ожидаем серии пенальти
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