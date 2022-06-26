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Бразилия: Серия A

2022
Атлетико Минейро
0:1
Первый тайм: 11'
Форталеза
0'
0:1
3' Гол
Romarinho3

Ход матча

3'
0:1
Romarinho3
(Juninho Capixaba)
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Форталеза
3.35
3.44
5.40
Все Коэффициенты
22
Эверсон
2
Guga3
4
Ревер
Умберто
16
Igor
Rabello
13
Арана
Гильерме
29
Аллан
Соуза
3
Алонсо
Хуниор
33
Savio
27
Calebe
23
Guilherme
Castilho
18
Саша
Эдуардо
1
Марсело
Бук
6
Brayan
Ceballos
5
Marcelo
Conceicao
4
Тити
22
Picachu
14
Ronald
15
Фелипе
29
Juninho
Capixaba
13
Лима
Лукас
III
11
Romarinho3
21
Moises
Vieira
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Форталеза
3-4-3

История личных встреч

Атлетико Минейро
Форталеза

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

К
1:2
К
4:0
СA
0:2
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 6 0.43
Фернандес Игнасио 3 0.21
Саша Эдуардо 2 0.14
Саварино Джефферсон 2 0.14
Jair II 1 0.07
Сарачо Федерико 1 0.07
Варгас Эдуардо 1 0.07
Savio 1 0.07
Ademir Santos 1 0.07
Алонсо Хуниор 0 0
Арана Гильерме 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Keno 0 0
Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Picachu 4 (1) 0.29
Robson IV 2 0.14
Moises Vieira 2 0.14
Эркулес 1 0.07
Jose Welison 1 0.07
Romarinho3 1 0.07
Лима Лукас III 0 0
Juninho Capixaba 0 0
Ромеро Сильвио 0 0
Фелипе 0 0
Jussa 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan VI 6 0
Арана Гильерме 4 0
Халк Живанилдо 3 0
Фернандес Игнасио 3 0
Феррейра Мариано 3 0
Jair II 3 0
Аллан Соуза 3 0
Эверсон 2 0
Rubens 2 0
Ademir Santos 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Саша Эдуардо 1 0
Ревер Умберто 1 0
Алонсо Хуниор 1 0
Keno 1 0
Отавио II 1 0
Calebe 1 0
Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brayan Ceballos 5 1
Фелипе 2 1
Robson IV 3 0
Picachu 3 0
Лима Лукас III 3 0
Jose Welison 2 0
Juninho Capixaba 2 0
Romarinho3 2 0
Эркулес 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Марсело Бук 1 0
Nascimento Leite Matheus IIIV 1 0
Ландасури Антони 1 0
Marcelo Conceicao 1 0
Ronald 1 0
Jussa 1 0
Igor Torres 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
2
18%
1
14%
76-90

Пропущено

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
5
56%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
3
43%
3
33%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
13%
2
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Забито

18
11
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
2
11%
2
18%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
5
28%
3
27%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
4
22%
3
27%
61-75
2
11%
1
9%
76-90

Пропущено

15
15
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
3
20%
2
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
6
40%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
27%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 1:1
Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Индепендьенте дель Валле - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 2:2 Атлетико Минейро - Бразильенсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1
Форталеза
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Форталеза - Сеара 2:0 Форталеза - Америка Минейро 1:0 Аваи - Форталеза 3:2 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 0:0
Форталеза - Гойяс 1:1 Форталеза - Депортес Киндио 1:1 Фламенго - Форталеза 1:2 Форталеза - Сеара 0:1 Богота - Форталеза 0:2 Форталеза - Жувентуде 1:1 Тигрес Богота - Форталеза 0:0 Коло-Коло - Форталеза 3:4 Форталеза - Тигрес Богота 2:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Альянса Лима - Форталеза 0:2 Форталеза - Богота 0:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Форталеза - Депортиво Кали 1:1 Витория - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 13 8 4 1 25 - 8 28
2. Коринтианс 14 7 5 2 17 - 10 26
3. Атлетико Паранаэнсе 14 7 3 4 17 - 15 24
4. Интернасьонал Порту Алегре 14 6 6 2 21 - 14 24
5. Атлетико Минейро 0:1 14 5 6 3 19 - 15 21
6. Сантос 14 4 7 3 18 - 13 19
7. Фламенго 14 5 3 6 16 - 15 18
8. Флуминенсе 13 5 3 5 15 - 14 18
9. Ботафого Рибейрао 13 5 3 5 16 - 18 18
10. Сан-Паулу 13 4 6 3 18 - 15 18
11. Ред Булл Брагантино 14 4 6 4 20 - 19 18
12. Аваи 13 5 2 6 15 - 19 17
13. Атлетико Гойяненсе 13 4 4 5 15 - 18 16
14. Сеара 13 3 7 3 13 - 13 16
15. Коритиба Парана 14 4 3 7 16 - 22 15
16. Америка Минейро 14 4 3 7 11 - 17 15
17. Гойяс 13 3 5 5 13 - 17 14
18. Форталеза 1:0 14 3 4 7 11 - 16 13
19. Куяба 13 3 4 6 9 - 15 13
20. Жувентуде 13 2 4 7 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коринтианс 7 4 3 0 9 - 2 15
2. Палмейрас Сан-Паулу 7 4 2 1 16 - 6 14
3. Атлетико Минейро 0:1 8 4 2 2 12 - 7 14
4. Атлетико Паранаэнсе 7 4 2 1 11 - 7 14
5. Фламенго 7 4 1 2 10 - 4 13
6. Сан-Паулу 6 4 1 1 12 - 6 13
7. Аваи 6 4 1 1 11 - 8 13
8. Коритиба Парана 7 4 1 2 9 - 6 13
9. Сантос 7 3 3 1 12 - 6 12
10. Интернасьонал Порту Алегре 7 3 3 1 13 - 8 12
11. Америка Минейро 6 3 2 1 8 - 5 11
12. Ред Булл Брагантино 7 3 2 2 11 - 7 11
13. Атлетико Гойяненсе 7 3 2 2 9 - 6 11
14. Флуминенсе 7 3 1 3 10 - 9 10
15. Ботафого Рибейрао 6 2 1 3 7 - 8 7
16. Гойяс 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Куяба 7 1 4 2 4 - 5 7
18. Форталеза 1:0 8 1 4 3 4 - 6 7
19. Жувентуде 7 1 2 4 6 - 12 5
20. Сеара 5 0 3 2 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 6 4 2 0 9 - 2 14
2. Сеара 8 3 4 1 9 - 6 13
3. Интернасьонал Порту Алегре 7 3 3 1 8 - 6 12
4. Коринтианс 7 3 2 2 8 - 8 11
5. Ботафого Рибейрао 7 3 2 2 9 - 10 11
6. Атлетико Паранаэнсе 7 3 1 3 6 - 8 10
7. Флуминенсе 6 2 2 2 5 - 5 8
8. Гойяс 7 2 1 4 6 - 10 7
9. Атлетико Минейро 0:1 6 1 4 1 7 - 8 7
10. Ред Булл Брагантино 7 1 4 2 9 - 12 7
11. Сантос 7 1 4 2 6 - 7 7
12. Куяба 6 2 0 4 5 - 10 6
13. Форталеза 1:0 6 2 0 4 7 - 10 6
14. Жувентуде 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Фламенго 7 1 2 4 6 - 11 5
16. Атлетико Гойяненсе 6 1 2 3 6 - 12 5
17. Сан-Паулу 7 0 5 2 6 - 9 5
18. Аваи 7 1 1 5 4 - 11 4
19. Америка Минейро 8 1 1 6 3 - 12 4
20. Коритиба Парана 7 0 2 5 7 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
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  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B
  • Первый тайм
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Ромариньо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Форталеза
3.35
3.44
5.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Минейро 0:1 Форталеза онлайн

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