0:1
Первый тайм: 11'
Ход матча
3'
0:1
22
Эверсон
2
Guga3
16
Igor
Rabello
29
Аллан
Соуза
33
Savio
27
Calebe
18
Саша
Эдуардо
4
Тити
22
Picachu
14
Ronald
15
Фелипе
11
Romarinho3
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
-
2 Guga3Защитник
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
- Полузащитник
-
33 SavioПолузащитник
-
27 CalebeПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
-
44 RubensПолузащитник
- Нападающий
-
-
32 Рафаэл Пирес
-
-
41 Antonio Neto
-
51 Hiago
-
40 Nathan VI
-
-
Главный тренер: Мохамед Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 ТитиЗащитник
-
22 PicachuПолузащитник
-
14 RonaldПолузащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Лима ЛукасНападающий
-
11 Romarinho3Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
28 Habraao
-
-
8 Jussa
-
77 Igor Torres
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
История личных встреч
Атлетико Минейро
Форталеза
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халк Живанилдо
|6
|0.43
|Фернандес Игнасио
|3
|0.21
|Саша Эдуардо
|2
|0.14
|Саварино Джефферсон
|2
|0.14
|Jair II
|1
|0.07
|Сарачо Федерико
|1
|0.07
|Варгас Эдуардо
|1
|0.07
|Savio
|1
|0.07
|Ademir Santos
|1
|0.07
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|Арана Гильерме
|0
|0
|Феррейра Мариано
|0
|0
|Keno
|0
|0
Форталеза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Picachu
|4 (1)
|0.29
|Robson IV
|2
|0.14
|Moises Vieira
|2
|0.14
|Эркулес
|1
|0.07
|Jose Welison
|1
|0.07
|Romarinho3
|1
|0.07
|Лима Лукас III
|0
|0
|Juninho Capixaba
|0
|0
|Ромеро Сильвио
|0
|0
|Фелипе
|0
|0
|Jussa
|0
|0
Карточки
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nathan VI
|6
|0
|Арана Гильерме
|4
|0
|Халк Живанилдо
|3
|0
|Фернандес Игнасио
|3
|0
|Феррейра Мариано
|3
|0
|Jair II
|3
|0
|Аллан Соуза
|3
|0
|Эверсон
|2
|0
|Rubens
|2
|0
|Ademir Santos
|2
|0
|Варгас Эдуардо
|1
|0
|Саша Эдуардо
|1
|0
|Ревер Умберто
|1
|0
|Алонсо Хуниор
|1
|0
|Keno
|1
|0
|Отавио II
|1
|0
|Calebe
|1
|0
Форталеза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Brayan Ceballos
|5
|1
|Фелипе
|2
|1
|Robson IV
|3
|0
|Picachu
|3
|0
|Лима Лукас III
|3
|0
|Jose Welison
|2
|0
|Juninho Capixaba
|2
|0
|Romarinho3
|2
|0
|Эркулес
|1
|0
|Ромеро Сильвио
|1
|0
|Марсело Бук
|1
|0
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|1
|0
|Ландасури Антони
|1
|0
|Marcelo Conceicao
|1
|0
|Ronald
|1
|0
|Jussa
|1
|0
|Igor Torres
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
2
18%
1
14%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
2
18%
1
14%
76-90
Пропущено
7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
5
56%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
3
43%
3
33%
76-90
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
13%
2
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90
Забито
18
11
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 4
2
11%
2
18%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
5
28%
3
27%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
4
22%
3
27%
61-75
2
11%
1
9%
76-90
Пропущено
15
15
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
3
20%
2
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
6
40%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
27%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 1:1
Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Индепендьенте дель Валле - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 2:2 Атлетико Минейро - Бразильенсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1
Форталеза
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Форталеза - Сеара 2:0 Форталеза - Америка Минейро 1:0 Аваи - Форталеза 3:2 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 0:0
Форталеза - Гойяс 1:1 Форталеза - Депортес Киндио 1:1 Фламенго - Форталеза 1:2 Форталеза - Сеара 0:1 Богота - Форталеза 0:2 Форталеза - Жувентуде 1:1 Тигрес Богота - Форталеза 0:0 Коло-Коло - Форталеза 3:4 Форталеза - Тигрес Богота 2:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Альянса Лима - Форталеза 0:2 Форталеза - Богота 0:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Форталеза - Депортиво Кали 1:1 Витория - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|13
|8
|4
|1
|25 - 8
|28
|2.
|Коринтианс
|14
|7
|5
|2
|17 - 10
|26
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|7
|3
|4
|17 - 15
|24
|4.
|Интернасьонал Порту Алегре
|14
|6
|6
|2
|21 - 14
|24
|5.
|Атлетико Минейро
|0:1
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|6.
|Сантос
|14
|4
|7
|3
|18 - 13
|19
|7.
|Фламенго
|14
|5
|3
|6
|16 - 15
|18
|8.
|Флуминенсе
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|9.
|Ботафого Рибейрао
|13
|5
|3
|5
|16 - 18
|18
|10.
|Сан-Паулу
|13
|4
|6
|3
|18 - 15
|18
|11.
|Ред Булл Брагантино
|14
|4
|6
|4
|20 - 19
|18
|12.
|Аваи
|13
|5
|2
|6
|15 - 19
|17
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|13
|4
|4
|5
|15 - 18
|16
|14.
|Сеара
|13
|3
|7
|3
|13 - 13
|16
|15.
|Коритиба Парана
|14
|4
|3
|7
|16 - 22
|15
|16.
|Америка Минейро
|14
|4
|3
|7
|11 - 17
|15
|17.
|Гойяс
|13
|3
|5
|5
|13 - 17
|14
|18.
|Форталеза
|1:0
|14
|3
|4
|7
|11 - 16
|13
|19.
|Куяба
|13
|3
|4
|6
|9 - 15
|13
|20.
|Жувентуде
|13
|2
|4
|7
|12 - 24
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|7
|4
|3
|0
|9 - 2
|15
|2.
|Палмейрас Сан-Паулу
|7
|4
|2
|1
|16 - 6
|14
|3.
|Атлетико Минейро
|0:1
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|5.
|Фламенго
|7
|4
|1
|2
|10 - 4
|13
|6.
|Сан-Паулу
|6
|4
|1
|1
|12 - 6
|13
|7.
|Аваи
|6
|4
|1
|1
|11 - 8
|13
|8.
|Коритиба Парана
|7
|4
|1
|2
|9 - 6
|13
|9.
|Сантос
|7
|3
|3
|1
|12 - 6
|12
|10.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|11.
|Америка Минейро
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|12.
|Ред Булл Брагантино
|7
|3
|2
|2
|11 - 7
|11
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|3
|2
|2
|9 - 6
|11
|14.
|Флуминенсе
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|15.
|Ботафого Рибейрао
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|16.
|Гойяс
|6
|1
|4
|1
|7 - 7
|7
|17.
|Куяба
|7
|1
|4
|2
|4 - 5
|7
|18.
|Форталеза
|1:0
|8
|1
|4
|3
|4 - 6
|7
|19.
|Жувентуде
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|20.
|Сеара
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Палмейрас Сан-Паулу
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|2.
|Сеара
|8
|3
|4
|1
|9 - 6
|13
|3.
|Интернасьонал Порту Алегре
|7
|3
|3
|1
|8 - 6
|12
|4.
|Коринтианс
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|5.
|Ботафого Рибейрао
|7
|3
|2
|2
|9 - 10
|11
|6.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|7.
|Флуминенсе
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|8.
|Гойяс
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|9.
|Атлетико Минейро
|0:1
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|10.
|Ред Булл Брагантино
|7
|1
|4
|2
|9 - 12
|7
|11.
|Сантос
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|12.
|Куяба
|6
|2
|0
|4
|5 - 10
|6
|13.
|Форталеза
|1:0
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|14.
|Жувентуде
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|15.
|Фламенго
|7
|1
|2
|4
|6 - 11
|5
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|1
|2
|3
|6 - 12
|5
|17.
|Сан-Паулу
|7
|0
|5
|2
|6 - 9
|5
|18.
|Аваи
|7
|1
|1
|5
|4 - 11
|4
|19.
|Америка Минейро
|8
|1
|1
|6
|3 - 12
|4
|20.
|Коритиба Парана
|7
|0
|2
|5
|7 - 16
|2
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