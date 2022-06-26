  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2022

Бразилия: Серия A

2022
Атлетико Минейро
3:2
Конец матча
Форталеза
0'
0:1
3' Гол
Romarinho3
0:2
29' Гол
Romarinho3
53' Желтая карточка
Ronald
1:2
76' Гол
Rubens
78' Желтая карточка
Марсело Бук
83' Желтая карточка
Lucas Crispim
2:2
87' Гол
Ревер Умберто
3:2
90' Гол в свои ворота
Jussa
90'+10
22
Эверсон
2
Guga3
4
Ревер
Умберто
16
Igor
Rabello
13
Арана
Гильерме
29
Аллан
Соуза
3
Алонсо
Хуниор
33
Savio
27
Calebe
23
Guilherme
Castilho
18
Саша
Эдуардо
1
Марсело
Бук
6
Brayan
Ceballos
5
Marcelo
Conceicao
4
Тити
22
Picachu
14
Ronald
15
Фелипе
29
Juninho
Capixaba
13
Лима
Лукас
III
11
Romarinho3
21
Moises
Vieira
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Форталеза
3-4-3

История личных встреч

Атлетико Минейро
Форталеза

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

К
1:2
К
4:0
СA
0:2
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
2:2
СA
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халк Живанилдо 6 0.43
Фернандес Игнасио 3 0.21
Саша Эдуардо 2 0.14
Саварино Джефферсон 2 0.14
Jair II 1 0.07
Варгас Эдуардо 1 0.07
Сарачо Федерико 1 0.07
Savio 1 0.07
Ревер Умберто 1 0.07
Rubens 1 0.07
Ademir Santos 1 0.07
Алонсо Хуниор 0 0
Арана Гильерме 0 0
Феррейра Мариано 0 0
Keno 0 0
Igor Rabello 0 0
Форталеза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Picachu 4 (1) 0.29
Robson IV 2 0.14
Moises Vieira 2 0.14
Romarinho3 2 0.14
Эркулес 1 0.07
Jose Welison 1 0.07
Лима Лукас III 0 0
Juninho Capixaba 0 0
Ромеро Сильвио 0 0
Фелипе 0 0
Jussa 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nathan VI 6 0
Арана Гильерме 4 0
Халк Живанилдо 3 0
Фернандес Игнасио 3 0
Феррейра Мариано 3 0
Jair II 3 0
Аллан Соуза 3 0
Эверсон 2 0
Rubens 2 0
Ademir Santos 2 0
Варгас Эдуардо 1 0
Саша Эдуардо 1 0
Ревер Умберто 1 0
Алонсо Хуниор 1 0
Keno 1 0
Отавио II 1 0
Calebe 1 0
Форталеза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Brayan Ceballos 5 1
Фелипе 2 1
Robson IV 3 0
Picachu 3 0
Лима Лукас III 3 0
Марсело Бук 2 0
Jose Welison 2 0
Juninho Capixaba 2 0
Ronald 2 0
Romarinho3 2 0
Эркулес 1 0
Ромеро Сильвио 1 0
Lucas Crispim 1 0
Nascimento Leite Matheus IIIV 1 0
Ландасури Антони 1 0
Marcelo Conceicao 1 0
Jussa 1 0
Igor Torres 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
10
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
6 Не забивали 8
2
15%
2
20%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
2
15%
2
20%
31-45
1
8%
1
10%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
4
31%
2
20%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
5
45%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
1
9%
61-75
4
40%
5
45%
76-90

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
1
25%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
1
13%
2
33%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Забито

20
14
8 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
2
10%
3
21%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
5
25%
3
21%
31-45
4
20%
1
7%
46-60
4
20%
3
21%
61-75
4
20%
2
14%
76-90

Пропущено

18
17
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 11
4
22%
2
12%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
2
11%
6
35%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
2
11%
1
6%
61-75
5
28%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Сантос 1:1
Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Индепендьенте дель Валле - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 2:2 Атлетико Минейро - Бразильенсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1
Форталеза
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Форталеза - Сеара 2:0 Форталеза - Америка Минейро 1:0 Аваи - Форталеза 3:2 Форталеза - Атлетико Паранаэнсе 0:0
Форталеза - Гойяс 1:1 Форталеза - Депортес Киндио 1:1 Фламенго - Форталеза 1:2 Форталеза - Сеара 0:1 Богота - Форталеза 0:2 Форталеза - Жувентуде 1:1 Тигрес Богота - Форталеза 0:0 Коло-Коло - Форталеза 3:4 Форталеза - Тигрес Богота 2:1 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Альянса Лима - Форталеза 0:2 Форталеза - Богота 0:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Форталеза - Депортиво Кали 1:1 Витория - Форталеза 0:1 Депортес Киндио - Форталеза 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 13 8 4 1 25 - 8 28
2. Коринтианс 14 7 5 2 17 - 10 26
3. Атлетико Паранаэнсе 14 7 3 4 17 - 15 24
4. Атлетико Минейро 14 6 6 2 22 - 16 24
5. Интернасьонал Порту Алегре 14 6 6 2 21 - 14 24
6. Сантос 14 4 7 3 18 - 13 19
7. Фламенго 14 5 3 6 16 - 15 18
8. Флуминенсе 13 5 3 5 15 - 14 18
9. Ботафого Рибейрао 13 5 3 5 16 - 18 18
10. Сан-Паулу 13 4 6 3 18 - 15 18
11. Ред Булл Брагантино 14 4 6 4 20 - 19 18
12. Аваи 13 5 2 6 15 - 19 17
13. Атлетико Гойяненсе 13 4 4 5 15 - 18 16
14. Сеара 13 3 7 3 13 - 13 16
15. Коритиба Парана 14 4 3 7 16 - 22 15
16. Америка Минейро 14 4 3 7 11 - 17 15
17. Гойяс 13 3 5 5 13 - 17 14
18. Куяба 13 3 4 6 9 - 15 13
19. Форталеза 14 2 4 8 12 - 19 10
20. Жувентуде 13 2 4 7 12 - 24 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 8 5 2 1 15 - 8 17
2. Коринтианс 7 4 3 0 9 - 2 15
3. Палмейрас Сан-Паулу 7 4 2 1 16 - 6 14
4. Атлетико Паранаэнсе 7 4 2 1 11 - 7 14
5. Фламенго 7 4 1 2 10 - 4 13
6. Сан-Паулу 6 4 1 1 12 - 6 13
7. Аваи 6 4 1 1 11 - 8 13
8. Коритиба Парана 7 4 1 2 9 - 6 13
9. Сантос 7 3 3 1 12 - 6 12
10. Интернасьонал Порту Алегре 7 3 3 1 13 - 8 12
11. Америка Минейро 6 3 2 1 8 - 5 11
12. Ред Булл Брагантино 7 3 2 2 11 - 7 11
13. Атлетико Гойяненсе 7 3 2 2 9 - 6 11
14. Флуминенсе 7 3 1 3 10 - 9 10
15. Ботафого Рибейрао 6 2 1 3 7 - 8 7
16. Гойяс 6 1 4 1 7 - 7 7
17. Куяба 7 1 4 2 4 - 5 7
18. Форталеза 8 1 4 3 4 - 6 7
19. Жувентуде 7 1 2 4 6 - 12 5
20. Сеара 5 0 3 2 4 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Палмейрас Сан-Паулу 6 4 2 0 9 - 2 14
2. Сеара 8 3 4 1 9 - 6 13
3. Интернасьонал Порту Алегре 7 3 3 1 8 - 6 12
4. Коринтианс 7 3 2 2 8 - 8 11
5. Ботафого Рибейрао 7 3 2 2 9 - 10 11
6. Атлетико Паранаэнсе 7 3 1 3 6 - 8 10
7. Флуминенсе 6 2 2 2 5 - 5 8
8. Гойяс 7 2 1 4 6 - 10 7
9. Атлетико Минейро 6 1 4 1 7 - 8 7
10. Ред Булл Брагантино 7 1 4 2 9 - 12 7
11. Сантос 7 1 4 2 6 - 7 7
12. Куяба 6 2 0 4 5 - 10 6
13. Атлетико Гойяненсе 6 1 2 3 6 - 12 5
14. Жувентуде 6 1 2 3 6 - 12 5
15. Фламенго 7 1 2 4 6 - 11 5
16. Сан-Паулу 7 0 5 2 6 - 9 5
17. Аваи 7 1 1 5 4 - 11 4
18. Америка Минейро 8 1 1 6 3 - 12 4
19. Форталеза 6 1 0 5 8 - 13 3
20. Коритиба Парана 7 0 2 5 7 - 16 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B
  • Второй тайм
  • Свисток
    100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    96'
    Г О О О О Л - Жусса уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 94'
    Роналд уходит с поля. Жусса выходит вместо него
  • Описание гола
    87'
    Г О О О О Л - Ревер Умберто бьет в цель!
  • Желтая карточка
    83'
    Лукас Криспим получил желтую карточку от судьи
  • 79'
    Moises Vieira уходит с поля. Лукас Криспим выходит вместо него
  • 79'
    Лима Лукас III уходит с поля. Валентин Депьетри выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 34'
      Алонсо Хуниор уходит с поля. Варгас Эдуардо выходит вместо него
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Ромариньо бьет в цель!
    • Описание гола
      3'
      Г О О О О Л - Ромариньо бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Атлетико Минейро 3:2 Форталеза онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     