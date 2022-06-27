Стадион: Фоссхауган Кампус
0'
37' Желтая карточкаСольберг Йоаким
1:0
48' ГолErik Groenner
51' Желтая карточкаЭриксен Сивер Скаар
72' Желтая карточкаСвеен Оле
Ход матча
37'
48'
1:0
72'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
16 Eirik Lereng
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
-
23 Thomas KinnВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хейер ЭрикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Vegard Hansen
История личных встреч
Согндаль
Мьёндален
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоунссон Йоунатан
|3
|0.27
|Ингимюндарсон Вальдимар
|3
|0.27
|Ховен Андреас
|2
|0.18
|Михаэль Петер
|2 (1)
|0.18
|Axel Kryger
|1
|0.09
|Andreas van der Spa
|1
|0.09
|Mathias Blaarud
|1
|0.09
|Росет Мартин-Уве
|1
|0.09
|Anders Johannessen Nord
|1
|0.09
|Erik Groenner
|1
|0.09
|Kristoffer Hoven
|1 (1)
|0.09
|Матисен Ульрик
|0
|0
|Фло Пер-Эгиль
|0
|0
|Фей Рензе
|0
|0
|Гуннарссон Хердюр-Инги
|0
|0
|Kristoffer Nessoe
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Овенстад Мартин
|5
|0.45
|Стокке Беньямин
|4 (1)
|0.36
|Сольберг Йоаким
|2
|0.18
|Ольсен Мейнхард
|1
|0.09
|Brinder Singh
|1
|0.09
|Скистад Эрик Ставас
|1
|0.09
|Эверби Сиверт
|1
|0.09
|Накким Маркус
|0
|0
|Herman Kleppa
|0
|0
|Matias Belli Moldskred
|0
|0
|Хансен Адриан Александер
|0
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|0
|0
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Ульрик
|4
|0
|Йоунссон Йоунатан
|3
|0
|Mathias Blaarud
|2
|0
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|Фей Рензе
|1
|0
|Kristoffer Hoven
|1
|0
|Росет Мартин-Уве
|1
|0
|Ингимюндарсон Вальдимар
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сольберг Йоаким
|4
|0
|Эриксен Сивер Скаар
|4
|0
|Тум Исаак
|1
|1
|Свеен Оле
|2
|0
|Хансен Адриан Александер
|2
|0
|Thomas Kinn
|0
|1
|Накким Маркус
|1
|0
|Ольсен Мейнхард
|1
|0
|Herman Kleppa
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
2
22%
2
40%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
29%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Забито
7
10
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
1
14%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90
Пропущено
10
5
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
3
60%
76-90
Забито
16
15
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
3
19%
5
33%
1-15
3
19%
3
20%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
2
13%
3
20%
76-90
Пропущено
17
14
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
4
24%
2
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
14%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
3
18%
2
14%
61-75
3
18%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бьярг - Согндаль 1:4 Скейд - Согндаль 2:3 Согндаль - Санднес 1:2 Стйордалс Блинк - Согндаль 1:3
Согндаль - Осане 2:3 Флорё - Согндаль 0:5 Старт - Согндаль 5:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1 Бранн - Согндаль 1:1 Согндаль - Брюне 2:1 Стабек - Согндаль 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:0 Согндаль - Бранн 0:3 Согндаль - Олесунн 1:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0 КФУМ - Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса - Согндаль 2:1 Согндаль - Старт 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1
Мьёндален
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хьельсос - Мьёндален 1:0 Бранн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Санднес - Мьёндален 0:2
Aaskollen - Мьёндален 2:6 Мьёндален - КФУМ 2:1 Скейд - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Брюне 2:1 Мьёндален - Фредрикстад 2:0 Мьёндален - Стйордалс Блинк 2:1 Старт - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Волеренга - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Викинг 0:1 Одд - Мьёндален 2:2 Мьёндален - Кристиансунд 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|1:0
|11
|9
|2
|0
|33 - 7
|29
|2.
|Ранхейм
|4:1
|11
|7
|2
|2
|19 - 15
|23
|3.
|Мьёндален
|0:1
|11
|7
|1
|3
|15 - 15
|22
|4.
|Согндаль
|1:0
|11
|6
|2
|3
|18 - 16
|20
|5.
|Стабек
|11
|5
|5
|1
|14 - 4
|20
|6.
|Санднес
|1:2
|11
|6
|1
|4
|15 - 17
|19
|7.
|КФУМ
|1:4
|11
|5
|3
|3
|19 - 19
|18
|8.
|Старт
|11
|4
|4
|3
|21 - 13
|16
|9.
|Рёуфосс
|10
|3
|4
|3
|10 - 15
|13
|10.
|Фредрикстад
|10
|3
|3
|4
|14 - 14
|12
|11.
|Осане
|2:1
|11
|3
|3
|5
|14 - 22
|12
|12.
|Конгсвингер
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|13.
|Брюне
|0:0
|11
|2
|3
|6
|11 - 15
|9
|14.
|Стйордалс Блинк
|0:0
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|15.
|Гроруд
|0:1
|11
|0
|6
|5
|14 - 21
|6
|16.
|Скейд
|11
|1
|0
|10
|12 - 23
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мьёндален
|0:1
|6
|5
|0
|1
|10 - 5
|15
|2.
|Согндаль
|1:0
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|3.
|Бранн
|1:0
|5
|3
|2
|0
|15 - 2
|11
|4.
|Рёуфосс
|6
|3
|2
|1
|6 - 6
|11
|5.
|Ранхейм
|4:1
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|6.
|Старт
|6
|2
|3
|1
|11 - 7
|9
|7.
|КФУМ
|1:4
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|8.
|Конгсвингер
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|9.
|Брюне
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|10.
|Фредрикстад
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|11.
|Осане
|2:1
|6
|2
|1
|3
|8 - 15
|7
|12.
|Санднес
|1:2
|5
|2
|1
|2
|8 - 10
|7
|13.
|Стабек
|5
|1
|3
|1
|2 - 2
|6
|14.
|Скейд
|6
|1
|0
|5
|10 - 13
|3
|15.
|Гроруд
|0:1
|5
|0
|2
|3
|5 - 10
|2
|16.
|Стйордалс Блинк
|0:0
|5
|0
|0
|5
|4 - 11
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|1:0
|6
|6
|0
|0
|18 - 5
|18
|2.
|Стабек
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|3.
|Ранхейм
|4:1
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|4.
|Санднес
|1:2
|6
|4
|0
|2
|7 - 7
|12
|5.
|КФУМ
|1:4
|6
|3
|1
|2
|11 - 11
|10
|6.
|Согндаль
|1:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 9
|8
|7.
|Мьёндален
|0:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 10
|7
|8.
|Старт
|5
|2
|1
|2
|10 - 6
|7
|9.
|Стйордалс Блинк
|0:0
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|10.
|Осане
|2:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|Фредрикстад
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|12.
|Гроруд
|0:1
|6
|0
|4
|2
|9 - 11
|4
|13.
|Конгсвингер
|6
|1
|0
|5
|3 - 9
|3
|14.
|Рёуфосс
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|15.
|Брюне
|0:0
|5
|0
|1
|4
|5 - 10
|1
|16.
|Скейд
|5
|0
|0
|5
|2 - 10
|0
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