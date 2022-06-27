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Норвегия: Первый дивизион

2022

Стадион:
Согндаль
1:0
Второй тайм: 90+'
Мьёндален
0'
37' Желтая карточка
Сольберг Йоаким
1:0
48' Гол
Erik Groenner
51' Желтая карточка
Эриксен Сивер Скаар
72' Желтая карточка
Свеен Оле
90' Желтая карточка
1
Фей
Рензе
6
Axel
Kryger
26
Andreas
van
der
Spa
3
Mansour
Gueye
II
5
Гуннарссон
Хердюр-Инги
7
Йоунссон
Йоунатан
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
19
Матисен
Ульрик
27
Sondre
Oerjasaeter
28
Erik
Groenner
15
Kristoffer
Nessoe
23
Thomas
Kinn
11
Ольсен
Мейнхард
12
Накким
Маркус
4
Хансен
Адриан
Александер
2
Эриксен
Сивер
Скаар
8
Свеен
Оле
6
Сольберг
Йоаким
14
Matias
Belli
Moldskred
20
Тум
Исаак
7
Овенстад
Мартин
9
Стокке
Беньямин
Согндаль
4-4-2
Мьёндален
4-2-3-1

История личных встреч

Согндаль
Мьёндален

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

История матчей

ТПМ
3:2
ТМК
1:1
ПД
3:4
ПД
0:0
А
3:0
А
0:1
А
0:0
А
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоунссон Йоунатан 3 0.27
Ингимюндарсон Вальдимар 3 0.27
Ховен Андреас 2 0.18
Михаэль Петер 2 (1) 0.18
Axel Kryger 1 0.09
Andreas van der Spa 1 0.09
Mathias Blaarud 1 0.09
Росет Мартин-Уве 1 0.09
Anders Johannessen Nord 1 0.09
Erik Groenner 1 0.09
Kristoffer Hoven 1 (1) 0.09
Матисен Ульрик 0 0
Фло Пер-Эгиль 0 0
Фей Рензе 0 0
Гуннарссон Хердюр-Инги 0 0
Kristoffer Nessoe 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овенстад Мартин 5 0.45
Стокке Беньямин 4 (1) 0.36
Сольберг Йоаким 2 0.18
Ольсен Мейнхард 1 0.09
Brinder Singh 1 0.09
Скистад Эрик Ставас 1 0.09
Эверби Сиверт 1 0.09
Накким Маркус 0 0
Herman Kleppa 0 0
Matias Belli Moldskred 0 0
Хансен Адриан Александер 0 0
Эриксен Сивер Скаар 0 0

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Ульрик 4 0
Йоунссон Йоунатан 3 0
Mathias Blaarud 2 0
Фло Пер-Эгиль 1 0
Фей Рензе 1 0
Kristoffer Hoven 1 0
Росет Мартин-Уве 1 0
Ингимюндарсон Вальдимар 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сольберг Йоаким 4 0
Эриксен Сивер Скаар 4 0
Тум Исаак 1 1
Свеен Оле 2 0
Хансен Адриан Александер 2 0
Thomas Kinn 0 1
Накким Маркус 1 0
Ольсен Мейнхард 1 0
Herman Kleppa 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
2
22%
2
40%
1-15
3
33%
1
20%
16-30
1
11%
1
20%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
29%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Забито

7
10
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
1
14%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
2
29%
1
10%
61-75
2
29%
3
30%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
3
60%
76-90

Забито

16
15
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
3
19%
5
33%
1-15
3
19%
3
20%
16-30
1
6%
1
7%
31-45
4
25%
2
13%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
2
13%
3
20%
76-90

Пропущено

17
14
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
4
24%
2
14%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
14%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
3
18%
2
14%
61-75
3
18%
6
43%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Бьярг - Согндаль 1:4 Скейд - Согндаль 2:3 Согндаль - Санднес 1:2 Стйордалс Блинк - Согндаль 1:3
Согндаль - Осане 2:3 Флорё - Согндаль 0:5 Старт - Согндаль 5:1 Согндаль - Конгсвингер 2:1 Бранн - Согндаль 1:1 Согндаль - Брюне 2:1 Стабек - Согндаль 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:0 Согндаль - Бранн 0:3 Согндаль - Олесунн 1:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0 КФУМ - Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса - Согндаль 2:1 Согндаль - Старт 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1
Мьёндален
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хьельсос - Мьёндален 1:0 Бранн - Мьёндален 7:0 Мьёндален - Ранхейм 1:2 Санднес - Мьёндален 0:2
Aaskollen - Мьёндален 2:6 Мьёндален - КФУМ 2:1 Скейд - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Брюне 2:1 Мьёндален - Фредрикстад 2:0 Мьёндален - Стйордалс Блинк 2:1 Старт - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Конгсвингер 1:0 Саннефьёрд - Мьёндален 3:2 Мьёндален - Будё-Глимт 0:3 Волеренга - Мьёндален 2:0 Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2 Мьёндален - Викинг 0:1 Одд - Мьёндален 2:2 Мьёндален - Кристиансунд 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 1:0 11 9 2 0 33 - 7 29
2. Ранхейм 4:1 11 7 2 2 19 - 15 23
3. Мьёндален 0:1 11 7 1 3 15 - 15 22
4. Согндаль 1:0 11 6 2 3 18 - 16 20
5. Стабек 11 5 5 1 14 - 4 20
6. Санднес 1:2 11 6 1 4 15 - 17 19
7. КФУМ 1:4 11 5 3 3 19 - 19 18
8. Старт 11 4 4 3 21 - 13 16
9. Рёуфосс 10 3 4 3 10 - 15 13
10. Фредрикстад 10 3 3 4 14 - 14 12
11. Осане 2:1 11 3 3 5 14 - 22 12
12. Конгсвингер 11 3 2 6 12 - 16 11
13. Брюне 0:0 11 2 3 6 11 - 15 9
14. Стйордалс Блинк 0:0 11 1 3 7 11 - 20 6
15. Гроруд 0:1 11 0 6 5 14 - 21 6
16. Скейд 11 1 0 10 12 - 23 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мьёндален 0:1 6 5 0 1 10 - 5 15
2. Согндаль 1:0 6 4 0 2 10 - 7 12
3. Бранн 1:0 5 3 2 0 15 - 2 11
4. Рёуфосс 6 3 2 1 6 - 6 11
5. Ранхейм 4:1 6 3 1 2 11 - 11 10
6. Старт 6 2 3 1 11 - 7 9
7. КФУМ 1:4 5 2 2 1 8 - 8 8
8. Конгсвингер 5 2 2 1 9 - 7 8
9. Брюне 0:0 6 2 2 2 6 - 5 8
10. Фредрикстад 4 2 1 1 6 - 4 7
11. Осане 2:1 6 2 1 3 8 - 15 7
12. Санднес 1:2 5 2 1 2 8 - 10 7
13. Стабек 5 1 3 1 2 - 2 6
14. Скейд 6 1 0 5 10 - 13 3
15. Гроруд 0:1 5 0 2 3 5 - 10 2
16. Стйордалс Блинк 0:0 5 0 0 5 4 - 11 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бранн 1:0 6 6 0 0 18 - 5 18
2. Стабек 6 4 2 0 12 - 2 14
3. Ранхейм 4:1 5 4 1 0 8 - 4 13
4. Санднес 1:2 6 4 0 2 7 - 7 12
5. КФУМ 1:4 6 3 1 2 11 - 11 10
6. Согндаль 1:0 5 2 2 1 8 - 9 8
7. Мьёндален 0:1 5 2 1 2 5 - 10 7
8. Старт 5 2 1 2 10 - 6 7
9. Стйордалс Блинк 0:0 6 1 3 2 7 - 9 6
10. Осане 2:1 5 1 2 2 6 - 7 5
11. Фредрикстад 6 1 2 3 8 - 10 5
12. Гроруд 0:1 6 0 4 2 9 - 11 4
13. Конгсвингер 6 1 0 5 3 - 9 3
14. Рёуфосс 4 0 2 2 4 - 9 2
15. Брюне 0:0 5 0 1 4 5 - 10 1
16. Скейд 5 0 0 5 2 - 10 0
  • — Выход в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право попасть в Типпелиген
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Первом дивизионе
  • — Вылет во Второй дивизион
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Сольберг Йоаким получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Согндаль
Ничья
Мьёндален
2.16
3.95
3.65
Все Коэффициенты
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