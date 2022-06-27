Первый тайм

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Перссон Эрик получил желтую карточку от судьи

32' Г О О О О Л - Nasiru Moro бьет в цель!

19' Г О О О О Л - Ousmane Diawara бьет в цель!