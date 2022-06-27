2:1
Конец матча
0'
1:0
19' ГолOusmane Diawara
1:1
32' ГолМоро Насиру
45' Желтая карточкаПерссон Эрик
2:1
57' ГолJesper Strid
74' Желтая карточкаЯсин Ахмед
90' Желтая карточкаCamil Jebara
90' Желтая карточкаЛарссон Джейк
90'+5
Ход матча
19'
32'
1:1
45'
57'
2:1
74'
90'
90'
16
Jesper
Strid
25
Бликст
Якоб
15
Эгнелль
Адам
20
Camil
Jebara
14
Перссон
Эрик
24
Али
Хусейн
30
Samuel
Dahl
31
Тиль
Венсан
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Jesper StridЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Бликст ЯкобЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Эгнелль АдамПолузащитник
-
20 Camil JebaraНападающий
-
14 Перссон ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Billy Magnusson
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Али ХусейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Samuel DahlЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Тиль ВенсанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Мыцу РадуВратарь
- Защитник
-
11 Хамад ИлоанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Axel Kjaell
История личных встреч
Ландскруна
Эребру
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олссон Линус
|5
|0.45
|Эгнелль Адам
|4
|0.36
|Перссон Эрик
|3
|0.27
|Хейер Мелкер
|1
|0.09
|Рапп Йохан
|1
|0.09
|Ousmane Diawara
|1
|0.09
|Viktor Ekblom
|1
|0.09
|Jesper Strid
|1
|0.09
|Оттоссон Филип
|0
|0
|Ткач Александр
|0
|0
|Бликст Якоб
|0
|0
|Дзабич Робин
|0
|0
|Camil Jebara
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миллескуг Ноэль
|3
|0.27
|Хамад Илоан
|2 (1)
|0.18
|Тиль Венсан
|2
|0.18
|Ясин Ахмед
|1
|0.09
|Бьорндал Эрик
|1
|0.09
|Ларссон Джейк
|1
|0.09
|Моро Насиру
|1
|0.09
|Густавссон Даниэль
|0
|0
|Эскелинен Виллиам
|0
|0
|Сегер Давид
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erik Hedenquist
|4
|1
|Хейер Мелкер
|3
|0
|Каддура Амр
|2
|0
|Ткач Александр
|2
|0
|Philip Andersson I
|2
|0
|Перссон Эрик
|2
|0
|Эгнелль Адам
|2
|0
|Оттоссон Филип
|2
|0
|Дзабич Робин
|2
|0
|Camil Jebara
|2
|0
|Edvin Dahlqvist
|1
|0
|Вихльстранд Виктор
|1
|0
|Ousmane Diawara
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ларссон Джейк
|2
|1
|Сегер Давид
|3
|0
|Валкер Кевин
|2
|0
|Хамад Илоан
|2
|0
|Ясин Ахмед
|2
|0
|Бьорндал Эрик
|2
|0
|Андрессон Аксель
|2
|0
|Samuel Dahl
|2
|0
|Миллескуг Ноэль
|2
|0
|Бергмарк Никлас
|0
|1
|Али Хусейн
|1
|0
|Густавссон Даниэль
|1
|0
|Эскелинен Виллиам
|1
|0
|Тиль Венсан
|1
|0
|Lucas Shlimon
|1
|0
|Моро Насиру
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
5
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
10%
1
20%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
3
60%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
6
60%
0
0%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
3
43%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
50%
76-90
Забито
17
12
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
2
12%
1
8%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
4
24%
3
25%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
1
6%
4
33%
76-90
Пропущено
19
12
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
11%
3
25%
1-15
4
21%
4
33%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
9
47%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Браге 1:1 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3
Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Норрбю - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Эстер 1:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Ландскруна - Норрбю 1:3 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Васалунд 3:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Ландскруна - Эстер 1:4 Акрополис - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0
Эребру
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
АИК - Эребру 3:2 Эребру - Броммапойкарна 0:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сковде АИК - Эребру 0:0
Эребру - Эстер 2:1 Эребру - Эстерсунд 1:0 Вестерос - Эребру 2:1 Эребру - Хальмстад 0:2 Норрбю - Эребру 0:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Браге - Эребру 3:0 Эребру - Дегерфорс 0:5 АИК - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 1:3 Эскилсминне - Эребру 0:0 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Сириус - Эребру 2:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эребру - Кальмар 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|2.
|Браге
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|3.
|Утсиктенс
|11
|6
|2
|3
|21 - 14
|20
|4.
|Эстер
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|5.
|Сковде АИК
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|6
|0
|5
|26 - 20
|18
|7.
|Броммапойкарна
|11
|5
|3
|3
|23 - 19
|18
|8.
|Эребру
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|9.
|Треллеборг
|10
|4
|3
|3
|16 - 15
|15
|10.
|Ландскруна
|11
|3
|5
|3
|17 - 19
|14
|11.
|Вестерос
|11
|3
|4
|4
|15 - 21
|13
|12.
|Норрбю
|10
|3
|2
|5
|7 - 13
|11
|13.
|Далкурд
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|14.
|Йёнчёпинг
|10
|2
|1
|7
|17 - 23
|7
|15.
|Эстерсунд
|10
|1
|3
|6
|8 - 19
|6
|16.
|Эргрюте
|10
|0
|4
|6
|12 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|2.
|Браге
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|3.
|Эребру
|6
|4
|0
|2
|7 - 6
|12
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|6
|4
|0
|2
|17 - 10
|12
|5.
|Утсиктенс
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|Хальмстад
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|7.
|Далкурд
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|8.
|Треллеборг
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|9.
|Ландскруна
|5
|2
|2
|1
|10 - 10
|8
|10.
|Сковде АИК
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|11.
|Эстер
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|Вестерос
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|13.
|Норрбю
|5
|1
|2
|2
|2 - 5
|5
|14.
|Эстерсунд
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Йёнчёпинг
|5
|1
|0
|4
|11 - 13
|3
|16.
|Эргрюте
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Эстер
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|Сковде АИК
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|4.
|Утсиктенс
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|Браге
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Вестерос
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|7.
|Треллеборг
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|8.
|Норрбю
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|10.
|Ландскруна
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|11.
|Броммапойкарна
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|12.
|Эребру
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|13.
|Йёнчёпинг
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Эстерсунд
|6
|0
|2
|4
|4 - 13
|2
|15.
|Далкурд
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|16.
|Эргрюте
|5
|0
|2
|3
|6 - 12
|2
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