  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2022

Швеция: Суперэттан

2022
Ландскруна
2:1
Конец матча
Эребру
0'
1:0
19' Гол
Ousmane Diawara
1:1
32' Гол
Моро Насиру
45' Желтая карточка
Перссон Эрик
2:1
57' Гол
Jesper Strid
74' Желтая карточка
Ясин Ахмед
90' Желтая карточка
Camil Jebara
90' Желтая карточка
Ларссон Джейк
90'+5
1
Каддура
Амр
16
Jesper
Strid
6
Philip
Andersson
I
13
Erik
Hedenquist
25
Бликст
Якоб
18
Оттоссон
Филип
2
Рапп
Йохан
15
Эгнелль
Адам
20
Camil
Jebara
14
Перссон
Эрик
11
Ousmane
Diawara
20
Эскелинен
Виллиам
24
Али
Хусейн
4
Моро
Насиру
26
Андрессон
Аксель
30
Samuel
Dahl
8
Валкер
Кевин
22
Lucas
Shlimon
31
Тиль
Венсан
21
Elias
Barsoum
12
Ларссон
Джейк
48
Миллескуг
Ноэль
Ландскруна
4-3-3
Эребру
4-2-3-1

История личных встреч

Ландскруна
Эребру

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

История матчей

С
3:0
С
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олссон Линус 5 0.45
Эгнелль Адам 4 0.36
Перссон Эрик 3 0.27
Хейер Мелкер 1 0.09
Рапп Йохан 1 0.09
Ousmane Diawara 1 0.09
Viktor Ekblom 1 0.09
Jesper Strid 1 0.09
Оттоссон Филип 0 0
Ткач Александр 0 0
Бликст Якоб 0 0
Дзабич Робин 0 0
Camil Jebara 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миллескуг Ноэль 3 0.27
Хамад Илоан 2 (1) 0.18
Тиль Венсан 2 0.18
Ясин Ахмед 1 0.09
Бьорндал Эрик 1 0.09
Ларссон Джейк 1 0.09
Моро Насиру 1 0.09
Густавссон Даниэль 0 0
Эскелинен Виллиам 0 0
Сегер Давид 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erik Hedenquist 4 1
Хейер Мелкер 3 0
Каддура Амр 2 0
Ткач Александр 2 0
Philip Andersson I 2 0
Перссон Эрик 2 0
Эгнелль Адам 2 0
Оттоссон Филип 2 0
Дзабич Робин 2 0
Camil Jebara 2 0
Edvin Dahlqvist 1 0
Вихльстранд Виктор 1 0
Ousmane Diawara 1 0
Jesper Strid 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларссон Джейк 2 1
Сегер Давид 3 0
Валкер Кевин 2 0
Хамад Илоан 2 0
Ясин Ахмед 2 0
Бьорндал Эрик 2 0
Андрессон Аксель 2 0
Samuel Dahl 2 0
Миллескуг Ноэль 2 0
Бергмарк Никлас 0 1
Али Хусейн 1 0
Густавссон Даниэль 1 0
Эскелинен Виллиам 1 0
Тиль Венсан 1 0
Lucas Shlimon 1 0
Моро Насиру 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
5
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
10%
1
20%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
3
60%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
2
20%
2
33%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
6
60%
0
0%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
3
43%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
3
50%
76-90

Забито

17
12
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
2
12%
1
8%
1-15
4
24%
1
8%
16-30
4
24%
3
25%
31-45
3
18%
1
8%
46-60
3
18%
1
8%
61-75
1
6%
4
33%
76-90

Пропущено

19
12
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
11%
3
25%
1-15
4
21%
4
33%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
9
47%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Треллеборг - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Браге 1:1 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3
Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Норрбю - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Эстер 1:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Ландскруна - Норрбю 1:3 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Васалунд 3:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Ландскруна - Эстер 1:4 Акрополис - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0
Эребру
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
АИК - Эребру 3:2 Эребру - Броммапойкарна 0:2 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сковде АИК - Эребру 0:0
Эребру - Эстер 2:1 Эребру - Эстерсунд 1:0 Вестерос - Эребру 2:1 Эребру - Хальмстад 0:2 Норрбю - Эребру 0:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Браге - Эребру 3:0 Эребру - Дегерфорс 0:5 АИК - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 1:3 Эскилсминне - Эребру 0:0 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Сириус - Эребру 2:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эребру - Кальмар 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 10 7 2 1 21 - 9 23
2. Браге 11 6 3 2 21 - 10 21
3. Утсиктенс 11 6 2 3 21 - 14 20
4. Эстер 11 6 2 3 18 - 12 20
5. Сковде АИК 11 5 3 3 15 - 14 18
6. Сирианска Эскильстуна 11 6 0 5 26 - 20 18
7. Броммапойкарна 11 5 3 3 23 - 19 18
8. Эребру 11 5 1 5 11 - 13 16
9. Треллеборг 10 4 3 3 16 - 15 15
10. Ландскруна 11 3 5 3 17 - 19 14
11. Вестерос 11 3 4 4 15 - 21 13
12. Норрбю 10 3 2 5 7 - 13 11
13. Далкурд 11 3 2 6 12 - 17 11
14. Йёнчёпинг 10 2 1 7 17 - 23 7
15. Эстерсунд 10 1 3 6 8 - 19 6
16. Эргрюте 10 0 4 6 12 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 6 4 2 0 15 - 8 14
2. Браге 6 4 1 1 13 - 4 13
3. Эребру 6 4 0 2 7 - 6 12
4. Сирианска Эскильстуна 6 4 0 2 17 - 10 12
5. Утсиктенс 6 3 2 1 12 - 8 11
6. Хальмстад 4 3 0 1 7 - 3 9
7. Далкурд 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Треллеборг 6 2 3 1 9 - 6 9
9. Ландскруна 5 2 2 1 10 - 10 8
10. Сковде АИК 5 2 1 2 5 - 5 7
11. Эстер 5 2 1 2 7 - 7 7
12. Вестерос 5 1 3 1 7 - 9 6
13. Норрбю 5 1 2 2 2 - 5 5
14. Эстерсунд 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Йёнчёпинг 5 1 0 4 11 - 13 3
16. Эргрюте 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 6 4 2 0 14 - 6 14
2. Эстер 6 4 1 1 11 - 5 13
3. Сковде АИК 6 3 2 1 10 - 9 11
4. Утсиктенс 5 3 0 2 9 - 6 9
5. Браге 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Вестерос 6 2 1 3 8 - 12 7
7. Треллеборг 4 2 0 2 7 - 9 6
8. Норрбю 5 2 0 3 5 - 8 6
9. Сирианска Эскильстуна 5 2 0 3 9 - 10 6
10. Ландскруна 6 1 3 2 7 - 9 6
11. Броммапойкарна 5 1 1 3 8 - 11 4
12. Эребру 5 1 1 3 4 - 7 4
13. Йёнчёпинг 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Эстерсунд 6 0 2 4 4 - 13 2
15. Далкурд 5 0 2 3 3 - 8 2
16. Эргрюте 5 0 2 3 6 - 12 2
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Перссон Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Nasiru Moro бьет в цель!
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Ousmane Diawara бьет в цель!
    • 17'
      Lucas Shlimon уходит с поля. Хамад Илоан выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ландскруна 2:1 Эребру онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     