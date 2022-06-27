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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Мальмё
1:1
Первый тайм: 38'
Хельсинборг
0'
1:0
24' Гол
Телин Исаак
1:1
37' Гол
Олссон Деннис

Ход матча

24'
Телин Исаак
(Бирманчевич Велько)
1:0
37'
1:1
Олссон Деннис

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 64 Владение мячом, % 36
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Хельсинборг
10.50
6.10
9.40
Все Коэффициенты
27
Далин
Юхан
14
Беихмо
Феликс
24
Нильсен
Лассе
4
Мойсандер
Никлас
13
Ольссон
Мартин
7
Ракип
Эрдаль
11
Тойвонен
Ола
31
Hugo
Larsson
32
Бергет
Йо
Инге
9
Телин
Исаак
19
Бирманчевич
Велько
25
Йоэльссон
Калле
2
Цука
Рави
3
Виделль
Каспер
24
Хеллман
Эмиль
4
Давидсен
Вильормур
19
Лингман
Лукас
27
Benjamin
Acquah
20
Олссон
Деннис
22
Али
Таха
Абди
29
Joseph
Amoako
9
Ван
ден
Хурк
Антони
Мальмё
4-3-3
Хельсинборг
4-2-3-1

История личных встреч

Мальмё
Хельсинборг

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
35.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед

23 матча

47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

А
0:1
А
4:1
А
3:0
А
0:1
А
2:0
А
2:1
А
0:3
А
3:1
А
1:1
А
0:1
КШ
0:2
А
0:3
А
1:1
А
1:1
А
3:0
А
2:2
С
1:2
А
2:0
А
2:1
А
0:0
А
1:0
А
1:2
А
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 4 0.33
Тойвонен Ола 3 0.25
Бирманчевич Велько 2 0.17
Абубакари Малик 2 0.17
Кристиансен Андерс 1 (1) 0.08
Ольссон Мартин 0 0
Нильсен Лассе 0 0
Бергет Йо Инге 0 0
Ларссон Эрик 0 0
Нанаси Себастьян 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Али Таха Абди 3 0.25
Ван ден Хурк Антони 2 (1) 0.17
Олссон Деннис 2 0.17
Веберг Чарли 1 0.08
Гигович Армин 1 0.08
Аль-Хамлави Ассад 1 0.08
Давидсен Вильормур 0 0
Йенссон Расмус 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ракип Эрдаль 4 0
Хаджикадунич Деннис 4 0
Ольссон Мартин 2 0
Тойвонен Ола 2 0
Нильсен Лассе 1 0
Бергет Йо Инге 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Пенья Серхио 1 0
Телин Исаак 1 0
Беихмо Феликс 1 0
Нанаси Себастьян 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эджупи Альберт 5 0
Цука Рави 3 0
Ван ден Хурк Антони 2 0
Сульич Али 2 0
Виделль Каспер 2 0
Adam Kaied 2 0
Ландгрен Андреас 1 0
Давидсен Вильормур 1 0
Йенссон Расмус 1 0
Олссон Деннис 1 0
Веберг Чарли 1 0
Гигович Армин 1 0
Али Таха Абди 1 0
Хеллман Эмиль 1 0
Аль-Хамлави Ассад 1 0
Joseph Amoako 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
13%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
4
50%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
50%
4
44%
61-75
1
25%
2
22%
76-90

Забито

13
12
9 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
3
23%
3
25%
1-15
1
8%
4
33%
16-30
5
38%
2
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
3
25%
76-90

Пропущено

7
15
1 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
3
43%
4
27%
61-75
1
14%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2
Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0 Мальмё - Олимпик Линденген 2:0 Энгельхолмс - Мальмё 1:5 Мальмё - ГАИС 5:1 Краснодар - Мальмё 2:0
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - АИК 1:2 Хельсинборг - Вернаму 1:4
Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 Эстер - Хельсинборг 2:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Хельсинборг - Хельсингёр 1:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 11 7 3 1 24 - 16 24
2. АИК 12 7 3 2 18 - 14 24
3. Хаммарбю 11 6 3 2 21 - 10 21
4. Юргорден 12 6 3 3 25 - 10 21
5. Мальмё 1:1 12 5 4 3 12 - 10 19
6. Кальмар 1:0 11 6 1 4 14 - 9 19
7. Мьельбю 11 4 4 3 11 - 10 16
8. Эльфсборг 1:1 11 4 4 3 20 - 12 16
9. Норрчёпинг 11 4 3 4 15 - 13 15
10. Гётеборг 1:1 11 4 3 4 12 - 11 15
11. Сириус 1:1 11 4 3 4 13 - 18 15
12. Вернаму 0:1 11 3 3 5 11 - 13 12
13. Варберг БоИС 1:1 11 3 3 5 8 - 16 12
14. Дегерфорс 11 2 1 8 9 - 24 7
15. Сундсвалль 11 2 0 9 11 - 29 6
16. Хельсинборг 1:1 12 1 3 8 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 6 5 1 0 8 - 2 16
2. Юргорден 6 5 1 0 19 - 4 16
3. Хеккен 5 4 0 1 14 - 9 12
4. Кальмар 1:0 6 4 0 2 7 - 3 12
5. Хаммарбю 6 3 3 0 12 - 6 12
6. Мьельбю 6 3 3 0 9 - 4 12
7. Эльфсборг 1:1 6 3 2 1 11 - 6 11
8. Мальмё 1:1 6 3 2 1 9 - 4 11
9. Сириус 1:1 5 3 1 1 6 - 5 10
10. Норрчёпинг 5 2 2 1 10 - 5 8
11. Гётеборг 1:1 5 2 2 1 7 - 5 8
12. Вернаму 0:1 5 2 2 1 4 - 2 8
13. Варберг БоИС 1:1 5 2 1 2 4 - 6 7
14. Сундсвалль 6 2 0 4 8 - 15 6
15. Дегерфорс 6 1 1 4 4 - 13 4
16. Хельсинборг 1:1 6 1 1 4 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 6 3 3 0 10 - 7 12
2. Хаммарбю 5 3 0 2 9 - 4 9
3. Мальмё 1:1 6 2 2 2 3 - 6 8
4. АИК 6 2 2 2 10 - 12 8
5. Гётеборг 1:1 6 2 1 3 5 - 6 7
6. Норрчёпинг 6 2 1 3 5 - 8 7
7. Кальмар 1:0 5 2 1 2 7 - 6 7
8. Эльфсборг 1:1 5 1 2 2 9 - 6 5
9. Юргорден 6 1 2 3 6 - 6 5
10. Сириус 1:1 6 1 2 3 7 - 13 5
11. Варберг БоИС 1:1 6 1 2 3 4 - 10 5
12. Вернаму 0:1 6 1 1 4 7 - 11 4
13. Мьельбю 5 1 1 3 2 - 6 4
14. Дегерфорс 5 1 0 4 5 - 11 3
15. Хельсинборг 1:1 6 0 2 4 6 - 10 2
16. Сундсвалль 5 0 0 5 3 - 14 0
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  • Первый тайм
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Dennis Olsson бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Телин Исаак бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Хельсинборг
10.50
6.10
9.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мальмё 1:1 Хельсинборг онлайн

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