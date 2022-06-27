Стадион: Eleda Stadion Зрители: 20231
2:1
Конец матча
0'
1:0
24' ГолТелин Исаак
1:1
36' Гол в свои воротаОлссон Деннис
43' Желтая карточкаАли Таха Абди
75' Желтая карточкаЦука Рави
2:1
90' ГолСейдиу Патриот
90' Желтая карточкаСейдиу Патриот
90'+8
Ход матча
24'
36'
1:1
43'
75'
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 3
-
6 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 9
-
73 Владение мячом, % 27
27
Далин
Юхан
11
Тойвонен
Ола
31
Hugo
Larsson
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаПолузащитник
-
31 Hugo LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Milos Milojevic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Adam Kaied
-
Главный тренер: Mattias Lindstroem
История личных встреч
Мальмё
Хельсинборг
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
35.7%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 7 побед
23 матча
47.8%
21.7%
30.5%
11 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
52.2%
30.4%
17.4%
12 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
26.1%
43.5%
30.4%
6 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|4
|0.33
|Тойвонен Ола
|3
|0.25
|Бирманчевич Велько
|2
|0.17
|Абубакари Малик
|2
|0.17
|Кристиансен Андерс
|1 (1)
|0.08
|Сейдиу Патриот
|1
|0.08
|Ольссон Мартин
|0
|0
|Нильсен Лассе
|0
|0
|Бергет Йо Инге
|0
|0
|Ларссон Эрик
|0
|0
|Нанаси Себастьян
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Али Таха Абди
|3
|0.25
|Ван ден Хурк Антони
|2 (1)
|0.17
|Олссон Деннис
|1
|0.08
|Веберг Чарли
|1
|0.08
|Гигович Армин
|1
|0.08
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0.08
|Давидсен Вильормур
|0
|0
|Йенссон Расмус
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ракип Эрдаль
|4
|0
|Хаджикадунич Деннис
|4
|0
|Ольссон Мартин
|2
|0
|Тойвонен Ола
|2
|0
|Нильсен Лассе
|1
|0
|Бергет Йо Инге
|1
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Беихмо Феликс
|1
|0
|Нанаси Себастьян
|1
|0
|Сейдиу Патриот
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эджупи Альберт
|5
|0
|Цука Рави
|4
|0
|Ван ден Хурк Антони
|2
|0
|Сульич Али
|2
|0
|Али Таха Абди
|2
|0
|Виделль Каспер
|2
|0
|Adam Kaied
|2
|0
|Ландгрен Андреас
|1
|0
|Давидсен Вильормур
|1
|0
|Йенссон Расмус
|1
|0
|Олссон Деннис
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Гигович Армин
|1
|0
|Хеллман Эмиль
|1
|0
|Аль-Хамлави Ассад
|1
|0
|Joseph Amoako
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
8
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
9%
3
38%
1-15
1
9%
2
25%
16-30
5
45%
1
13%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
2
25%
76-90
Пропущено
3
9
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
5
56%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
2
50%
4
44%
61-75
1
25%
2
22%
76-90
Забито
16
12
11 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
3
19%
3
25%
1-15
2
13%
4
33%
16-30
6
38%
2
17%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
25%
3
25%
76-90
Пропущено
7
18
1 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
14%
1
6%
31-45
2
29%
2
11%
46-60
3
43%
4
22%
61-75
1
14%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Мальмё - Треллеборг 2:0 Дегерфорс - Мальмё 0:2 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2
Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0 Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0 Мальмё - Олимпик Линденген 2:0 Энгельхолмс - Мальмё 1:5 Мальмё - ГАИС 5:1 Краснодар - Мальмё 2:0
Хельсинборг
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - АИК 1:2 Хельсинборг - Вернаму 1:4
Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Юргорден - Хельсинборг 2:2 Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 Эстер - Хельсинборг 2:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Хельсинборг - Хельсингёр 1:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|11
|7
|3
|1
|24 - 16
|24
|2.
|АИК
|12
|7
|3
|2
|18 - 14
|24
|3.
|Хаммарбю
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|4.
|Юргорден
|12
|6
|3
|3
|25 - 10
|21
|5.
|Мальмё
|12
|6
|3
|3
|13 - 10
|21
|6.
|Кальмар
|11
|6
|1
|4
|14 - 9
|19
|7.
|Эльфсборг
|11
|5
|3
|3
|23 - 12
|18
|8.
|Гётеборг
|11
|5
|2
|4
|13 - 11
|17
|9.
|Мьельбю
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|10.
|Норрчёпинг
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|11.
|Сириус
|11
|4
|2
|5
|13 - 19
|14
|12.
|Вернаму
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|13.
|Варберг БоИС
|11
|3
|2
|6
|8 - 19
|11
|14.
|Дегерфорс
|11
|2
|1
|8
|9 - 24
|7
|15.
|Сундсвалль
|11
|2
|0
|9
|11 - 29
|6
|16.
|Хельсинборг
|12
|1
|2
|9
|10 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|6
|5
|1
|0
|8 - 2
|16
|2.
|Юргорден
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|3.
|Эльфсборг
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|4.
|Мальмё
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|Хеккен
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|6.
|Кальмар
|6
|4
|0
|2
|7 - 3
|12
|7.
|Хаммарбю
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|8.
|Мьельбю
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|9.
|Сириус
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|10.
|Норрчёпинг
|5
|2
|2
|1
|10 - 5
|8
|11.
|Гётеборг
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|12.
|Вернаму
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|13.
|Варберг БоИС
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|14.
|Сундсвалль
|6
|2
|0
|4
|8 - 15
|6
|15.
|Дегерфорс
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|16.
|Хельсинборг
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|6
|3
|3
|0
|10 - 7
|12
|2.
|Хаммарбю
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|3.
|Гётеборг
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|4.
|Мальмё
|6
|2
|2
|2
|3 - 6
|8
|5.
|АИК
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|6.
|Норрчёпинг
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|7.
|Кальмар
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|Эльфсборг
|5
|1
|2
|2
|9 - 6
|5
|9.
|Юргорден
|6
|1
|2
|3
|6 - 6
|5
|10.
|Сириус
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|11.
|Вернаму
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|12.
|Мьельбю
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|13.
|Варберг БоИС
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|14.
|Дегерфорс
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|15.
|Хельсинборг
|6
|0
|1
|5
|6 - 11
|1
|16.
|Сундсвалль
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
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