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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион: Зрители: 6721
Эльфсборг
4:1
Конец матча
Варберг БоИС
0'
17' Желтая карточка
Бернхардссон Александер
31' Желтая карточка
Хенрикссон Густав
0:1
32' Пенальти
Симович Робин
1:1
45' Гол
Бернхардссон Александер
2:1
76' Гол
Ольссон Симон
3:1
82' Гол
Альм Расмус
90' Желтая карточка
Менса Гидеон
4:1
90' Гол
Ларссон Йохан
90'+7
31
Роннинг
Тим
24
Ларссон
Йохан
15
Вяйсянен
Лео
4
Хенрикссон
Густав
20
Странд
Симон
28
Седерберг
Ноа
26
Emmanuel
Boateng2
10
Ольссон
Симон
19
Оккельс
Йеппе
17
Фрик
Пер
12
Бернхардссон
Александер
29
Андерссон
Фредрик
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
2
Биркфельдт
Йон
15
Менса
Гидеон
14
Альфонси
Оливер
8
Ле
Ру
Люк
22
Боман
Андре
16
Йоханссон
Александр
9
Симович
Робин
32
Кюнст
Дес
Эльфсборг
4-3-3
Варберг БоИС
3-5-2

История личных встреч

Эльфсборг
Варберг БоИС

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 5 ничьих 0 побед

История матчей

А
0:0
ТМК
1:0
А
1:3
А
0:0
А
3:3

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альм Расмус 5 0.45
Ольссон Симон 3 0.27
Гудьонсен Свейнн 3 0.27
Занден Оливер 2 0.18
Фрик Пер 2 0.18
Ларссон Йохан 2 0.18
Бернхардссон Александер 2 0.18
Оккельс Йеппе 1 0.09
Ондрейка Якоб 1 0.09
Мауду 1 0.09
Седерберг Ноа 1 0.09
Вяйсянен Лео 0 0
Emmanuel Boateng2 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йоханссон Александр 2 0.18
Карлссон Аджей Симон 1 0.09
Менса Гидеон 1 0.09
Станисич Оливер 1 0.09
Винбо Альбин 1 0.09
Симович Робин 1 (1) 0.09
Jaheem Burke 1 (1) 0.09
Лильенбэк Антон 0 0
Eliton Junior 0 0
Боман Андре 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрик Пер 3 0
Рёмер Андре 3 0
Бернхардссон Александер 3 0
Emmanuel Boateng2 3 0
Вяйсянен Лео 2 0
Ольссон Симон 2 0
Странд Симон 2 0
Лагербильке Густав 2 0
Альм Расмус 1 0
Гудьонсен Свейнн 1 0
Хенрикссон Густав 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Занден Оливер 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Биркфельдт Йон 4 0
Станисич Оливер 4 0
Мэтьюз Ташрик 2 1
Менса Гидеон 3 0
Транберг Робин 2 0
Закриссон Хампус 2 0
Винбо Альбин 2 0
Альфонси Оливер 2 0
Jaheem Burke 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Симович Робин 1 0
Сверриссон Оскар 1 0
Йоханссон Александр 1 0
Ле Ру Люк 1 0
Eliton Junior 1 0
Лушаку Исмет 1 0
Боман Андре 1 0
Карлссон Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
4
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
25%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
2
50%
61-75
6
43%
1
25%
76-90

Пропущено

6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
50%
5
38%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
4
31%
76-90

Забито

9
4
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
4
44%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
3
50%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

23
8
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
5
22%
1
13%
1-15
1
4%
1
13%
16-30
5
22%
2
25%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
3
13%
2
25%
61-75
7
30%
2
25%
76-90

Пропущено

12
19
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
5
42%
6
32%
31-45
2
17%
4
21%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
2
17%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Сириус - Эльфсборг 2:0
Эльфсборг - Юргорден 0:0 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Скильебо - Эльфсборг 1:8 Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2
Варберг БоИС
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1
Варберг БоИС - Сириус 0:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - ГАИС 3:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Соллентуна - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 11 7 3 1 24 - 16 24
2. АИК 12 7 3 2 18 - 14 24
3. Хаммарбю 11 6 3 2 21 - 10 21
4. Юргорден 12 6 3 3 25 - 10 21
5. Мальмё 12 6 3 3 13 - 10 21
6. Кальмар 11 6 1 4 14 - 9 19
7. Эльфсборг 11 5 3 3 23 - 12 18
8. Гётеборг 11 5 2 4 13 - 11 17
9. Мьельбю 11 4 4 3 11 - 10 16
10. Норрчёпинг 11 4 3 4 15 - 13 15
11. Сириус 11 4 2 5 13 - 19 14
12. Вернаму 11 3 3 5 11 - 13 12
13. Варберг БоИС 11 3 2 6 8 - 19 11
14. Дегерфорс 11 2 1 8 9 - 24 7
15. Сундсвалль 11 2 0 9 11 - 29 6
16. Хельсинборг 12 1 2 9 10 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 6 5 1 0 8 - 2 16
2. Юргорден 6 5 1 0 19 - 4 16
3. Эльфсборг 6 4 1 1 14 - 6 13
4. Мальмё 6 4 1 1 10 - 4 13
5. Хеккен 5 4 0 1 14 - 9 12
6. Кальмар 6 4 0 2 7 - 3 12
7. Хаммарбю 6 3 3 0 12 - 6 12
8. Мьельбю 6 3 3 0 9 - 4 12
9. Сириус 5 3 0 2 6 - 6 9
10. Норрчёпинг 5 2 2 1 10 - 5 8
11. Гётеборг 5 2 2 1 7 - 5 8
12. Вернаму 5 2 2 1 4 - 2 8
13. Варберг БоИС 5 2 1 2 4 - 6 7
14. Сундсвалль 6 2 0 4 8 - 15 6
15. Дегерфорс 6 1 1 4 4 - 13 4
16. Хельсинборг 6 1 1 4 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 6 3 3 0 10 - 7 12
2. Хаммарбю 5 3 0 2 9 - 4 9
3. Гётеборг 6 3 0 3 6 - 6 9
4. Мальмё 6 2 2 2 3 - 6 8
5. АИК 6 2 2 2 10 - 12 8
6. Норрчёпинг 6 2 1 3 5 - 8 7
7. Кальмар 5 2 1 2 7 - 6 7
8. Эльфсборг 5 1 2 2 9 - 6 5
9. Юргорден 6 1 2 3 6 - 6 5
10. Сириус 6 1 2 3 7 - 13 5
11. Вернаму 6 1 1 4 7 - 11 4
12. Мьельбю 5 1 1 3 2 - 6 4
13. Варберг БоИС 6 1 1 4 4 - 13 4
14. Дегерфорс 5 1 0 4 5 - 11 3
15. Хельсинборг 6 0 1 5 6 - 11 1
16. Сундсвалль 5 0 0 5 3 - 14 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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