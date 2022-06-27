Стадион: Boraas Arena Зрители: 6721
4:1
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаБернхардссон Александер
31' Желтая карточкаХенрикссон Густав
0:1
32' ПенальтиСимович Робин
1:1
45' ГолБернхардссон Александер
2:1
76' ГолОльссон Симон
3:1
82' ГолАльм Расмус
90' Желтая карточкаМенса Гидеон
4:1
90' ГолЛарссон Йохан
90'+7
Ход матча
32'
0:1
45'
76'
2:1
82'
3:1
90'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 4
-
9 Удары в створ 2
-
9 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 10
-
64 Владение мячом, % 36
31
Роннинг
Тим
15
Вяйсянен
Лео
20
Странд
Симон
17
Фрик
Пер
15
Менса
Гидеон
22
Боман
Андре
32
Кюнст
Дес
- Основной состав
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
-
20 Странд СимонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
5 МаудуЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
21 Альм РасмусНападающий
- Нападающий
-
14 Oscar Aga
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Менса ГидеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Боман АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Кюнст ДесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Joakim Persson
История личных встреч
Эльфсборг
Варберг БоИС
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 5 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альм Расмус
|5
|0.45
|Ольссон Симон
|3
|0.27
|Гудьонсен Свейнн
|3
|0.27
|Занден Оливер
|2
|0.18
|Фрик Пер
|2
|0.18
|Ларссон Йохан
|2
|0.18
|Бернхардссон Александер
|2
|0.18
|Оккельс Йеппе
|1
|0.09
|Ондрейка Якоб
|1
|0.09
|Мауду
|1
|0.09
|Седерберг Ноа
|1
|0.09
|Вяйсянен Лео
|0
|0
|Emmanuel Boateng2
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йоханссон Александр
|2
|0.18
|Карлссон Аджей Симон
|1
|0.09
|Менса Гидеон
|1
|0.09
|Станисич Оливер
|1
|0.09
|Винбо Альбин
|1
|0.09
|Симович Робин
|1 (1)
|0.09
|Jaheem Burke
|1 (1)
|0.09
|Лильенбэк Антон
|0
|0
|Eliton Junior
|0
|0
|Боман Андре
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрик Пер
|3
|0
|Рёмер Андре
|3
|0
|Бернхардссон Александер
|3
|0
|Emmanuel Boateng2
|3
|0
|Вяйсянен Лео
|2
|0
|Ольссон Симон
|2
|0
|Странд Симон
|2
|0
|Лагербильке Густав
|2
|0
|Альм Расмус
|1
|0
|Гудьонсен Свейнн
|1
|0
|Хенрикссон Густав
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|Занден Оливер
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Биркфельдт Йон
|4
|0
|Станисич Оливер
|4
|0
|Мэтьюз Ташрик
|2
|1
|Менса Гидеон
|3
|0
|Транберг Робин
|2
|0
|Закриссон Хампус
|2
|0
|Винбо Альбин
|2
|0
|Альфонси Оливер
|2
|0
|Jaheem Burke
|2
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Симович Робин
|1
|0
|Сверриссон Оскар
|1
|0
|Йоханссон Александр
|1
|0
|Ле Ру Люк
|1
|0
|Eliton Junior
|1
|0
|Лушаку Исмет
|1
|0
|Боман Андре
|1
|0
|Карлссон Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
4
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
1
25%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
2
50%
61-75
6
43%
1
25%
76-90
Пропущено
6
13
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
50%
5
38%
31-45
1
17%
1
8%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
4
31%
76-90
Забито
9
4
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
4
44%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
22%
1
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
3
50%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
23
8
11 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
5
22%
1
13%
1-15
1
4%
1
13%
16-30
5
22%
2
25%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
3
13%
2
25%
61-75
7
30%
2
25%
76-90
Пропущено
12
19
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
1
8%
1
5%
16-30
5
42%
6
32%
31-45
2
17%
4
21%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
2
17%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эльфсборг - Хельсинборг 1:0 Норрчёпинг - Эльфсборг 2:2 Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Сириус - Эльфсборг 2:0
Эльфсборг - Юргорден 0:0 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6 Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Скильебо - Эльфсборг 1:8 Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2
Варберг БоИС
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Юргорден - Варберг БоИС 4:0 Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1
Варберг БоИС - Сириус 0:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - ГАИС 3:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Соллентуна - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|11
|7
|3
|1
|24 - 16
|24
|2.
|АИК
|12
|7
|3
|2
|18 - 14
|24
|3.
|Хаммарбю
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|4.
|Юргорден
|12
|6
|3
|3
|25 - 10
|21
|5.
|Мальмё
|12
|6
|3
|3
|13 - 10
|21
|6.
|Кальмар
|11
|6
|1
|4
|14 - 9
|19
|7.
|Эльфсборг
|11
|5
|3
|3
|23 - 12
|18
|8.
|Гётеборг
|11
|5
|2
|4
|13 - 11
|17
|9.
|Мьельбю
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|10.
|Норрчёпинг
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|11.
|Сириус
|11
|4
|2
|5
|13 - 19
|14
|12.
|Вернаму
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|13.
|Варберг БоИС
|11
|3
|2
|6
|8 - 19
|11
|14.
|Дегерфорс
|11
|2
|1
|8
|9 - 24
|7
|15.
|Сундсвалль
|11
|2
|0
|9
|11 - 29
|6
|16.
|Хельсинборг
|12
|1
|2
|9
|10 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|6
|5
|1
|0
|8 - 2
|16
|2.
|Юргорден
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|3.
|Эльфсборг
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|4.
|Мальмё
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|Хеккен
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|6.
|Кальмар
|6
|4
|0
|2
|7 - 3
|12
|7.
|Хаммарбю
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|8.
|Мьельбю
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|9.
|Сириус
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|10.
|Норрчёпинг
|5
|2
|2
|1
|10 - 5
|8
|11.
|Гётеборг
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|12.
|Вернаму
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|13.
|Варберг БоИС
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|14.
|Сундсвалль
|6
|2
|0
|4
|8 - 15
|6
|15.
|Дегерфорс
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|16.
|Хельсинборг
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|6
|3
|3
|0
|10 - 7
|12
|2.
|Хаммарбю
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|3.
|Гётеборг
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|4.
|Мальмё
|6
|2
|2
|2
|3 - 6
|8
|5.
|АИК
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|6.
|Норрчёпинг
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|7.
|Кальмар
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|Эльфсборг
|5
|1
|2
|2
|9 - 6
|5
|9.
|Юргорден
|6
|1
|2
|3
|6 - 6
|5
|10.
|Сириус
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|11.
|Вернаму
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|12.
|Мьельбю
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|13.
|Варберг БоИС
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|14.
|Дегерфорс
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|15.
|Хельсинборг
|6
|0
|1
|5
|6 - 11
|1
|16.
|Сундсвалль
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
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