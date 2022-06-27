Стадион: Студентернас
Ход матча
36'
41'
1:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 9
-
67 Владение мячом, % 33
17
Вендт
Оскар
21
Терн
Симон
23
Якоб
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Вайо ТоммиВратарь
-
31 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Райт КевинПолузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Noel Hansson
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Якоб КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
История личных встреч
Сириус
Гётеборг
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Куаку Кристиан III
|5
|0.45
|Aron Bjarnason I
|3
|0.27
|Зейдан Мустафа
|1
|0.09
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|1
|0.09
|Шабани Лаорент
|1
|0.09
|Хелльборг Адам
|0
|0
|Рогич Филип
|0
|0
|Матисен Маркус
|0
|0
|Райт Кевин
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Маркус
|5
|0.45
|Айеш Хосам
|2
|0.18
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0.18
|Норлин Густаф
|2
|0.18
|Терн Симон
|1
|0.09
|Сана Тобиас
|0
|0
|Яллоу Александр
|0
|0
|Свенссон Густаф
|0
|0
|Якоб Кевин
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьоркстрем Тим
|2
|0
|Рогич Филип
|2
|0
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|Матисен Маркус
|2
|0
|Aron Bjarnason I
|2
|0
|Силисуфай Эди
|2
|0
|Шабани Лаорент
|2
|0
|Олссон Филип
|2
|0
|Роше Джейми
|1
|0
|Карлссон-Лагемюр Патрик
|1
|0
|Зейдан Мустафа
|1
|0
|Хелльборг Адам
|1
|0
|Да Грака Кристофер
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Терн Симон
|3
|0
|Берг Маркус
|2
|0
|Вендт Оскар
|2
|0
|Айеш Хосам
|2
|0
|Юханссон Карл II
|2
|0
|Яллоу Александр
|2
|0
|Вильхельмссон Оскар
|2
|0
|Норлин Густаф
|2
|0
|Сана Тобиас
|1
|0
|Свенссон Густаф
|1
|0
|Бьярсмюр Маттиас
|1
|0
|Аль-Аммари Амир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
14
5
7 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
2
40%
46-60
1
7%
2
40%
61-75
4
29%
1
20%
76-90
Забито
10
11
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
3
27%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Пропущено
19
10
10 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
11%
1
10%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
5
26%
1
10%
31-45
3
16%
4
40%
46-60
1
5%
3
30%
61-75
5
26%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0
Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Вернаму - Сириус 0:0 Сириус - Сундсвалль 2:1 Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сириус - Мариехамн 3:0 Кальмар - Сириус 2:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Сильвия - Сириус 0:3 Сириус - Флора Таллин 4:1 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Сириус - Хаммарбю 1:3
Гётеборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Треллеборг - Гётеборг 0:2 Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 3:1
Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 АИК - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Мальмё - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Вернаму 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Гётеборг - Норрбю 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Норрбю - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|11
|7
|3
|1
|24 - 16
|24
|2.
|АИК
|12
|7
|3
|2
|18 - 14
|24
|3.
|Хаммарбю
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|4.
|Юргорден
|12
|6
|3
|3
|25 - 10
|21
|5.
|Мальмё
|1:1
|12
|5
|4
|3
|12 - 10
|19
|6.
|Кальмар
|1:0
|11
|6
|1
|4
|14 - 9
|19
|7.
|Мьельбю
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|8.
|Эльфсборг
|1:1
|11
|4
|4
|3
|20 - 12
|16
|9.
|Норрчёпинг
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|10.
|Гётеборг
|1:1
|11
|4
|3
|4
|12 - 11
|15
|11.
|Сириус
|1:1
|11
|4
|3
|4
|13 - 18
|15
|12.
|Вернаму
|0:1
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|13.
|Варберг БоИС
|1:1
|11
|3
|3
|5
|8 - 16
|12
|14.
|Дегерфорс
|11
|2
|1
|8
|9 - 24
|7
|15.
|Сундсвалль
|11
|2
|0
|9
|11 - 29
|6
|16.
|Хельсинборг
|1:1
|12
|1
|3
|8
|10 - 19
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|6
|5
|1
|0
|8 - 2
|16
|2.
|Юргорден
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|3.
|Хеккен
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|4.
|Кальмар
|1:0
|6
|4
|0
|2
|7 - 3
|12
|5.
|Хаммарбю
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|6.
|Мьельбю
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|7.
|Эльфсборг
|1:1
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|8.
|Мальмё
|1:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|9.
|Сириус
|1:1
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|10.
|Норрчёпинг
|5
|2
|2
|1
|10 - 5
|8
|11.
|Гётеборг
|1:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|12.
|Вернаму
|0:1
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|13.
|Варберг БоИС
|1:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|14.
|Сундсвалль
|6
|2
|0
|4
|8 - 15
|6
|15.
|Дегерфорс
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|16.
|Хельсинборг
|1:1
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|6
|3
|3
|0
|10 - 7
|12
|2.
|Хаммарбю
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|3.
|Мальмё
|1:1
|6
|2
|2
|2
|3 - 6
|8
|4.
|АИК
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|5.
|Гётеборг
|1:1
|6
|2
|1
|3
|5 - 6
|7
|6.
|Норрчёпинг
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|7.
|Кальмар
|1:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|Эльфсборг
|1:1
|5
|1
|2
|2
|9 - 6
|5
|9.
|Юргорден
|6
|1
|2
|3
|6 - 6
|5
|10.
|Сириус
|1:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|11.
|Варберг БоИС
|1:1
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|12.
|Вернаму
|0:1
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|13.
|Мьельбю
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|14.
|Дегерфорс
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|15.
|Хельсинборг
|1:1
|6
|0
|2
|4
|6 - 10
|2
|16.
|Сундсвалль
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
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