  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2022

Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион:
Сириус
1:1
Перерыв
Гётеборг
0'
34' Желтая карточка
Карлссон-Лагемюр Патрик
1:0
36' Гол
Куаку Кристиан
1:1
41' Гол
Норлин Густаф

Ход матча

34'
Карлссон-Лагемюр Патрик
 
36'
Куаку Кристиан
(Карлссон-Лагемюр Патрик)
1:0
41'
1:1
Норлин Густаф
(Айеш Хосам)

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 9
  • 67 Владение мячом, % 33
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Гётеборг
3.25
4.66
8.84
Все Коэффициенты
1
Нильссон
Давид
8
Бьоркстрем
Тим
4
Да
Грака
Кристофер
6
Матисен
Маркус
14
Aron
Bjarnason
I
7
Рогич
Филип
5
Роше
Джейми
17
Карлссон-Лагемюр
Патрик
18
Шабани
Лаорент
9
Куаку
Кристиан
III
29
Силисуфай
Эди
1
Хан
Уорнер
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
4
Юханссон
Карл
II
17
Вендт
Оскар
8
Айеш
Хосам
13
Свенссон
Густаф
21
Терн
Симон
6
Аль-Аммари
Амир
14
Норлин
Густаф
23
Якоб
Кевин
Сириус
3-5-2
Гётеборг
4-4-2

История личных встреч

Сириус
Гётеборг

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

20%
40%
40%
3 победы 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

А
3:3
А
2:2
ТМК
0:1
А
2:0
А
2:2
К
1:1
А
2:1
А
2:4
А
2:3
А
3:2
К
2:2
А
4:0
А
0:2
К
2:2
КШ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Куаку Кристиан III 5 0.45
Aron Bjarnason I 3 0.27
Зейдан Мустафа 1 0.09
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0.09
Шабани Лаорент 1 0.09
Хелльборг Адам 0 0
Рогич Филип 0 0
Матисен Маркус 0 0
Райт Кевин 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Маркус 5 0.45
Айеш Хосам 2 0.18
Вильхельмссон Оскар 2 0.18
Норлин Густаф 2 0.18
Терн Симон 1 0.09
Сана Тобиас 0 0
Яллоу Александр 0 0
Свенссон Густаф 0 0
Якоб Кевин 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьоркстрем Тим 2 0
Рогич Филип 2 0
Ссеванкамбо Исак 2 0
Матисен Маркус 2 0
Aron Bjarnason I 2 0
Силисуфай Эди 2 0
Шабани Лаорент 2 0
Олссон Филип 2 0
Роше Джейми 1 0
Карлссон-Лагемюр Патрик 1 0
Зейдан Мустафа 1 0
Хелльборг Адам 1 0
Да Грака Кристофер 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Терн Симон 3 0
Берг Маркус 2 0
Вендт Оскар 2 0
Айеш Хосам 2 0
Юханссон Карл II 2 0
Яллоу Александр 2 0
Вильхельмссон Оскар 2 0
Норлин Густаф 2 0
Сана Тобиас 1 0
Свенссон Густаф 1 0
Бьярсмюр Маттиас 1 0
Аль-Аммари Амир 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

14
5
7 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
2
14%
2
40%
46-60
1
7%
2
40%
61-75
4
29%
1
20%
76-90

Забито

10
11
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
0
0%
1
9%
1-15
2
20%
3
27%
16-30
1
10%
3
27%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Пропущено

19
10
10 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
11%
1
10%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
5
26%
1
10%
31-45
3
16%
4
40%
46-60
1
5%
3
30%
61-75
5
26%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Юргорден - Сириус 3:3 Хеккен - Сириус 4:3 АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0
Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0 Сириус - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Вернаму - Сириус 0:0 Сириус - Сундсвалль 2:1 Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сириус - Мариехамн 3:0 Кальмар - Сириус 2:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Сильвия - Сириус 0:3 Сириус - Флора Таллин 4:1 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Сириус - Хаммарбю 1:3
Гётеборг
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Треллеборг - Гётеборг 0:2 Фредрикстад - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Сундсвалль 2:0 Эльфсборг - Гётеборг 3:1
Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 АИК - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Мальмё - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Вернаму 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Гётеборг - Норрбю 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Норрбю - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 11 7 3 1 24 - 16 24
2. АИК 12 7 3 2 18 - 14 24
3. Хаммарбю 11 6 3 2 21 - 10 21
4. Юргорден 12 6 3 3 25 - 10 21
5. Мальмё 1:1 12 5 4 3 12 - 10 19
6. Кальмар 1:0 11 6 1 4 14 - 9 19
7. Мьельбю 11 4 4 3 11 - 10 16
8. Эльфсборг 1:1 11 4 4 3 20 - 12 16
9. Норрчёпинг 11 4 3 4 15 - 13 15
10. Гётеборг 1:1 11 4 3 4 12 - 11 15
11. Сириус 1:1 11 4 3 4 13 - 18 15
12. Вернаму 0:1 11 3 3 5 11 - 13 12
13. Варберг БоИС 1:1 11 3 3 5 8 - 16 12
14. Дегерфорс 11 2 1 8 9 - 24 7
15. Сундсвалль 11 2 0 9 11 - 29 6
16. Хельсинборг 1:1 12 1 3 8 10 - 19 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 6 5 1 0 8 - 2 16
2. Юргорден 6 5 1 0 19 - 4 16
3. Хеккен 5 4 0 1 14 - 9 12
4. Кальмар 1:0 6 4 0 2 7 - 3 12
5. Хаммарбю 6 3 3 0 12 - 6 12
6. Мьельбю 6 3 3 0 9 - 4 12
7. Эльфсборг 1:1 6 3 2 1 11 - 6 11
8. Мальмё 1:1 6 3 2 1 9 - 4 11
9. Сириус 1:1 5 3 1 1 6 - 5 10
10. Норрчёпинг 5 2 2 1 10 - 5 8
11. Гётеборг 1:1 5 2 2 1 7 - 5 8
12. Вернаму 0:1 5 2 2 1 4 - 2 8
13. Варберг БоИС 1:1 5 2 1 2 4 - 6 7
14. Сундсвалль 6 2 0 4 8 - 15 6
15. Дегерфорс 6 1 1 4 4 - 13 4
16. Хельсинборг 1:1 6 1 1 4 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 6 3 3 0 10 - 7 12
2. Хаммарбю 5 3 0 2 9 - 4 9
3. Мальмё 1:1 6 2 2 2 3 - 6 8
4. АИК 6 2 2 2 10 - 12 8
5. Гётеборг 1:1 6 2 1 3 5 - 6 7
6. Норрчёпинг 6 2 1 3 5 - 8 7
7. Кальмар 1:0 5 2 1 2 7 - 6 7
8. Эльфсборг 1:1 5 1 2 2 9 - 6 5
9. Юргорден 6 1 2 3 6 - 6 5
10. Сириус 1:1 6 1 2 3 7 - 13 5
11. Варберг БоИС 1:1 6 1 2 3 4 - 10 5
12. Вернаму 0:1 6 1 1 4 7 - 11 4
13. Мьельбю 5 1 1 3 2 - 6 4
14. Дегерфорс 5 1 0 4 5 - 11 3
15. Хельсинборг 1:1 6 0 2 4 6 - 10 2
16. Сундсвалль 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Gustaf Norlin бьет в цель!
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Куаку Кристиан III бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Карлссон-Лагемюр Патрик получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Гётеборг
3.25
4.66
8.84
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сириус 1:1 Гётеборг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сириус
Гётеборг
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 