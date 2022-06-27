Стадион: Guldfaageln Arena Зрители: 6184
0'
1:0
5' ГолСаетра Ларс
34' Желтая карточкаМагаши Абдуссалам
45' Желтая карточкаСаетра Ларс
49' Желтая карточкаОливейра Вендерсон
56' Желтая карточкаГустафссон Карл
87' Желтая карточкаБечирович Эдвин
90'+7
Ход матча
5'
1:0
45'
56'
87'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 11
-
51 Владение мячом, % 49
39
Саетра
Ларс
20
Берг
Оливер
11
Скрабб
Симон
14
Шамун
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Берг ОливерПолузащитник
-
11 Скрабб СимонПолузащитник
-
14 Шамун НоаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
13 Leon Isa
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Винст ФреддиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Брэндон ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Симба МунгаНападающий
- Нападающий
-
19 Haris Avdiu
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
История личных встреч
Кальмар
Вернаму
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берг Оливер
|2
|0.18
|Саетра Ларс
|2
|0.18
|Шамун Ноа
|2
|0.18
|Скрабб Симон
|1
|0.09
|Янссон Исак
|1
|0.09
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.09
|Ромариньо Перейра
|1
|0.09
|Нетабай Нахом Гирмай
|1
|0.09
|Густафссон Карл
|1
|0.09
|Линдаль Аксель
|0
|0
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонссон Маркус
|6 (1)
|0.55
|Йоханссон Оскар
|2
|0.18
|Магаши Абдуссалам
|2
|0.18
|Виндехолл Чарли
|1
|0.09
|Де Врис Фрэнсис
|0
|0
|Оливейра Вендерсон
|0
|0
|Бечирович Эдвин
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергквист Дуг
|2
|0
|Нетабай Нахом Гирмай
|2
|0
|Густафссон Карл
|2
|0
|Фридрих Рикардо
|2
|0
|Ромариньо Перейра
|1
|0
|Скрабб Симон
|1
|0
|Саетра Ларс
|1
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0
|Шёстедт Расмус
|1
|0
|Дженсен Кевин
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Бакман Виктор
|1
|0
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Evaldo Neto
|4
|0
|Эрикссон Виктор
|2
|0
|Магаши Абдуссалам
|2
|0
|Оливейра Вендерсон
|2
|0
|Hampus Naesstroem
|2
|0
|Антонссон Маркус
|1
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Тихи Робин
|1
|0
|Кенндал Уильям
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
2
29%
3
43%
76-90
Пропущено
3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
1
33%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
33%
2
18%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
12
11
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
3
25%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
3
25%
3
27%
76-90
Пропущено
11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
3
27%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1 Кальмар - Юргорден 1:0 Хеккен - Кальмар 3:1
Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Кальмар - Сириус 2:0 Сильвия - Кальмар 0:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Эстер - Кальмар 0:0 Нествед - Кальмар 3:1 Хаммарбю - Кальмар 5:3
Вернаму
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1
Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Вернаму - Сириус 0:0 Гётеборг - Вернаму 2:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Треллеборг - Вернаму 2:0 Мальмё - Вернаму 2:0 Вернаму - ГАИС 1:0 Энгельхолмс - Вернаму 1:2 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Вернаму - Оскаршамнс АИК 5:0 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Вернаму - Норрбю 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|11
|7
|3
|1
|24 - 16
|24
|2.
|АИК
|12
|7
|3
|2
|18 - 14
|24
|3.
|Хаммарбю
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|4.
|Юргорден
|12
|6
|3
|3
|25 - 10
|21
|5.
|Мальмё
|12
|6
|3
|3
|13 - 10
|21
|6.
|Кальмар
|11
|6
|1
|4
|14 - 9
|19
|7.
|Эльфсборг
|11
|5
|3
|3
|23 - 12
|18
|8.
|Гётеборг
|11
|5
|2
|4
|13 - 11
|17
|9.
|Мьельбю
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|10.
|Норрчёпинг
|11
|4
|3
|4
|15 - 13
|15
|11.
|Сириус
|11
|4
|2
|5
|13 - 19
|14
|12.
|Вернаму
|11
|3
|3
|5
|11 - 13
|12
|13.
|Варберг БоИС
|11
|3
|2
|6
|8 - 19
|11
|14.
|Дегерфорс
|11
|2
|1
|8
|9 - 24
|7
|15.
|Сундсвалль
|11
|2
|0
|9
|11 - 29
|6
|16.
|Хельсинборг
|12
|1
|2
|9
|10 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АИК
|6
|5
|1
|0
|8 - 2
|16
|2.
|Юргорден
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|3.
|Эльфсборг
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|4.
|Мальмё
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|Хеккен
|5
|4
|0
|1
|14 - 9
|12
|6.
|Кальмар
|6
|4
|0
|2
|7 - 3
|12
|7.
|Хаммарбю
|6
|3
|3
|0
|12 - 6
|12
|8.
|Мьельбю
|6
|3
|3
|0
|9 - 4
|12
|9.
|Сириус
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|10.
|Норрчёпинг
|5
|2
|2
|1
|10 - 5
|8
|11.
|Гётеборг
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|12.
|Вернаму
|5
|2
|2
|1
|4 - 2
|8
|13.
|Варберг БоИС
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|14.
|Сундсвалль
|6
|2
|0
|4
|8 - 15
|6
|15.
|Дегерфорс
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|16.
|Хельсинборг
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хеккен
|6
|3
|3
|0
|10 - 7
|12
|2.
|Хаммарбю
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|3.
|Гётеборг
|6
|3
|0
|3
|6 - 6
|9
|4.
|Мальмё
|6
|2
|2
|2
|3 - 6
|8
|5.
|АИК
|6
|2
|2
|2
|10 - 12
|8
|6.
|Норрчёпинг
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|7.
|Кальмар
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|8.
|Эльфсборг
|5
|1
|2
|2
|9 - 6
|5
|9.
|Юргорден
|6
|1
|2
|3
|6 - 6
|5
|10.
|Сириус
|6
|1
|2
|3
|7 - 13
|5
|11.
|Вернаму
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|12.
|Мьельбю
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|13.
|Варберг БоИС
|6
|1
|1
|4
|4 - 13
|4
|14.
|Дегерфорс
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|15.
|Хельсинборг
|6
|0
|1
|5
|6 - 11
|1
|16.
|Сундсвалль
|5
|0
|0
|5
|3 - 14
|0
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