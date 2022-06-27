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Швеция: Аллсвенскан

2022

Стадион: Зрители: 6184
Кальмар
1:0
Конец матча
Вернаму
0'
1:0
5' Гол
Саетра Ларс
34' Желтая карточка
Магаши Абдуссалам
45' Желтая карточка
Саетра Ларс
49' Желтая карточка
Оливейра Вендерсон
56' Желтая карточка
Густафссон Карл
87' Желтая карточка
Бечирович Эдвин
90'+7
1
Фридрих
Рикардо
2
Линдаль
Аксель
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
3
Олафссон
Давид-Кристьян
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
20
Берг
Оливер
11
Скрабб
Симон
14
Шамун
Ноа
30
Войтехович
Филипп
5
Ларссон
Виктор
3
Тихи
Робин
25
Эрикссон
Виктор
2
Де
Врис
Фрэнсис
20
Винст
Фредди
8
Кенндал
Уильям
21
Магаши
Абдуссалам
9
Йоханссон
Оскар
14
Антонссон
Маркус
18
Оливейра
Вендерсон
Кальмар
4-2-3-1
Вернаму
4-3-3

История личных встреч

Кальмар
Вернаму

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
3:0
ТМК
2:1
К
2:1
ТМК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берг Оливер 2 0.18
Саетра Ларс 2 0.18
Шамун Ноа 2 0.18
Скрабб Симон 1 0.09
Янссон Исак 1 0.09
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.09
Ромариньо Перейра 1 0.09
Нетабай Нахом Гирмай 1 0.09
Густафссон Карл 1 0.09
Линдаль Аксель 0 0
Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонссон Маркус 6 (1) 0.55
Йоханссон Оскар 2 0.18
Магаши Абдуссалам 2 0.18
Виндехолл Чарли 1 0.09
Де Врис Фрэнсис 0 0
Оливейра Вендерсон 0 0
Бечирович Эдвин 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергквист Дуг 2 0
Нетабай Нахом Гирмай 2 0
Густафссон Карл 2 0
Фридрих Рикардо 2 0
Ромариньо Перейра 1 0
Скрабб Симон 1 0
Саетра Ларс 1 0
Олафссон Давид-Кристьян 1 0
Шёстедт Расмус 1 0
Дженсен Кевин 1 0
Янссон Исак 1 0
Бакман Виктор 1 0
Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Evaldo Neto 4 0
Эрикссон Виктор 2 0
Магаши Абдуссалам 2 0
Оливейра Вендерсон 2 0
Hampus Naesstroem 2 0
Антонссон Маркус 1 0
Йоханссон Оскар 1 0
Тихи Робин 1 0
Кенндал Уильям 1 0
Бечирович Эдвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
29%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
43%
61-75
2
29%
3
43%
76-90

Пропущено

3
11
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 6
1
33%
1
9%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
1
33%
2
18%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

12
11
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
3
25%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
3
25%
3
27%
76-90

Пропущено

11
13
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
2
18%
1
8%
1-15
1
9%
3
23%
16-30
3
27%
1
8%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
3
27%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Форвертс Штайр - Кальмар 0:3 Мьельбю - Кальмар 1:1 Кальмар - Юргорден 1:0 Хеккен - Кальмар 3:1
Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Кальмар - Сириус 2:0 Сильвия - Кальмар 0:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Эстер - Кальмар 0:0 Нествед - Кальмар 3:1 Хаммарбю - Кальмар 5:3
Вернаму
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Вернаму - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хаммарбю 1:0 Хельсинборг - Вернаму 1:4 Мьельбю - Вернаму 1:1
Вернаму - Хеккен 1:2 Норрчёпинг - Вернаму 2:0 Вернаму - Дегерфорс 2:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Вернаму - Сириус 0:0 Гётеборг - Вернаму 2:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Треллеборг - Вернаму 2:0 Мальмё - Вернаму 2:0 Вернаму - ГАИС 1:0 Энгельхолмс - Вернаму 1:2 Вернаму - Сковде АИК 0:0 Вернаму - Оскаршамнс АИК 5:0 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Вернаму - Норрбю 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 11 7 3 1 24 - 16 24
2. АИК 12 7 3 2 18 - 14 24
3. Хаммарбю 11 6 3 2 21 - 10 21
4. Юргорден 12 6 3 3 25 - 10 21
5. Мальмё 12 6 3 3 13 - 10 21
6. Кальмар 11 6 1 4 14 - 9 19
7. Эльфсборг 11 5 3 3 23 - 12 18
8. Гётеборг 11 5 2 4 13 - 11 17
9. Мьельбю 11 4 4 3 11 - 10 16
10. Норрчёпинг 11 4 3 4 15 - 13 15
11. Сириус 11 4 2 5 13 - 19 14
12. Вернаму 11 3 3 5 11 - 13 12
13. Варберг БоИС 11 3 2 6 8 - 19 11
14. Дегерфорс 11 2 1 8 9 - 24 7
15. Сундсвалль 11 2 0 9 11 - 29 6
16. Хельсинборг 12 1 2 9 10 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АИК 6 5 1 0 8 - 2 16
2. Юргорден 6 5 1 0 19 - 4 16
3. Эльфсборг 6 4 1 1 14 - 6 13
4. Мальмё 6 4 1 1 10 - 4 13
5. Хеккен 5 4 0 1 14 - 9 12
6. Кальмар 6 4 0 2 7 - 3 12
7. Хаммарбю 6 3 3 0 12 - 6 12
8. Мьельбю 6 3 3 0 9 - 4 12
9. Сириус 5 3 0 2 6 - 6 9
10. Норрчёпинг 5 2 2 1 10 - 5 8
11. Гётеборг 5 2 2 1 7 - 5 8
12. Вернаму 5 2 2 1 4 - 2 8
13. Варберг БоИС 5 2 1 2 4 - 6 7
14. Сундсвалль 6 2 0 4 8 - 15 6
15. Дегерфорс 6 1 1 4 4 - 13 4
16. Хельсинборг 6 1 1 4 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хеккен 6 3 3 0 10 - 7 12
2. Хаммарбю 5 3 0 2 9 - 4 9
3. Гётеборг 6 3 0 3 6 - 6 9
4. Мальмё 6 2 2 2 3 - 6 8
5. АИК 6 2 2 2 10 - 12 8
6. Норрчёпинг 6 2 1 3 5 - 8 7
7. Кальмар 5 2 1 2 7 - 6 7
8. Эльфсборг 5 1 2 2 9 - 6 5
9. Юргорден 6 1 2 3 6 - 6 5
10. Сириус 6 1 2 3 7 - 13 5
11. Вернаму 6 1 1 4 7 - 11 4
12. Мьельбю 5 1 1 3 2 - 6 4
13. Варберг БоИС 6 1 1 4 4 - 13 4
14. Дегерфорс 5 1 0 4 5 - 11 3
15. Хельсинборг 6 0 1 5 6 - 11 1
16. Сундсвалль 5 0 0 5 3 - 14 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Аллсвенскан
  • — Вылет в Суперэттан
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    48'
    Саетра Ларс получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      34'
      Abdussalam Magashy получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Саетра Ларс бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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