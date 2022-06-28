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Швеция: Суперэттан

2022
Йёнчёпинг
1:1
Второй тайм: 55'
Эргрюте
0'
16' Желтая карточка
Anas Al Asbahi
27' Желтая карточка
Дегерлунд Маркус
36' Желтая карточка
Барни Юнес
0:1
43' Гол в свои ворота
Крона Себастьян
1:1
50' Гол
Фазал Мохаммад

Ход матча

16'
Anas Al Asbahi
 
27'
Дегерлунд Маркус
 
36'
Барни Юнес
 
43'
0:1
Крона Себастьян
50'
Фазал Мохаммад
1:1
Лучшие коэффициенты
Йёнчёпинг
Ничья
Эргрюте
2.65
3.62
2.50
Все Коэффициенты
1
Якобссон
Феликс
19
Ассогба
Юсуф
7
Крона
Себастьян
4
Дегерлунд
Маркус
26
Моенза
Малкольм
3
Фазал
Мохаммад
28
Anas
Al
Asbahi
5
Фендрих
Фредрик
8
Барни
Юнес
29
Аль-Хамлави
Ассад
10
Бук
Робин
13
Уоллиндер
Робин
11
Густафсон
Элиас
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
3
Азулай
Джонатан
17
Дальквист
Хампус
8
Беркрот
Никлас
6
Eric
Nohlgren
14
Полсон
Дэниел
10
Акерманн
Кевин
16
Хольмстрём
Александр
Аль
9
Зелькович
Айдин
Йёнчёпинг
5-2-3
Эргрюте
4-4-2

История личных встреч

Йёнчёпинг
Эргрюте

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

17 матчей

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:2
С
0:0
С
2:0
С
2:0
К
2:0
С
5:2
С
1:1
К
1:2
С
2:2
С
1:2
С
1:3
С
0:0
С
0:1
С
0:2
ТМС
3:1
С
1:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 3 (1) 0.27
Николич Марко 3 0.27
Нордстрем Элиас 3 0.27
Марич Аднан 2 0.18
Гваргис Питер 2 0.18
Ассогба Юсуф 1 0.09
Эдквист Адриан 1 0.09
Фазал Мохаммад 1 0.09
Моенза Малкольм 0 0
Родеблад Лове Кевин 0 0
Edin Hamidovic 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 5 (2) 0.45
Абрахам Саргон 4 0.36
Хольмстрём Александр Аль 2 0.18
Акерманн Кевин 1 0.09
Полсон Дэниел 0 0
Андреассон Антон 0 0
Беркрот Никлас 0 0
Густафсон Элиас 0 0
Дальквист Хампус 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 4 0
Крона Себастьян 2 1
Барни Юнес 3 0
Марич Аднан 2 0
Ассогба Юсуф 2 0
Моенза Малкольм 1 0
Anas Al Asbahi 1 0
Бук Робин 1 0
Дегерлунд Маркус 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раскай Анель 3 0
Акерманн Кевин 3 0
Густафсон Элиас 3 0
Хаглинд-Сангре Маркус 2 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Ланс Антон 1 0
Полсон Дэниел 1 0
Абрахам Саргон 1 0
Дальквист Хампус 1 0
Eric Nohlgren 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
3
27%
3
43%
76-90

Пропущено

13
11
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
4
31%
1
9%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
18%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
4
36%
2
20%
76-90
1
0%
0%

Забито

16
13
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
25%
4
31%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
4
25%
4
31%
76-90

Пропущено

24
21
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
8%
3
14%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
5
21%
5
24%
31-45
2
8%
7
33%
46-60
6
25%
2
10%
61-75
6
25%
2
10%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1
Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2
Эргрюте
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Эргрюте - Хеккен 2:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Треллеборг 1:2
Норрбю - Эргрюте 1:1 Браге - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Эргрюте - Эстер 0:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Эргрюте - Эскилсминне 0:1 Эребру - Эргрюте 1:3 АИК - Эргрюте 2:0 Васалунд - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Хельсинборг 1:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Вестерос - Эргрюте 2:2 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Треллеборг 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 0:0 11 7 3 1 21 - 9 24
2. Браге 11 6 3 2 21 - 10 21
3. Утсиктенс 11 6 2 3 21 - 14 20
4. Эстер 11 6 2 3 18 - 12 20
5. Сковде АИК 11 5 3 3 15 - 14 18
6. Сирианска Эскильстуна 11 6 0 5 26 - 20 18
7. Броммапойкарна 11 5 3 3 23 - 19 18
8. Эребру 11 5 1 5 11 - 13 16
9. Треллеборг 0:0 11 4 4 3 16 - 15 16
10. Норрбю 1:0 11 4 2 5 8 - 13 14
11. Ландскруна 11 3 5 3 17 - 19 14
12. Вестерос 11 3 4 4 15 - 21 13
13. Далкурд 11 3 2 6 12 - 17 11
14. Йёнчёпинг 1:1 11 2 2 7 18 - 24 8
15. Эстерсунд 0:1 11 1 3 7 8 - 20 6
16. Эргрюте 1:1 11 0 5 6 13 - 23 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 6 4 2 0 15 - 8 14
2. Браге 6 4 1 1 13 - 4 13
3. Эребру 6 4 0 2 7 - 6 12
4. Сирианска Эскильстуна 6 4 0 2 17 - 10 12
5. Утсиктенс 6 3 2 1 12 - 8 11
6. Хальмстад 0:0 5 3 1 1 7 - 3 10
7. Далкурд 6 3 0 3 9 - 9 9
8. Треллеборг 0:0 6 2 3 1 9 - 6 9
9. Ландскруна 5 2 2 1 10 - 10 8
10. Норрбю 1:0 6 2 2 2 3 - 5 8
11. Сковде АИК 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Эстер 5 2 1 2 7 - 7 7
13. Вестерос 5 1 3 1 7 - 9 6
14. Эстерсунд 0:1 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Йёнчёпинг 1:1 6 1 1 4 12 - 14 4
16. Эргрюте 1:1 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 0:0 6 4 2 0 14 - 6 14
2. Эстер 6 4 1 1 11 - 5 13
3. Сковде АИК 6 3 2 1 10 - 9 11
4. Утсиктенс 5 3 0 2 9 - 6 9
5. Браге 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Треллеборг 0:0 5 2 1 2 7 - 9 7
7. Вестерос 6 2 1 3 8 - 12 7
8. Норрбю 1:0 5 2 0 3 5 - 8 6
9. Сирианска Эскильстуна 5 2 0 3 9 - 10 6
10. Ландскруна 6 1 3 2 7 - 9 6
11. Броммапойкарна 5 1 1 3 8 - 11 4
12. Эребру 5 1 1 3 4 - 7 4
13. Йёнчёпинг 1:1 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Эргрюте 1:1 6 0 3 3 7 - 13 3
15. Эстерсунд 0:1 7 0 2 5 4 - 14 2
16. Далкурд 5 0 2 3 3 - 8 2
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  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Второй тайм
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Фазал Мохаммад бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Крона Себастьян уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    36'
    Барни Юнес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Дегерлунд Маркус получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Anas Al Asbahi получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Йёнчёпинг
Ничья
Эргрюте
2.65
3.62
2.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Йёнчёпинг 1:1 Эргрюте онлайн

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