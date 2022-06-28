0'
16' Желтая карточкаAnas Al Asbahi
27' Желтая карточкаДегерлунд Маркус
36' Желтая карточкаБарни Юнес
0:1
43' Гол в свои воротаКрона Себастьян
1:1
50' ГолФазал Мохаммад
Ход матча
16'
27'
36'
43'
0:1
50'
1:1
19
Ассогба
Юсуф
10
Бук
Робин
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Ассогба ЮсуфЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Бук РобинНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Марич АднанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Dane Ivarsson
История личных встреч
Йёнчёпинг
Эргрюте
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
17 матчей
47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Йёнчёпинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|3 (1)
|0.27
|Николич Марко
|3
|0.27
|Нордстрем Элиас
|3
|0.27
|Марич Аднан
|2
|0.18
|Гваргис Питер
|2
|0.18
|Ассогба Юсуф
|1
|0.09
|Эдквист Адриан
|1
|0.09
|Фазал Мохаммад
|1
|0.09
|Моенза Малкольм
|0
|0
|Родеблад Лове Кевин
|0
|0
|Edin Hamidovic
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|5 (2)
|0.45
|Абрахам Саргон
|4
|0.36
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0.18
|Акерманн Кевин
|1
|0.09
|Полсон Дэниел
|0
|0
|Андреассон Антон
|0
|0
|Беркрот Никлас
|0
|0
|Густафсон Элиас
|0
|0
|Дальквист Хампус
|0
|0
Карточки
Йёнчёпинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ламин Адам Бен
|4
|0
|Крона Себастьян
|2
|1
|Барни Юнес
|3
|0
|Марич Аднан
|2
|0
|Ассогба Юсуф
|2
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Anas Al Asbahi
|1
|0
|Бук Робин
|1
|0
|Дегерлунд Маркус
|1
|0
|Люнг Даниэль
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раскай Анель
|3
|0
|Акерманн Кевин
|3
|0
|Густафсон Элиас
|3
|0
|Хаглинд-Сангре Маркус
|2
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Ланс Антон
|1
|0
|Полсон Дэниел
|1
|0
|Абрахам Саргон
|1
|0
|Дальквист Хампус
|1
|0
|Eric Nohlgren
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
9%
1
14%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
1
9%
1
14%
46-60
2
18%
1
14%
61-75
3
27%
3
43%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
2
15%
2
18%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
4
31%
1
9%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
18%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
4
36%
2
20%
76-90
1
0%
0%
Забито
16
13
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
6%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
4
25%
4
31%
31-45
2
13%
2
15%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
4
25%
4
31%
76-90
Пропущено
24
21
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
8%
3
14%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
5
21%
5
24%
31-45
2
8%
7
33%
46-60
6
25%
2
10%
61-75
6
25%
2
10%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Йёнчёпинг
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1
Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2
Эргрюте
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Эргрюте - Хеккен 2:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Треллеборг 1:2
Норрбю - Эргрюте 1:1 Браге - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Эргрюте - Эстер 0:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Эргрюте - Эскилсминне 0:1 Эребру - Эргрюте 1:3 АИК - Эргрюте 2:0 Васалунд - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Хельсинборг 1:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Вестерос - Эргрюте 2:2 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Треллеборг 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|0:0
|11
|7
|3
|1
|21 - 9
|24
|2.
|Браге
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|3.
|Утсиктенс
|11
|6
|2
|3
|21 - 14
|20
|4.
|Эстер
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|5.
|Сковде АИК
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|6
|0
|5
|26 - 20
|18
|7.
|Броммапойкарна
|11
|5
|3
|3
|23 - 19
|18
|8.
|Эребру
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|9.
|Треллеборг
|0:0
|11
|4
|4
|3
|16 - 15
|16
|10.
|Норрбю
|1:0
|11
|4
|2
|5
|8 - 13
|14
|11.
|Ландскруна
|11
|3
|5
|3
|17 - 19
|14
|12.
|Вестерос
|11
|3
|4
|4
|15 - 21
|13
|13.
|Далкурд
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|14.
|Йёнчёпинг
|1:1
|11
|2
|2
|7
|18 - 24
|8
|15.
|Эстерсунд
|0:1
|11
|1
|3
|7
|8 - 20
|6
|16.
|Эргрюте
|1:1
|11
|0
|5
|6
|13 - 23
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|2.
|Браге
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|3.
|Эребру
|6
|4
|0
|2
|7 - 6
|12
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|6
|4
|0
|2
|17 - 10
|12
|5.
|Утсиктенс
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|Хальмстад
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|7.
|Далкурд
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|8.
|Треллеборг
|0:0
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|9.
|Ландскруна
|5
|2
|2
|1
|10 - 10
|8
|10.
|Норрбю
|1:0
|6
|2
|2
|2
|3 - 5
|8
|11.
|Сковде АИК
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Эстер
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|13.
|Вестерос
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|14.
|Эстерсунд
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Йёнчёпинг
|1:1
|6
|1
|1
|4
|12 - 14
|4
|16.
|Эргрюте
|1:1
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|0:0
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Эстер
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|Сковде АИК
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|4.
|Утсиктенс
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|5.
|Браге
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Треллеборг
|0:0
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|7.
|Вестерос
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|8.
|Норрбю
|1:0
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|10.
|Ландскруна
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|11.
|Броммапойкарна
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|12.
|Эребру
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|13.
|Йёнчёпинг
|1:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Эргрюте
|1:1
|6
|0
|3
|3
|7 - 13
|3
|15.
|Эстерсунд
|0:1
|7
|0
|2
|5
|4 - 14
|2
|16.
|Далкурд
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
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