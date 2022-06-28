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Швеция: Суперэттан

2022
Йёнчёпинг
2:2
Конец матча
Эргрюте
0'
16' Желтая карточка
Anas Al Asbahi
27' Желтая карточка
Дегерлунд Маркус
36' Желтая карточка
Барни Юнес
0:1
42' Гол в свои ворота
Крона Себастьян
1:1
50' Гол
Фазал Мохаммад
1:2
68' Гол
Зелькович Айдин
2:2
70' Гол
Моенза Малкольм
80' Желтая карточка
Густафсон Элиас
84' Желтая карточка
Дальквист Хампус
84' Желтая карточка
Фендрих Фредрик
90'+6
1
Якобссон
Феликс
19
Ассогба
Юсуф
7
Крона
Себастьян
4
Дегерлунд
Маркус
26
Моенза
Малкольм
3
Фазал
Мохаммад
28
Anas
Al
Asbahi
5
Фендрих
Фредрик
8
Барни
Юнес
29
Аль-Хамлави
Ассад
10
Бук
Робин
13
Уоллиндер
Робин
11
Густафсон
Элиас
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
3
Азулай
Джонатан
17
Дальквист
Хампус
8
Беркрот
Никлас
6
Eric
Nohlgren
14
Полсон
Дэниел
10
Акерманн
Кевин
16
Хольмстрём
Александр
Аль
9
Зелькович
Айдин
Йёнчёпинг
5-2-3
Эргрюте
4-4-2

История личных встреч

Йёнчёпинг
Эргрюте

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

17 матчей

47.1%
29.4%
23.5%
8 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

С
0:2
С
0:0
С
2:0
С
2:0
К
2:0
С
5:2
С
1:1
К
1:2
С
2:2
С
1:2
С
1:3
С
0:0
С
0:1
С
0:2
ТМС
3:1
С
1:0
С
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 3 (1) 0.27
Николич Марко 3 0.27
Нордстрем Элиас 3 0.27
Марич Аднан 2 0.18
Гваргис Питер 2 0.18
Фазал Мохаммад 2 0.18
Моенза Малкольм 1 0.09
Ассогба Юсуф 1 0.09
Эдквист Адриан 1 0.09
Родеблад Лове Кевин 0 0
Edin Hamidovic 0 0
Anas Al Asbahi 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 6 (2) 0.55
Абрахам Саргон 4 0.36
Хольмстрём Александр Аль 2 0.18
Акерманн Кевин 1 0.09
Полсон Дэниел 0 0
Андреассон Антон 0 0
Дальквист Хампус 0 0
Беркрот Никлас 0 0
Густафсон Элиас 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ламин Адам Бен 4 0
Крона Себастьян 2 1
Барни Юнес 3 0
Марич Аднан 2 0
Ассогба Юсуф 2 0
Фендрих Фредрик 1 0
Моенза Малкольм 1 0
Anas Al Asbahi 1 0
Бук Робин 1 0
Дегерлунд Маркус 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Густафсон Элиас 4 0
Раскай Анель 3 0
Акерманн Кевин 3 0
Хаглинд-Сангре Маркус 2 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Дальквист Хампус 2 0
Ланс Антон 1 0
Полсон Дэниел 1 0
Абрахам Саргон 1 0
Eric Nohlgren 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
8
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
7%
1
13%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
1
13%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
3
21%
2
25%
61-75
3
21%
3
38%
76-90

Пропущено

14
14
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
2
14%
2
14%
16-30
3
21%
4
29%
31-45
2
14%
4
29%
46-60
5
36%
2
14%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
3
50%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
18%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
4
36%
2
20%
76-90
1
0%
0%

Забито

19
14
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
1
5%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
5
26%
4
29%
31-45
3
16%
2
14%
46-60
4
21%
2
14%
61-75
4
21%
4
29%
76-90

Пропущено

25
24
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
8%
3
13%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
5
20%
6
25%
31-45
2
8%
8
33%
46-60
7
28%
3
13%
61-75
6
24%
2
8%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Йёнчёпинг
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Хаммарбю 0:0 Эстер - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1
Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4 Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2
Эргрюте
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Эргрюте - Хеккен 2:2 Эргрюте - Далкурд 3:3 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Треллеборг 1:2
Норрбю - Эргрюте 1:1 Браге - Эргрюте 4:0 Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Эргрюте - Эстер 0:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Эргрюте - Эскилсминне 0:1 Эребру - Эргрюте 1:3 АИК - Эргрюте 2:0 Васалунд - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Хельсинборг 1:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Вестерос - Эргрюте 2:2 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Треллеборг 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 11 7 2 2 22 - 11 23
2. Браге 11 6 3 2 21 - 10 21
3. Утсиктенс 11 6 2 3 21 - 14 20
4. Эстер 11 6 2 3 18 - 12 20
5. Сковде АИК 11 5 3 3 15 - 14 18
6. Сирианска Эскильстуна 11 6 0 5 26 - 20 18
7. Броммапойкарна 11 5 3 3 23 - 19 18
8. Треллеборг 11 5 3 3 18 - 16 18
9. Эребру 11 5 1 5 11 - 13 16
10. Норрбю 11 4 2 5 9 - 13 14
11. Ландскруна 11 3 5 3 17 - 19 14
12. Вестерос 11 3 4 4 15 - 21 13
13. Далкурд 11 3 2 6 12 - 17 11
14. Йёнчёпинг 11 2 2 7 19 - 25 8
15. Эстерсунд 11 1 3 7 8 - 21 6
16. Эргрюте 11 0 5 6 14 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 6 4 2 0 15 - 8 14
2. Браге 6 4 1 1 13 - 4 13
3. Эребру 6 4 0 2 7 - 6 12
4. Сирианска Эскильстуна 6 4 0 2 17 - 10 12
5. Утсиктенс 6 3 2 1 12 - 8 11
6. Треллеборг 6 2 3 1 9 - 6 9
7. Хальмстад 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Далкурд 6 3 0 3 9 - 9 9
9. Ландскруна 5 2 2 1 10 - 10 8
10. Норрбю 6 2 2 2 4 - 5 8
11. Сковде АИК 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Эстер 5 2 1 2 7 - 7 7
13. Вестерос 5 1 3 1 7 - 9 6
14. Эстерсунд 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Йёнчёпинг 6 1 1 4 13 - 15 4
16. Эргрюте 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 6 4 2 0 14 - 6 14
2. Эстер 6 4 1 1 11 - 5 13
3. Сковде АИК 6 3 2 1 10 - 9 11
4. Треллеборг 5 3 0 2 9 - 10 9
5. Утсиктенс 5 3 0 2 9 - 6 9
6. Браге 5 2 2 1 8 - 6 8
7. Вестерос 6 2 1 3 8 - 12 7
8. Норрбю 5 2 0 3 5 - 8 6
9. Сирианска Эскильстуна 5 2 0 3 9 - 10 6
10. Ландскруна 6 1 3 2 7 - 9 6
11. Броммапойкарна 5 1 1 3 8 - 11 4
12. Эребру 5 1 1 3 4 - 7 4
13. Йёнчёпинг 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Эргрюте 6 0 3 3 8 - 14 3
15. Эстерсунд 7 0 2 5 4 - 15 2
16. Далкурд 5 0 2 3 3 - 8 2
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      42'
      Г О О О О Л - Крона Себастьян уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Желтая карточка
      36'
      Барни Юнес получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Дегерлунд Маркус получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      16'
      Anas Al Asbahi получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Йёнчёпинг 2:2 Эргрюте онлайн

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