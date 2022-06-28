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Швеция: Суперэттан

2022
Норрбю
2:0
Конец матча
Эстерсунд
0'
1:0
19' Гол
Олссон Макс
27' Желтая карточка
Kevin Jablinski
55' Желтая карточка
Браннефальк Йохан
57' Желтая карточка
Саволайнен Никлас
2:0
72' Гол
Саволайнен Никлас
90'+7
23
Кайтофт
Антон
5
Браннефальк
Йохан
8
Саволайнен
Никлас
16
Сало
Александр
17
Берг
Виктор
22
Берггрен
Густав
18
Пекальски
Иво
21
Веде
Антон
12
Олссон
Макс
7
Бекай
Перпарим
11
Андерссон
Мелвин
1
Кейта
Али
II
2
Вейлид
Сесар
5
Kevin
Jablinski
18
Miroslav
Mazur
16
Сивертсен
Эрленд
28
Аджумани
Янник
13
Фрицсон
Людвиг
11
Бельман
Хенрик
7
Andre
Oesterholm
21
Кроон
Симон
9
Jordan
Attah
Kadiri
Норрбю
4-3-3
Эстерсунд
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Норрбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саволайнен Никлас 3 0.27
Лундгрен Фредрик 1 0.09
Веде Антон 1 0.09
Бекай Перпарим 1 0.09
Олссон Макс 1 0.09
Берг Виктор 1 0.09
Броман Густав 1 0.09
Берггрен Густав 0 0
Браннефальк Йохан 0 0
Пекальски Иво 0 0
Мохамад Аббас 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёрберг Феликс 1 0.09
Chovanie Amatkarijo 1 0.09
Бельман Хенрик 1 0.09
Фрицсон Людвиг 1 0.09
Вейлид Сесар 1 0.09
Jordan Attah Kadiri 1 0.09
Досис Николаос 1 0.09
Аджумани Янник 1 0.09
Кроон Симон 0 0
Miroslav Mazur 0 0
Карлссон Грач Себастьян 0 0

Карточки

Норрбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекальски Иво 4 1
Саволайнен Никлас 5 0
Браннефальк Йохан 4 0
Лундгрен Фредрик 3 0
Веде Антон 2 0
Сиводедов Кристиан Рубио 2 0
Мохамад Аббас 2 0
Сало Александр 2 0
Берг Виктор 2 0
Бекай Перпарим 1 0
Берггрен Густав 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёрберг Феликс 4 0
Исса Камал 3 0
Кроон Симон 2 0
Фрицсон Людвиг 2 0
Andre Oesterholm 2 0
Kevin Jablinski 2 0
Вейлид Сесар 2 0
Mansour Sinyan 2 0
Jordan Attah Kadiri 2 0
Досис Николаос 2 0
Карлссон Грач Себастьян 2 0
Сивертсен Эрленд 1 0
Кейта Али II 1 0
Бельман Хенрик 1 0
Miroslav Mazur 1 0
Andrew Mills1 1 0
Peter Amoran 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
14
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
3
21%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
4
29%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
20%
2
14%
76-90

Забито

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
3
50%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
1
11%
1
11%
76-90

Пропущено

13
20
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
8%
2
10%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
3
23%
1
5%
31-45
4
31%
4
20%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
3
23%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Норрбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Браге - Норрбю 2:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2
Норрбю - Эргрюте 1:1 Эстер - Норрбю 2:0 Норрбю - Ландскруна 0:0 Сковде АИК - Норрбю 2:0 Норрбю - Эребру 0:2 Хальмстад - Норрбю 1:2 Норрбю - Далкурд 1:0 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Гётеборг - Норрбю 0:3 Ландскруна - Норрбю 1:3 Норрбю - Гётеборг 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Хеккен - Норрбю 2:1 Вернаму - Норрбю 1:2 Норрбю - Фалькенберг 1:0
Эстерсунд
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3
Эребру - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 АИК - Эстерсунд 3:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Мальмё 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 11 7 2 2 22 - 11 23
2. Браге 11 6 3 2 21 - 10 21
3. Утсиктенс 11 6 2 3 21 - 14 20
4. Эстер 11 6 2 3 18 - 12 20
5. Сковде АИК 11 5 3 3 15 - 14 18
6. Сирианска Эскильстуна 11 6 0 5 26 - 20 18
7. Броммапойкарна 11 5 3 3 23 - 19 18
8. Треллеборг 11 5 3 3 18 - 16 18
9. Эребру 11 5 1 5 11 - 13 16
10. Норрбю 11 4 2 5 9 - 13 14
11. Ландскруна 11 3 5 3 17 - 19 14
12. Вестерос 11 3 4 4 15 - 21 13
13. Далкурд 11 3 2 6 12 - 17 11
14. Йёнчёпинг 11 2 2 7 19 - 25 8
15. Эстерсунд 11 1 3 7 8 - 21 6
16. Эргрюте 11 0 5 6 14 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 6 4 2 0 15 - 8 14
2. Браге 6 4 1 1 13 - 4 13
3. Эребру 6 4 0 2 7 - 6 12
4. Сирианска Эскильстуна 6 4 0 2 17 - 10 12
5. Утсиктенс 6 3 2 1 12 - 8 11
6. Треллеборг 6 2 3 1 9 - 6 9
7. Хальмстад 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Далкурд 6 3 0 3 9 - 9 9
9. Ландскруна 5 2 2 1 10 - 10 8
10. Норрбю 6 2 2 2 4 - 5 8
11. Сковде АИК 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Эстер 5 2 1 2 7 - 7 7
13. Вестерос 5 1 3 1 7 - 9 6
14. Эстерсунд 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Йёнчёпинг 6 1 1 4 13 - 15 4
16. Эргрюте 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 6 4 2 0 14 - 6 14
2. Эстер 6 4 1 1 11 - 5 13
3. Сковде АИК 6 3 2 1 10 - 9 11
4. Треллеборг 5 3 0 2 9 - 10 9
5. Утсиктенс 5 3 0 2 9 - 6 9
6. Браге 5 2 2 1 8 - 6 8
7. Вестерос 6 2 1 3 8 - 12 7
8. Норрбю 5 2 0 3 5 - 8 6
9. Сирианска Эскильстуна 5 2 0 3 9 - 10 6
10. Ландскруна 6 1 3 2 7 - 9 6
11. Броммапойкарна 5 1 1 3 8 - 11 4
12. Эребру 5 1 1 3 4 - 7 4
13. Йёнчёпинг 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Эргрюте 6 0 3 3 8 - 14 3
15. Эстерсунд 7 0 2 5 4 - 15 2
16. Далкурд 5 0 2 3 3 - 8 2
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    27'
    Kevin Jablinski получил желтую карточку от судьи
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    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Олссон Макс бьет в цель!
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