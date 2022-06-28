0'
1:0
19' ГолОлссон Макс
27' Желтая карточкаKevin Jablinski
55' Желтая карточкаБраннефальк Йохан
57' Желтая карточкаСаволайнен Никлас
2:0
72' ГолСаволайнен Никлас
90'+7
Ход матча
19'
1:0
27'
72'
17
Берг
Виктор
21
Веде
Антон
12
Олссон
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Берг ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Веде АнтонПолузащитник
-
12 Олссон МаксНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Булут ЭкинНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mak Lind
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кроон СимонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
19 Сабастин УчеНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
Бомбардиры внутри турнира
Норрбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саволайнен Никлас
|3
|0.27
|Лундгрен Фредрик
|1
|0.09
|Веде Антон
|1
|0.09
|Бекай Перпарим
|1
|0.09
|Олссон Макс
|1
|0.09
|Берг Виктор
|1
|0.09
|Броман Густав
|1
|0.09
|Берггрен Густав
|0
|0
|Браннефальк Йохан
|0
|0
|Пекальски Иво
|0
|0
|Мохамад Аббас
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёрберг Феликс
|1
|0.09
|Chovanie Amatkarijo
|1
|0.09
|Бельман Хенрик
|1
|0.09
|Фрицсон Людвиг
|1
|0.09
|Вейлид Сесар
|1
|0.09
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.09
|Досис Николаос
|1
|0.09
|Аджумани Янник
|1
|0.09
|Кроон Симон
|0
|0
|Miroslav Mazur
|0
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|0
|0
Карточки
Норрбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекальски Иво
|4
|1
|Саволайнен Никлас
|5
|0
|Браннефальк Йохан
|4
|0
|Лундгрен Фредрик
|3
|0
|Веде Антон
|2
|0
|Сиводедов Кристиан Рубио
|2
|0
|Мохамад Аббас
|2
|0
|Сало Александр
|2
|0
|Берг Виктор
|2
|0
|Бекай Перпарим
|1
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёрберг Феликс
|4
|0
|Исса Камал
|3
|0
|Кроон Симон
|2
|0
|Фрицсон Людвиг
|2
|0
|Andre Oesterholm
|2
|0
|Kevin Jablinski
|2
|0
|Вейлид Сесар
|2
|0
|Mansour Sinyan
|2
|0
|Jordan Attah Kadiri
|2
|0
|Досис Николаос
|2
|0
|Карлссон Грач Себастьян
|2
|0
|Сивертсен Эрленд
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Бельман Хенрик
|1
|0
|Miroslav Mazur
|1
|0
|Andrew Mills1
|1
|0
|Peter Amoran
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
50%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
14
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 7
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
3
21%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
4
29%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
20%
2
14%
76-90
Забито
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
25%
3
50%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
1
11%
1
11%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
22%
3
33%
46-60
3
33%
2
22%
61-75
1
11%
1
11%
76-90
Пропущено
13
20
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 8
8 Не пропускали 9
1
8%
2
10%
1-15
2
15%
3
15%
16-30
3
23%
1
5%
31-45
4
31%
4
20%
46-60
0
0%
5
25%
61-75
3
23%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Норрбю
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Варберг БоИС - Норрбю 1:1 Браге - Норрбю 2:1 Норрбю - Утсиктенс 0:2 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2
Норрбю - Эргрюте 1:1 Эстер - Норрбю 2:0 Норрбю - Ландскруна 0:0 Сковде АИК - Норрбю 2:0 Норрбю - Эребру 0:2 Хальмстад - Норрбю 1:2 Норрбю - Далкурд 1:0 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Гётеборг - Норрбю 0:3 Ландскруна - Норрбю 1:3 Норрбю - Гётеборг 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Хеккен - Норрбю 2:1 Вернаму - Норрбю 1:2 Норрбю - Фалькенберг 1:0
Эстерсунд
(20 матчей)
5%
30%
65%
1 победа 6 ничьих 13 поражений
Сирианска Эскильстуна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3
Эребру - Эстерсунд 1:0 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 АИК - Эстерсунд 3:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Мальмё 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|11
|7
|2
|2
|22 - 11
|23
|2.
|Браге
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|3.
|Утсиктенс
|11
|6
|2
|3
|21 - 14
|20
|4.
|Эстер
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|5.
|Сковде АИК
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|6
|0
|5
|26 - 20
|18
|7.
|Броммапойкарна
|11
|5
|3
|3
|23 - 19
|18
|8.
|Треллеборг
|11
|5
|3
|3
|18 - 16
|18
|9.
|Эребру
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|10.
|Норрбю
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|11.
|Ландскруна
|11
|3
|5
|3
|17 - 19
|14
|12.
|Вестерос
|11
|3
|4
|4
|15 - 21
|13
|13.
|Далкурд
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|14.
|Йёнчёпинг
|11
|2
|2
|7
|19 - 25
|8
|15.
|Эстерсунд
|11
|1
|3
|7
|8 - 21
|6
|16.
|Эргрюте
|11
|0
|5
|6
|14 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|2.
|Браге
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|3.
|Эребру
|6
|4
|0
|2
|7 - 6
|12
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|6
|4
|0
|2
|17 - 10
|12
|5.
|Утсиктенс
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|Треллеборг
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|7.
|Хальмстад
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Далкурд
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|9.
|Ландскруна
|5
|2
|2
|1
|10 - 10
|8
|10.
|Норрбю
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|Сковде АИК
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Эстер
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|13.
|Вестерос
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|14.
|Эстерсунд
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Йёнчёпинг
|6
|1
|1
|4
|13 - 15
|4
|16.
|Эргрюте
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Эстер
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|Сковде АИК
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|4.
|Треллеборг
|5
|3
|0
|2
|9 - 10
|9
|5.
|Утсиктенс
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|6.
|Браге
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|7.
|Вестерос
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|8.
|Норрбю
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|10.
|Ландскруна
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|11.
|Броммапойкарна
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|12.
|Эребру
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|13.
|Йёнчёпинг
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Эргрюте
|6
|0
|3
|3
|8 - 14
|3
|15.
|Эстерсунд
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|16.
|Далкурд
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
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