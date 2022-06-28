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Швеция: Суперэттан

2022
Хальмстад
1:2
Конец матча
Треллеборг
0'
25' Желтая карточка
Дальстрём Виллиам
29' Желтая карточка
Кроон Самуэль
31' Желтая карточка
Дхайни Мухаммед-Али
43' Желтая карточка
Блумберг Юхан
43' Желтая карточка
Баффо Джозеф
55' Желтая карточка
Амин Симон
1:0
62' Гол
Сведберг Джонатан
1:1
86' Гол
Халльберг Херман
1:2
90' Гол
Мортенсен Николас
90'+8
1
Нильссон
Малькольм
17
Офосу-Айе
Фил
4
Юханссон
Андреас
5
Баффо
Джозеф
2
Боаки
Томас
11
Кроон
Самуэль
8
Сведберг
Джонатан
16
Ахльстранд
Эрик
6
Алланссон
Йоэль
10
Карим
Садат
9
Дальстрём
Виллиам
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
6
Модиг
Йеспер
17
Йенссон
Исак
5
Тидеман
Антон
26
Бркич
Харис
20
Дхайни
Мухаммед-Али
21
Амин
Симон
22
Блумберг
Юхан
9
Мортенсен
Николас
18
Оффия
Генри
Хальмстад
4-3-1-2
Треллеборг
4-3-3

История личных встреч

Хальмстад
Треллеборг

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

21 матч

57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:4
С
0:1
С
3:0
С
0:1
ТМК
1:2
ТМК
3:1
С
0:2
С
3:0
К
1:2
С
1:2
С
3:1
А
0:1
А
1:1
А
1:0
А
0:0
ТМС
2:0
А
4:0
А
1:1
А
0:0
А
1:2
ТМС
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боман Микаэль 4 0.36
Йоханссон Александр II 4 0.36
Баффо Джозеф 4 (3) 0.36
Кроон Самуэль 3 0.27
Карим Садат 2 0.18
Дальстрём Виллиам 1 0.09
Сведберг Джонатан 1 0.09
Юханссон Андреас 1 0.09
Нильссон Малькольм 1 0.09
Ахльстранд Эрик 1 0.09
Викстрём Эмиль 0 0
Боаки Томас 0 0
Лундевалль Симон 0 0
Бернтссон Александер 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффия Генри 4 0.36
Мортенсен Николас 3 0.27
Бьеркен Фритьоф 3 0.27
Йенссон Исак 3 0.27
Саид Мохаммед 1 0.09
Бедварссон Бедвар 1 0.09
Амин Симон 1 0.09
Халльберг Херман 1 0.09
Бркич Харис 1 0.09
Блумберг Юхан 0 0
Модиг Йеспер 0 0
Тидеман Антон 0 0

Карточки

Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 5 0
Дальстрём Виллиам 3 0
Кроон Самуэль 2 0
Юханссон Андреас 1 0
Ульссон Маркус 1 0
Офосу-Айе Фил 1 0
Боаки Томас 1 0
Бернтссон Александер 1 0
Сведберг Джонатан 1 0
Карим Садат 1 0
Карлссон Каспер 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амин Симон 6 0
Вийтикко Микко 3 0
Бркич Харис 3 0
Блумберг Юхан 2 0
Модиг Йеспер 2 0
Дхайни Мухаммед-Али 2 0
Othmane Salama 2 0
Саид Мохаммед 1 0
Халльберг Херман 1 0
Мортенсен Николас 1 0
Бедварссон Бедвар 1 0
Бьеркен Фритьоф 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
4
44%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
3
60%
1
10%
76-90

Забито

14
9
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
14%
3
33%
31-45
1
7%
3
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
8
57%
1
11%
76-90

Пропущено

6
6
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

22
18
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
2
9%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
4
18%
4
22%
31-45
2
9%
5
28%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
9
41%
5
28%
76-90

Пропущено

11
16
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
3
27%
4
25%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
3
27%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хальмстад
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вернаму - Хальмстад 0:1 Хеккен - Хальмстад 2:0 Вестерос - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Броммапойкарна 2:0
Эстер - Хальмстад 1:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сковде АИК - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эребру - Хальмстад 0:2 Далкурд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Норрбю 1:2 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Юргорден - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Браге 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Брентфорд Б 2:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Копенгаген 1:2
Треллеборг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Мальмё - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Треллеборг - Эстер 1:2
Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Браге 2:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вернаму 2:0 Треллеборг - Сильвия 0:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Вестерос - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Васалунд 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 11 7 2 2 22 - 11 23
2. Браге 11 6 3 2 21 - 10 21
3. Утсиктенс 11 6 2 3 21 - 14 20
4. Эстер 11 6 2 3 18 - 12 20
5. Сковде АИК 11 5 3 3 15 - 14 18
6. Сирианска Эскильстуна 11 6 0 5 26 - 20 18
7. Броммапойкарна 11 5 3 3 23 - 19 18
8. Треллеборг 11 5 3 3 18 - 16 18
9. Эребру 11 5 1 5 11 - 13 16
10. Норрбю 11 4 2 5 9 - 13 14
11. Ландскруна 11 3 5 3 17 - 19 14
12. Вестерос 11 3 4 4 15 - 21 13
13. Далкурд 11 3 2 6 12 - 17 11
14. Йёнчёпинг 11 2 2 7 19 - 25 8
15. Эстерсунд 11 1 3 7 8 - 21 6
16. Эргрюте 11 0 5 6 14 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Броммапойкарна 6 4 2 0 15 - 8 14
2. Браге 6 4 1 1 13 - 4 13
3. Эребру 6 4 0 2 7 - 6 12
4. Сирианска Эскильстуна 6 4 0 2 17 - 10 12
5. Утсиктенс 6 3 2 1 12 - 8 11
6. Треллеборг 6 2 3 1 9 - 6 9
7. Хальмстад 5 3 0 2 8 - 5 9
8. Далкурд 6 3 0 3 9 - 9 9
9. Ландскруна 5 2 2 1 10 - 10 8
10. Норрбю 6 2 2 2 4 - 5 8
11. Сковде АИК 5 2 1 2 5 - 5 7
12. Эстер 5 2 1 2 7 - 7 7
13. Вестерос 5 1 3 1 7 - 9 6
14. Эстерсунд 4 1 1 2 4 - 6 4
15. Йёнчёпинг 6 1 1 4 13 - 15 4
16. Эргрюте 5 0 2 3 6 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хальмстад 6 4 2 0 14 - 6 14
2. Эстер 6 4 1 1 11 - 5 13
3. Сковде АИК 6 3 2 1 10 - 9 11
4. Треллеборг 5 3 0 2 9 - 10 9
5. Утсиктенс 5 3 0 2 9 - 6 9
6. Браге 5 2 2 1 8 - 6 8
7. Вестерос 6 2 1 3 8 - 12 7
8. Норрбю 5 2 0 3 5 - 8 6
9. Сирианска Эскильстуна 5 2 0 3 9 - 10 6
10. Ландскруна 6 1 3 2 7 - 9 6
11. Броммапойкарна 5 1 1 3 8 - 11 4
12. Эребру 5 1 1 3 4 - 7 4
13. Йёнчёпинг 5 1 1 3 6 - 10 4
14. Эргрюте 6 0 3 3 8 - 14 3
15. Эстерсунд 7 0 2 5 4 - 15 2
16. Далкурд 5 0 2 3 3 - 8 2
  • — Выход в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Аллсвенскан
  • — Выход в стыковые матче за право остаться в Суперэттан
  • — Вылет в Эттан
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Баффо Джозеф получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      43'
      Блумберг Юхан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      31'
      Дхайни Мухаммед-Али получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      29'
      Samuel Kroon получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      25'
      Villiam Dahlstroem получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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