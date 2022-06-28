1:2
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаДальстрём Виллиам
29' Желтая карточкаКроон Самуэль
31' Желтая карточкаДхайни Мухаммед-Али
43' Желтая карточкаБлумберг Юхан
43' Желтая карточкаБаффо Джозеф
55' Желтая карточкаАмин Симон
1:0
62' ГолСведберг Джонатан
1:1
86' ГолХалльберг Херман
1:2
90' ГолМортенсен Николас
90'+8
Ход матча
29'
43'
43'
55'
62'
86'
1:1
90'
10
Карим
Садат
17
Йенссон
Исак
26
Бркич
Харис
21
Амин
Симон
18
Оффия
Генри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Карим СадатНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Magnus Haglund
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Йенссон ИсакЗащитник
- Защитник
-
26 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Оффия ГенриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
30 Abel Ogwuche
-
Главный тренер: Kristian Haynes
История личных встреч
Хальмстад
Треллеборг
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
31.3%
31.3%
37.4%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
21 матч
57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
23.8%
47.6%
28.6%
5 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боман Микаэль
|4
|0.36
|Йоханссон Александр II
|4
|0.36
|Баффо Джозеф
|4 (3)
|0.36
|Кроон Самуэль
|3
|0.27
|Карим Садат
|2
|0.18
|Дальстрём Виллиам
|1
|0.09
|Сведберг Джонатан
|1
|0.09
|Юханссон Андреас
|1
|0.09
|Нильссон Малькольм
|1
|0.09
|Ахльстранд Эрик
|1
|0.09
|Викстрём Эмиль
|0
|0
|Боаки Томас
|0
|0
|Лундевалль Симон
|0
|0
|Бернтссон Александер
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оффия Генри
|4
|0.36
|Мортенсен Николас
|3
|0.27
|Бьеркен Фритьоф
|3
|0.27
|Йенссон Исак
|3
|0.27
|Саид Мохаммед
|1
|0.09
|Бедварссон Бедвар
|1
|0.09
|Амин Симон
|1
|0.09
|Халльберг Херман
|1
|0.09
|Бркич Харис
|1
|0.09
|Блумберг Юхан
|0
|0
|Модиг Йеспер
|0
|0
|Тидеман Антон
|0
|0
Карточки
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|5
|0
|Дальстрём Виллиам
|3
|0
|Кроон Самуэль
|2
|0
|Юханссон Андреас
|1
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Офосу-Айе Фил
|1
|0
|Боаки Томас
|1
|0
|Бернтссон Александер
|1
|0
|Сведберг Джонатан
|1
|0
|Карим Садат
|1
|0
|Карлссон Каспер
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амин Симон
|6
|0
|Вийтикко Микко
|3
|0
|Бркич Харис
|3
|0
|Блумберг Юхан
|2
|0
|Модиг Йеспер
|2
|0
|Дхайни Мухаммед-Али
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Саид Мохаммед
|1
|0
|Халльберг Херман
|1
|0
|Мортенсен Николас
|1
|0
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
25%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
4
44%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
3
60%
1
10%
76-90
Забито
14
9
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
1
11%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
2
14%
3
33%
31-45
1
7%
3
33%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
8
57%
1
11%
76-90
Пропущено
6
6
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
22
18
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 6
0 Не забивали 1
2
9%
2
11%
1-15
1
5%
2
11%
16-30
4
18%
4
22%
31-45
2
9%
5
28%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
9
41%
5
28%
76-90
Пропущено
11
16
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
18%
2
13%
1-15
1
9%
1
6%
16-30
3
27%
4
25%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
1
9%
3
19%
61-75
3
27%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хальмстад
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вернаму - Хальмстад 0:1 Хеккен - Хальмстад 2:0 Вестерос - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Броммапойкарна 2:0
Эстер - Хальмстад 1:4 Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сковде АИК - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эребру - Хальмстад 0:2 Далкурд - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Норрбю 1:2 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Юргорден - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Браге 0:1 Броммапойкарна - Хальмстад 1:1 Хальмстад - Брентфорд Б 2:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Хальмстад - Копенгаген 1:2
Треллеборг
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Мальмё - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Гётеборг 0:2 Треллеборг - Ландскруна 1:1 Треллеборг - Эстер 1:2
Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2 Треллеборг - Браге 2:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вернаму 2:0 Треллеборг - Сильвия 0:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Вестерос - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Васалунд 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|11
|7
|2
|2
|22 - 11
|23
|2.
|Браге
|11
|6
|3
|2
|21 - 10
|21
|3.
|Утсиктенс
|11
|6
|2
|3
|21 - 14
|20
|4.
|Эстер
|11
|6
|2
|3
|18 - 12
|20
|5.
|Сковде АИК
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|6.
|Сирианска Эскильстуна
|11
|6
|0
|5
|26 - 20
|18
|7.
|Броммапойкарна
|11
|5
|3
|3
|23 - 19
|18
|8.
|Треллеборг
|11
|5
|3
|3
|18 - 16
|18
|9.
|Эребру
|11
|5
|1
|5
|11 - 13
|16
|10.
|Норрбю
|11
|4
|2
|5
|9 - 13
|14
|11.
|Ландскруна
|11
|3
|5
|3
|17 - 19
|14
|12.
|Вестерос
|11
|3
|4
|4
|15 - 21
|13
|13.
|Далкурд
|11
|3
|2
|6
|12 - 17
|11
|14.
|Йёнчёпинг
|11
|2
|2
|7
|19 - 25
|8
|15.
|Эстерсунд
|11
|1
|3
|7
|8 - 21
|6
|16.
|Эргрюте
|11
|0
|5
|6
|14 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Броммапойкарна
|6
|4
|2
|0
|15 - 8
|14
|2.
|Браге
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|3.
|Эребру
|6
|4
|0
|2
|7 - 6
|12
|4.
|Сирианска Эскильстуна
|6
|4
|0
|2
|17 - 10
|12
|5.
|Утсиктенс
|6
|3
|2
|1
|12 - 8
|11
|6.
|Треллеборг
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|7.
|Хальмстад
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|8.
|Далкурд
|6
|3
|0
|3
|9 - 9
|9
|9.
|Ландскруна
|5
|2
|2
|1
|10 - 10
|8
|10.
|Норрбю
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|11.
|Сковде АИК
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|12.
|Эстер
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|13.
|Вестерос
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|14.
|Эстерсунд
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|15.
|Йёнчёпинг
|6
|1
|1
|4
|13 - 15
|4
|16.
|Эргрюте
|5
|0
|2
|3
|6 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хальмстад
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|2.
|Эстер
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|3.
|Сковде АИК
|6
|3
|2
|1
|10 - 9
|11
|4.
|Треллеборг
|5
|3
|0
|2
|9 - 10
|9
|5.
|Утсиктенс
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|6.
|Браге
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|7.
|Вестерос
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|8.
|Норрбю
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|9.
|Сирианска Эскильстуна
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|10.
|Ландскруна
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|11.
|Броммапойкарна
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|12.
|Эребру
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|13.
|Йёнчёпинг
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Эргрюте
|6
|0
|3
|3
|8 - 14
|3
|15.
|Эстерсунд
|7
|0
|2
|5
|4 - 15
|2
|16.
|Далкурд
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
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