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Кубок Либертадорес

2022
Эмелек
0:0
Первый тайм: 10'
Атлетико Минейро
0'
Лучшие коэффициенты
Эмелек
Ничья
Атлетико Минейро
5.65
3.72
5.30
Все Коэффициенты
12
Ортис
Педро
24
Карабали
Брайян
3
Eddie
Guevara
26
Marlon
Mejia
20
Jackson
Rodriguez
21
Севальос
Хосе
5
Арройо
Диксон
8
Sebastian
Rodriguez
11
Сапата
Алексис
9
Кабеса
Алехандро
23
Bruno
Pitton
22
Эверсон
2
Guga3
40
Nathan
VI
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
29
Аллан
Соуза
5
Отавио
II
19
Ademir
Santos
26
Фернандес
Игнасио
44
Rubens
7
Халк
Живанилдо
Эмелек
4-3-3
Атлетико Минейро
4-2-3-1

Результаты последних матчей

Эмелек
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Текнико Университарио - Эмелек 1:1 Эмелек - Индепендьенте Петролеро 7:0 Эмелек - Универсидад Католика 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Эмелек 1:0
Оренсе - Эмелек 2:0 Барселона Гуаякиль - Эмелек 1:1 Эмелек - Мушук Руна 4:0 Тачира - Эмелек 1:4 Эмелек - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Эмелек - Аукас 1:0 Кумбайя - Эмелек 1:1 Эмелек - Nueve de Octubre 2:1 Эмелек - Тачира 1:1 Депортиво Куэнка - Эмелек 2:2 Индепендьенте Петролеро - Эмелек 1:1 Эмелек - ЛДУ Кито 2:0 Эмелек - Дельфин 1:2 Гуаласео - Эмелек 2:1 Эмелек - Гуаякиль Сити 2:2 Индепендьенте дель Валле - Эмелек 0:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0
Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Индепендьенте дель Валле - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 2:2 Атлетико Минейро - Бразильенсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1
1/8 финала
0 Эмелек
0 Атлетико Минейро
0 Коринтианс
0 Бока Хуниорс
0 Атлетико Паранаэнсе
0 Либертад
0 Серро Портеньо
0 Палмейрас Сан-Паулу
0 Тальерес Кордоба
0 Колон
0 Депортес Толима
0 Фламенго
0 Велес Сарсфилд
0 Ривер Плейт
0 Форталеза
0 Эстудиантес Ла Плата
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эмелек
Ничья
Атлетико Минейро
5.65
3.72
5.30
Все Коэффициенты
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Эмелек
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