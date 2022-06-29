1:1
Конец матча
0'
0:1
16' ГолAdemir Santos
33' Желтая карточкаBruno Pitton
56' Желтая карточкаNathan VI
1:1
58' ПенальтиSebastian Rodriguez
65' Желтая карточкаEddie Guevara
68' Желтая карточкаJackson Rodriguez
68' Красная карточкаАллан Соуза
70' Желтая карточкаАрройо Диксон
1:1
87' Не забитый пенальтиХалк Живанилдо
88' Желтая карточкаMarlon Mejia
90'+7
Ход матча
16'
0:1
33'
56'
58'
65'
68'
70'
87'
1:1
88'
89'
12
Ортис
Педро
26
Marlon
Mejia
23
Bruno
Pitton
22
Эверсон
2
Guga3
40
Nathan
VI
29
Аллан
Соуза
44
Rubens
- Основной состав
-
12 Ортис ПедроВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Marlon MejiaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Bruno PittonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Angel GraciaЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
28 Bryan Wittle
-
-
15 Dixon Vera
-
-
16 Edgar Lastre
-
22 Felix Mina
-
Главный тренер: Ismael Rescalvo
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
-
2 Guga3Защитник
-
40 Nathan VIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 RubensПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
33 SavioПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
-
32 Рафаэл Пирес
-
-
-
27 Calebe
-
-
38 Hiago
-
Главный тренер: Мохамед Антонио
Бомбардиры внутри турнира
Эмелек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Rodriguez
|1 (1)
|1
Атлетико Минейро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ademir Santos
|1
|1
Карточки
Эмелек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арройо Диксон
|1
|0
|Bruno Pitton
|1
|0
|Marlon Mejia
|1
|0
|Eddie Guevara
|1
|0
|Jackson Rodriguez
|1
|0
Атлетико Минейро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аллан Соуза
|0
|1
|Nathan VI
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эмелек
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Текнико Университарио - Эмелек 1:1 Эмелек - Индепендьенте Петролеро 7:0 Эмелек - Универсидад Католика 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Эмелек 1:0
Оренсе - Эмелек 2:0 Барселона Гуаякиль - Эмелек 1:1 Эмелек - Мушук Руна 4:0 Тачира - Эмелек 1:4 Эмелек - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Эмелек - Аукас 1:0 Кумбайя - Эмелек 1:1 Эмелек - Nueve de Octubre 2:1 Эмелек - Тачира 1:1 Депортиво Куэнка - Эмелек 2:2 Индепендьенте Петролеро - Эмелек 1:1 Эмелек - ЛДУ Кито 2:0 Эмелек - Дельфин 1:2 Гуаласео - Эмелек 2:1 Эмелек - Гуаякиль Сити 2:2 Индепендьенте дель Валле - Эмелек 0:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0
Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Индепендьенте дель Валле - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 2:2 Атлетико Минейро - Бразильенсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?