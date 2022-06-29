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Кубок Либертадорес

2022
Эмелек
1:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
0:1
16' Гол
Ademir Santos
33' Желтая карточка
Bruno Pitton
56' Желтая карточка
Nathan VI
1:1
58' Пенальти
Sebastian Rodriguez
65' Желтая карточка
Eddie Guevara
68' Желтая карточка
Jackson Rodriguez
68' Красная карточка
Аллан Соуза
70' Желтая карточка
Арройо Диксон
1:1
87' Не забитый пенальти
Халк Живанилдо
88' Желтая карточка
Marlon Mejia
90'+7
12
Ортис
Педро
24
Карабали
Брайян
3
Eddie
Guevara
26
Marlon
Mejia
20
Jackson
Rodriguez
21
Севальос
Хосе
5
Арройо
Диксон
8
Sebastian
Rodriguez
11
Сапата
Алексис
9
Кабеса
Алехандро
23
Bruno
Pitton
22
Эверсон
2
Guga3
40
Nathan
VI
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
29
Аллан
Соуза
5
Отавио
II
19
Ademir
Santos
26
Фернандес
Игнасио
44
Rubens
7
Халк
Живанилдо
Эмелек
4-3-3
Атлетико Минейро
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Эмелек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Rodriguez 1 (1) 1
Атлетико Минейро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ademir Santos 1 1

Карточки

Эмелек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арройо Диксон 1 0
Bruno Pitton 1 0
Marlon Mejia 1 0
Eddie Guevara 1 0
Jackson Rodriguez 1 0
Атлетико Минейро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аллан Соуза 0 1
Nathan VI 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эмелек
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Текнико Университарио - Эмелек 1:1 Эмелек - Индепендьенте Петролеро 7:0 Эмелек - Универсидад Католика 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Эмелек 1:0
Оренсе - Эмелек 2:0 Барселона Гуаякиль - Эмелек 1:1 Эмелек - Мушук Руна 4:0 Тачира - Эмелек 1:4 Эмелек - Палмейрас Сан-Паулу 1:3 Эмелек - Аукас 1:0 Кумбайя - Эмелек 1:1 Эмелек - Nueve de Octubre 2:1 Эмелек - Тачира 1:1 Депортиво Куэнка - Эмелек 2:2 Индепендьенте Петролеро - Эмелек 1:1 Эмелек - ЛДУ Кито 2:0 Эмелек - Дельфин 1:2 Гуаласео - Эмелек 2:1 Эмелек - Гуаякиль Сити 2:2 Индепендьенте дель Валле - Эмелек 0:1
Атлетико Минейро
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Атлетико Минейро - Форталеза 3:2 Атлетико Минейро - Фламенго 2:1 Атлетико Минейро - Фламенго 2:0 Сеара - Атлетико Минейро 0:0
Атлетико Минейро - Сантос 1:1 Флуминенсе - Атлетико Минейро 5:3 Палмейрас Сан-Паулу - Атлетико Минейро 0:0 Атлетико Минейро - Аваи 2:1 Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0 Ред Булл Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Индепендьенте дель Валле - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Коритиба Парана 2:2 Атлетико Минейро - Бразильенсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1
1/8 финала
1 Эмелек
1 Атлетико Минейро
0 Коринтианс
0 Бока Хуниорс
0 Атлетико Паранаэнсе
0 Либертад
0 Серро Портеньо
0 Палмейрас Сан-Паулу
0 Тальерес Кордоба
0 Колон
0 Депортес Толима
0 Фламенго
0 Велес Сарсфилд
0 Ривер Плейт
0 Форталеза
0 Эстудиантес Ла Плата
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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    • Описание гола
      58'
      Г О О О О Л - Sebastian Rodriguez из команды Эмелек забивает с точки!
    • Желтая карточка
      56'
      Натан получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      33'
      Бруно Питтон получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Адемир Сантос бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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