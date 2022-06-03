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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Барракас Централь
1:0
Перерыв
Сентраль Кордоба Росарио
0'
11' Желтая карточка
Matias Di Benedetto
1:0
12' Пенальти
Ivan Tapia
45' Желтая карточка
Nicolas Linares

Ход матча

11'
 
Matias Di Benedetto
12'
Ivan Tapia
1:0
45'
 
Nicolas Linares
Лучшие коэффициенты
Барракас Централь
Ничья
Сентраль Кордоба Росарио
3.30
3.30
3.14
Все Коэффициенты
23
Rodrigo
Saracho
26
Maximiliano
Rodriguez1
22
Nicolas
Ferreyra
3
Gonzalo
Paz
21
Brian
Calderara
33
Facundo
Mater
5
Dylan
Glaby
17
Моуче
Пабло
10
Ivan
Tapia
11
Neri
Ricardo
Bandiera
29
Bruno
Christian
Sepulveda
1
Тоселли
Кристофер
36
Jose
Amado
2
Fabio
Pereyra
20
Matias
Di
Benedetto
12
Jonathan
Bay
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
8
Jesus
Soraire
27
Nicolas
Linares
7
Мартинес
Алекс
28
Pablo
Arganaraz
31
Renzo
Lopez
Барракас Централь
4-2-3-1
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2

История личных встреч

Барракас Централь
Сентраль Кордоба Росарио

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Tapia 1 (1) 1
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Di Benedetto 1 0
Nicolas Linares 1 0

Результаты последних матчей

Барракас Централь
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Барракас Централь - Акассусо 4:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1
Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Уракан - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1 Барракас Централь - Тигре 0:2 Ланус - Барракас Централь 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Кильмес 0:0 Барракас Централь - Альмиранте Браун 3:2 Альмиранте Браун - Барракас Централь 0:0 Тигре - Барракас Централь 1:0 Вилья Дальмине - Барракас Централь 1:3
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Депортиво Эспаньол - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 1:3 Леандро Н. Алем - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Эль Порвенир 1:0
Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 0:1 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 5:0 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Хухуй 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Пуэрто-Нуэво 6:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2 Лаферрере - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1
Команда И В Н П Г О
1. Барракас Централь 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Патронато Парана 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Индепендьенте Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
28. Сентраль Кордоба Росарио 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда И В Н П Г О
1. Барракас Централь 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Патронато Парана 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Индепендьенте Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
28. Сентраль Кордоба Росарио 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Барракас Централь 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Патронато Парана 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Индепендьенте Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
28. Сентраль Кордоба Росарио 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Николас Линарес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Ivan Tapia из команды Барракас Централь забивает с точки!
  • Желтая карточка
    11'
    Matias Di Benedetto получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Барракас Централь
Ничья
Сентраль Кордоба Росарио
3.30
3.30
3.14
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Сентраль Кордоба Росарио
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