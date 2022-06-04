1:1
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаMatias Di Benedetto
1:0
12' ПенальтиIvan Tapia
45' Желтая карточкаNicolas Linares
1:0
55' Не забитый пенальтиIvan Tapia
64' Желтая карточкаDylan Glaby
1:1
77' ГолRenzo Lopez
80' Желтая карточкаMaximiliano Rodriguez1
88' Желтая карточкаDeian Veron
90' Желтая карточкаNahuel Banegas
90' Желтая карточкаJesus Soraire
90'+7
Ход матча
12'
1:0
45'
55'
1:0
64'
77'
1:1
88'
90'
90'
17
Моуче
Пабло
10
Ivan
Tapia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Моуче ПаблоПолузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Junior AriasНападающий
-
-
14 Juan Diaz4
-
-
-
-
36 Alex Juarez
-
Главный тренер: Alfredo Berti
- Основной состав
- Вратарь
-
36 Jose AmadoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Renzo LopezНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
47 Jorge Meza
-
11 Deian Veron
-
14 Abel Bustos
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
История личных встреч
Барракас Централь
Сентраль Кордоба Росарио
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ivan Tapia
|1 (1)
|1
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Lopez
|1
|1
|Lucas Besozzi
|0
|0
Карточки
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maximiliano Rodriguez1
|1
|0
|Dylan Glaby
|1
|0
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesus Soraire
|1
|0
|Matias Di Benedetto
|1
|0
|Nicolas Linares
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Deian Veron
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Централь
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Барракас Централь - Акассусо 4:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1
Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Уракан - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1 Барракас Централь - Тигре 0:2 Ланус - Барракас Централь 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Кильмес 0:0 Барракас Централь - Альмиранте Браун 3:2 Альмиранте Браун - Барракас Централь 0:0 Тигре - Барракас Централь 1:0 Вилья Дальмине - Барракас Централь 1:3
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Депортиво Эспаньол - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 1:3 Леандро Н. Алем - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Эль Порвенир 1:0
Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 0:1 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 5:0 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Хухуй 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Пуэрто-Нуэво 6:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2 Лаферрере - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Тигре
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Атлетико Платенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Патронато Парана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Сан-Лоренсо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|Колон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Колон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Тигре
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Атлетико Платенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Патронато Парана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Сан-Лоренсо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Тигре
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Барракас Централь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Атлетико Платенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Патронато Парана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Сан-Лоренсо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Индепендьенте Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|Колон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0