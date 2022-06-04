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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Барракас Централь
1:1
Конец матча
Сентраль Кордоба Росарио
0'
11' Желтая карточка
Matias Di Benedetto
1:0
12' Пенальти
Ivan Tapia
45' Желтая карточка
Nicolas Linares
1:0
55' Не забитый пенальти
Ivan Tapia
64' Желтая карточка
Dylan Glaby
1:1
77' Гол
Renzo Lopez
80' Желтая карточка
Maximiliano Rodriguez1
88' Желтая карточка
Deian Veron
90' Желтая карточка
Nahuel Banegas
90' Желтая карточка
Jesus Soraire
90'+7
23
Rodrigo
Saracho
26
Maximiliano
Rodriguez1
22
Nicolas
Ferreyra
3
Gonzalo
Paz
21
Brian
Calderara
33
Facundo
Mater
5
Dylan
Glaby
17
Моуче
Пабло
10
Ivan
Tapia
11
Neri
Ricardo
Bandiera
29
Bruno
Christian
Sepulveda
1
Тоселли
Кристофер
36
Jose
Amado
2
Fabio
Pereyra
20
Matias
Di
Benedetto
12
Jonathan
Bay
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
8
Jesus
Soraire
27
Nicolas
Linares
7
Мартинес
Алекс
28
Pablo
Arganaraz
31
Renzo
Lopez
Барракас Централь
4-2-3-1
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2

История личных встреч

Барракас Централь
Сентраль Кордоба Росарио

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Tapia 1 (1) 1
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Lopez 1 1
Lucas Besozzi 0 0

Карточки

Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximiliano Rodriguez1 1 0
Dylan Glaby 1 0
Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesus Soraire 1 0
Matias Di Benedetto 1 0
Nicolas Linares 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Deian Veron 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Централь
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Барракас Централь - Акассусо 4:1 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1
Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Уракан - Барракас Централь 1:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1 Барракас Централь - Тигре 0:2 Ланус - Барракас Централь 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Барракас Централь 3:1 Барракас Централь - Кильмес 0:0 Барракас Централь - Альмиранте Браун 3:2 Альмиранте Браун - Барракас Централь 0:0 Тигре - Барракас Централь 1:0 Вилья Дальмине - Барракас Централь 1:3
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Депортиво Эспаньол - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 1:3 Леандро Н. Алем - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Эль Порвенир 1:0
Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 0:1 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 5:0 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Хухуй 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Пуэрто-Нуэво 6:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2 Лаферрере - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Патронато Парана 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Индепендьенте Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
28. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Патронато Парана 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Индепендьенте Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
28. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Барракас Централь 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Патронато Парана 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Индепендьенте Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
28. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      64'
      Dylan Glaby получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      55'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Ivan Tapia пробил пенальти, но не смог забить!
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      47'
      Николас Линарес получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Ivan Tapia из команды Барракас Централь забивает с точки!
    • Желтая карточка
      11'
      Matias Di Benedetto получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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