0:1
Перерыв
0'
1' Желтая карточкаFacundo Garces
6' Желтая карточкаGuillermo Acosta
20' Желтая карточкаEric Meza
33' Желтая карточкаRamiro Carrera
0:1
34' ПенальтиFacundo Farias
36' Желтая карточкаЛертора Федерико
Ход матча
20'
33'
34'
0:1
36'
12
Ciro
Rius
21
Eric
Meza
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Ciro RiusЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
24 Renzo TesuriПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Martin Garay
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Абила РамонНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
История личных встреч
Атлетико Тукуман
Колон
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Facundo Farias
|1 (1)
|1
Карточки
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ramiro Carrera
|1
|0
|Guillermo Acosta
|1
|0
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лертора Федерико
|1
|0
|Facundo Garces
|1
|0
|Eric Meza
|1
|0
Результаты последних матчей
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1
Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1
Колон
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пеньяроль - Колон 2:1 Колон - Олимпия Асунсьон 2:1 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Колон - Серро Портеньо 2:1
Арсенал Саранди - Колон 2:0 Олимпия Асунсьон - Колон 0:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2 Уракан - Колон 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Серро Портеньо - Колон 3:1 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Колон - Пеньяроль 2:1 Колон - Альдосиви 1:3 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Ланус - Колон 1:1 Тигре - Колон 1:0 Колон - Спортиво Пеньяроль 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2 Колон - Годой Крус 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колон
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тигре
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Атлетико Платенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Патронато Парана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Сан-Лоренсо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Индепендьенте Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|Атлетико Тукуман
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Тигре
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Колон
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Атлетико Платенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Патронато Парана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Сан-Лоренсо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|Атлетико Тукуман
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колон
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Барракас Централь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тигре
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Атлетико Платенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Патронато Парана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Сан-Лоренсо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Индепендьенте Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|Атлетико Тукуман
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0