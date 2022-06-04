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Аргентина: Лига професьональ

2022
Атлетико Тукуман
0:1
Перерыв
Колон
0'
1' Желтая карточка
Facundo Garces
6' Желтая карточка
Guillermo Acosta
20' Желтая карточка
Eric Meza
33' Желтая карточка
Ramiro Carrera
0:1
34' Пенальти
Facundo Farias
36' Желтая карточка
Лертора Федерико

Ход матча

1'
 
Facundo Garces
6'
Guillermo Acosta
 
20'
 
Eric Meza
33'
Ramiro Carrera
 
34'
0:1
Facundo Farias
36'
 
Лертора Федерико
Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Колон
2.65
3.40
3.06
Все Коэффициенты
17
Tomas
Marchiori
12
Ciro
Rius
6
Bruno
Felix
Bianchi
2
Marcelo
Ortiz
30
Gabriel
Risso
10
Leonardo
Heredia
8
Guillermo
Acosta
22
Joaquin
Pereyra1
23
Ramiro
Carrera
9
Augusto
Lotti
11
Cristian
Menendez
1
Леонардо
Буриан
21
Eric
Meza
33
Facundo
Garces
13
Joaquin
Novillo
40
Rafael
Delgado
23
Cristian
Bernardi
29
Rodrigo
Aliendro
14
Лертора
Федерико
28
Andrew
Teuten
35
Facundo
Farias
9
Lucas
Beltrain
Атлетико Тукуман
4-4-2
Колон
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Колон

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
3:0
КДМЭП
0:2
С
0:2
К
1:1
С
2:1
С
2:0
П
2:2
ПА
0:0
ПА
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Farias 1 (1) 1

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ramiro Carrera 1 0
Guillermo Acosta 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лертора Федерико 1 0
Facundo Garces 1 0
Eric Meza 1 0

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1
Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1
Колон
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пеньяроль - Колон 2:1 Колон - Олимпия Асунсьон 2:1 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Колон - Серро Портеньо 2:1
Арсенал Саранди - Колон 2:0 Олимпия Асунсьон - Колон 0:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2 Уракан - Колон 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Серро Портеньо - Колон 3:1 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Колон - Пеньяроль 2:1 Колон - Альдосиви 1:3 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Ланус - Колон 1:1 Тигре - Колон 1:0 Колон - Спортиво Пеньяроль 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2 Колон - Годой Крус 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колон 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Патронато Парана 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Индепендьенте Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
28. Атлетико Тукуман 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Колон 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Патронато Парана 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Индепендьенте Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
28. Атлетико Тукуман 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колон 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Барракас Централь 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Патронато Парана 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Индепендьенте Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
28. Атлетико Тукуман 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
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Лучшие коэффициенты
Атлетико Тукуман
Ничья
Колон
2.65
3.40
3.06
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