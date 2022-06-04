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Аргентина: Лига професьональ

2022
Атлетико Тукуман
1:1
Конец матча
Колон
0'
1' Желтая карточка
Facundo Garces
6' Желтая карточка
Guillermo Acosta
20' Желтая карточка
Eric Meza
33' Желтая карточка
Ramiro Carrera
0:1
34' Пенальти
Facundo Farias
35' Желтая карточка
Лертора Федерико
69' Желтая карточка
Marcelo Ortiz
80' Желтая карточка
Bruno Felix Bianchi
1:1
83' Гол
Cristian Menendez
84' Вторая желтая карточка
Marcelo Ortiz
88' Желтая карточка
Rodrigo Aliendro
90'+5
17
Tomas
Marchiori
12
Ciro
Rius
6
Bruno
Felix
Bianchi
2
Marcelo
Ortiz
30
Gabriel
Risso
10
Leonardo
Heredia
8
Guillermo
Acosta
22
Joaquin
Pereyra1
23
Ramiro
Carrera
9
Augusto
Lotti
11
Cristian
Menendez
1
Леонардо
Буриан
21
Eric
Meza
33
Facundo
Garces
13
Joaquin
Novillo
40
Rafael
Delgado
23
Cristian
Bernardi
29
Rodrigo
Aliendro
14
Лертора
Федерико
28
Andrew
Teuten
35
Facundo
Farias
9
Lucas
Beltrain
Атлетико Тукуман
4-4-2
Колон
4-4-2

История личных встреч

Атлетико Тукуман
Колон

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
3:0
КДМЭП
0:2
С
0:2
К
1:1
С
2:1
С
2:0
П
2:2
ПА
0:0
ПА
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Menendez 1 1
Joaquin Pereyra1 0 0
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Farias 1 (1) 1

Карточки

Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marcelo Ortiz 1 1
Bruno Felix Bianchi 1 0
Ramiro Carrera 1 0
Guillermo Acosta 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лертора Федерико 1 0
Rodrigo Aliendro 1 0
Facundo Garces 1 0
Eric Meza 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Тукуман
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Атлетико Тукуман - Браун Адроге 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1
Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба Росарио 0:1 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Колон - Атлетико Тукуман 3:0 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Дефенса и Хустисия 0:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1
Колон
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Пеньяроль - Колон 2:1 Колон - Олимпия Асунсьон 2:1 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Колон - Серро Портеньо 2:1
Арсенал Саранди - Колон 2:0 Олимпия Асунсьон - Колон 0:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2 Уракан - Колон 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Серро Портеньо - Колон 3:1 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Колон - Пеньяроль 2:1 Колон - Альдосиви 1:3 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Ланус - Колон 1:1 Тигре - Колон 1:0 Колон - Спортиво Пеньяроль 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2 Колон - Годой Крус 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Лоренсо 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Индепендьенте Авельянеда 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Патронато Парана 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
28. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Лоренсо 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Индепендьенте Авельянеда 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Патронато Парана 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
28. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Индепендьенте Авельянеда 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Барракас Централь 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Патронато Парана 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
28. Сан-Лоренсо 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
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