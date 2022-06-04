0:0
Первый тайм: 24'
0'
27
Jalil
Elias
38
Siro
Rosane
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Jalil EliasПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Siro RosaneПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барейро АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
46 Силва ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Beron
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Виго АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Alan SonoraПолузащитник
-
36 Касарес ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Баккья РенсоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
35 Tomas Pozzo
-
11 Gaston Togni
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Сан-Лоренсо
Индепендьенте Авельянеда
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
26 матчей
46.2%
26.9%
26.9%
12 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.1%
57.7%
19.2%
6 побед 15 ничьих 5 побед
Второй тайм
34.6%
46.2%
19.2%
9 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2
Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Сан-Лоренсо - Расинг Кордова 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4
Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Тигре
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Атлетико Платенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Патронато Парана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Колон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Атлетико Платенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Патронато Парана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|Тигре
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Барракас Централь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Атлетико Платенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Патронато Парана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|Тигре
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|Сан-Лоренсо
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0