  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Сан-Лоренсо
1:1
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
35' Желтая карточка
Поблет Херонимо
35' Желтая карточка
Lucas Rodriguez I
0:1
45' Гол
Бенегас Леандро
1:1
58' Гол
Барейро Адам
85' Красная карточка
Siro Rosane
87' Желтая карточка
Federico Gattoni
90'+7
12
Sebastian
Alberto
Torrico
6
Federico
Gattoni
3
Сапата
Кристиан
24
Jeremias
James
27
Jalil
Elias
20
Ортигоса
Нестор
38
Siro
Rosane
26
Nicolas
Fernandez5
7
Ezequiel
Cerutti
42
Agustin
Martegani
11
Барейро
Адам
13
Milton
Alvarez
28
Виго
Алекс
24
Sergio
Barreto
33
Инсаурральде
Хуан
5
Lucas
Rodriguez
I
29
Lucas
Daniel
Romero
15
Поблет
Херонимо
9
Leandro
Miguel
Fernandez
10
Alan
Sonora
36
Касарес
Хуан
18
Бенегас
Леандро
Сан-Лоренсо
3-4-2-1
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1

История личных встреч

Сан-Лоренсо
Индепендьенте Авельянеда

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
43.8%
9 побед 7 ничьих 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

26 матчей

46.2%
26.9%
26.9%
12 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.1%
57.7%
19.2%
6 побед 15 ничьих 5 побед

Второй тайм

34.6%
46.2%
19.2%
9 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:1
С
2:1
С
0:0
С
0:1
ТМК
0:1
П
1:2
П
0:1
ТМК
1:1
П
1:0
П
1:2
П
0:1
П
2:1
П
0:0
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
0:3
ПА
0:1
TPDV
1:0
ПА
4:1
ТМС
0:2
ПА
0:1
TPDV
3:1
TPDV
1:1
TPDV
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 1 1
Agustin Martegani 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бенегас Леандро 1 1
Leandro Miguel Fernandez 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Siro Rosane 0 1
Federico Gattoni 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Поблет Херонимо 1 0
Lucas Rodriguez I 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2
Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Сан-Лоренсо - Расинг Кордова 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Атлетико Тукуман 1:1 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Ривер Плейт 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Банфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Сеара 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Депортиво Ла-Гуайра 4:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Хенераль Кабальеро ХЛМ - Индепендьенте Авельянеда 0:4
Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Депортиво Ла-Гуайра - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Хенераль Кабальеро ХЛМ 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Сеара - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Норте Сальта 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Индепендьенте Авельянеда - Бока Хуниорс 2:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Патронато Парана 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
28. Банфилд 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Индепендьенте Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ньюэллс Олд Бойз 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Патронато Парана 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
28. Банфилд 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Барракас Централь 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Патронато Парана 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
28. Банфилд 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Бенегас Леандро бьет в цель!
  • 43'
    Сапата Кристиан уходит с поля. Гастон Эрнандес выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Сан-Лоренсо 1:1 Индепендьенте Авельянеда онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     