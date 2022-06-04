0:2
Перерыв
Ход матча
26'
44'
17
Ian
Escobar
10
Датоло
Хесус
11
Урси
Агустин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ian EscobarЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Датоло ХесусПолузащитник
-
11 Урси АгустинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Гисси ДиланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лопез ЭрикНападающий
-
-
-
-
-
-
14 Amos Perales
-
Главный тренер: Claudio Vivas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Ramiro SordoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
27 Cingolani
-
24 Genaro Rossi
-
17 Justo Giani
-
-
13 Juan Sforza
-
55 Tomas Jacob
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
История личных встреч
Банфилд
Ньюэллс Олд Бойз
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед
20 матчей
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
70%
10%
4 победы 14 ничьих 2 победы
Второй тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Manuel Garcia
|1
|1
|Ramiro Sordo
|1
|1
|Francisco Gonzalez2
|0
|0
Карточки
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сантос - Банфилд 1:1 Банфилд - Универсидад Католика 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1
Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Банфилд - Сантос 1:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Банфилд - Док Суд 3:1 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Сармиенто - Банфилд 2:2
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Тигре
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Атлетико Платенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Патронато Парана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|Банфилд
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Колон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Тигре
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Атлетико Платенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Патронато Парана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|Банфилд
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Барракас Централь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Сан-Лоренсо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Тигре
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Атлетико Платенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Патронато Парана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|Банфилд
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0