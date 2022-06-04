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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Банфилд
0:2
Перерыв
Ньюэллс Олд Бойз
0'
0:1
26' Гол
Juan Manuel Garcia
0:2
44' Гол
Ramiro Sordo

Ход матча

26'
0:1
Juan Manuel Garcia
(Francisco Gonzalez2)
44'
0:2
Ramiro Sordo
(Juan Manuel Garcia)
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
5.10
3.35
4.40
Все Коэффициенты
25
Болонья
Энрике
32
Emanuel
Coronel
6
Alejandro
Maciel
26
Gregorio
Tanco
17
Ian
Escobar
8
Giuliano
Galoppo
5
Доминго
Николас
24
Julian
Palacios
10
Датоло
Хесус
11
Урси
Агустин
9
Juan
Manuel
Cruz
12
Ramiro
Macagno
14
Armando
Mendez
2
Лема
Кристиан
4
Willer
Ditta
52
Marco
Campagnaro
22
Marcos
Portillo
20
Julian
Fernandez
II
47
Guillermo
Balzi
26
Ramiro
Sordo
9
Juan
Manuel
Garcia
44
Francisco
Gonzalez2
Банфилд
4-2-3-1
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3

История личных встреч

Банфилд
Ньюэллс Олд Бойз

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 5 побед

20 матчей

35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
70%
10%
4 победы 14 ничьих 2 победы

Второй тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
0:0
С
0:0
С
1:1
С
1:0
ТМК
1:1
П
0:2
П
1:1
П
0:3
П
3:0
ПА
2:0
ПА
0:1
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
2:1
ПА
1:1
ПА
2:1
ПА
0:1
ТМС
0:0
ПА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Manuel Garcia 1 1
Ramiro Sordo 1 1
Francisco Gonzalez2 0 0

Карточки

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сантос - Банфилд 1:1 Банфилд - Универсидад Католика 1:1 Банфилд - Атлетико Тукуман 1:1 Банфилд - Унион Ла-Калера 0:1
Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Универсидад Католика - Банфилд 2:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Унион Ла-Калера - Банфилд 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Банфилд - Сантос 1:0 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Ланус - Банфилд 0:1 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Банфилд - Док Суд 3:1 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Сармиенто - Банфилд 2:2
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Итусаиндо 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0
Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Тукуман 4:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:2 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 1:0 Сан-Лоренсо - Ньюэллс Олд Бойз 3:2 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Патронато Парана 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
28. Банфилд 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Индепендьенте Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ньюэллс Олд Бойз 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Патронато Парана 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
28. Банфилд 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Барракас Централь 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Патронато Парана 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
28. Банфилд 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Рамиро Сордо бьет в цель!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Хуан Мануэль Гарсия бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Ньюэллс Олд Бойз
5.10
3.35
4.40
Все Коэффициенты
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