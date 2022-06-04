1:1
Второй тайм: 71'
0'
0:1
16' ГолДженсон Лукас
41' Желтая карточкаMaximo Perrone
1:1
43' ПенальтиJonathan Herrera1
57' Желтая карточкаTiago Banega
Ход матча
16'
41'
43'
57'
22
Raul
Lozano
32
Franco
Leys
30
Lucas
Hoyos
19
Joel
Sonora
12
Пратто
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Raul LozanoЗащитник
-
32 Franco LeysЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
- Основной состав
-
30 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Пратто ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
39 Abiel Osorio
-
14 Lenny Lobato
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Патронато Парана
Велес Сарсфилд
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
9 матчей
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Патронато Парана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Herrera1
|1 (1)
|1
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|1
|1
|Nicolas Garayalde
|0
|0
Карточки
Патронато Парана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tiago Banega
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maximo Perrone
|1
|0
Результаты последних матчей
Патронато Парана
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Патронато Парана - Депортиво Морон 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2
Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Уракан - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Ланус 3:2
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Велес Сарсфилд - Насьональ Монтевидео 1:2 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Брагантино 2:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 4:1 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Чиполлетти 5:0 Уракан - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Годой Крус
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Атлетико Платенсе
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Патронато Парана
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Велес Сарсфилд
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Тигре
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Платенсе
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Патронато Парана
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Колон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Велес Сарсфилд
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Годой Крус
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Тигре
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Велес Сарсфилд
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Годой Крус
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Атлетико Платенсе
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Патронато Парана
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сан-Лоренсо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Барракас Централь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Тигре
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0