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Аргентина: Лига професьональ

2022
Патронато Парана
1:1
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
0:1
15' Гол
Дженсон Лукас
42' Желтая карточка
Maximo Perrone
1:1
42' Пенальти
Jonathan Herrera1
57' Желтая карточка
Tiago Banega
85' Желтая карточка
Valentin Gomez
90'+6
20
Facundo
Altamirano
22
Raul
Lozano
32
Franco
Leys
2
Carlos
Quintana
28
Facundo
Cobos
21
Sebastian
Medina
6
Tiago
Banega
7
Nicolas
Castro1
50
Diego
Garcia
VI
9
Jonathan
Herrera1
89
Alexander
Sosa
30
Lucas
Hoyos
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
34
Damian
Fernandez
31
Valentin
Gomez
5
Ортега
Франсиско
16
Maximo
Perrone
10
Luca
Orellano
36
Nicolas
Garayalde
19
Joel
Sonora
11
Дженсон
Лукас
12
Пратто
Лукас
Патронато Парана
4-4-2
Велес Сарсфилд
4-1-4-1

История личных встреч

Патронато Парана
Велес Сарсфилд

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

9 матчей

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:0
КДМЗ6
0:0
КДМЗ6
1:0
С
0:1
С
3:3
С
0:2
П
0:0
П
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Патронато Парана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Herrera1 1 (1) 1
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 1 1
Nicolas Garayalde 0 0

Карточки

Патронато Парана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tiago Banega 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximo Perrone 1 0
Valentin Gomez 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Патронато Парана
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Патронато Парана - Депортиво Морон 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Сан-Лоренсо - Патронато Парана 1:2
Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Ньюэллс Олд Бойз - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Банфилд 0:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Атлетико Тукуман - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Ривер Плейт - Патронато Парана 4:1 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд - Патронато Парана 0:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Уракан - Патронато Парана 1:0 Патронато Парана - Ланус 3:2
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3 Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1
Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Велес Сарсфилд - Насьональ Монтевидео 1:2 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Ред Булл Брагантино 2:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 4:1 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Чиполлетти 5:0 Уракан - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Расинг Авельянеда 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Уракан 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Расинг Авельянеда 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Уракан 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Индепендьенте Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
28. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Уракан 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Расинг Авельянеда 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Патронато Парана 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Барракас Централь 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
28. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Хонатан Эррера из команды Патронато Парана забивает с точки!
  • Желтая карточка
    42'
    Maximo Perrone получил желтую карточку от судьи
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