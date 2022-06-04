1:1
Второй тайм: 73'
0'
0:1
25' ГолGonzalo Abrego
33' Желтая карточкаMatias Ramirez
1:1
41' ПенальтиБергессио Гонсало
48' Желтая карточкаNicolas Morgantini
56' Желтая карточкаAlexis Sabella
Ход матча
25'
0:1
33'
41'
56'
21
Ivan
Gomez
31
Franco
Negri
36
Bruno
Sosa
11
Martin
Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Сарате МауроНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Franco NegriЗащитник
-
36 Bruno SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 Каштру ТомашПолузащитник
-
15 Juan PintadoПолузащитник
-
35 Matias Soria
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Годой Крус
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергессио Гонсало
|1 (1)
|1
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gonzalo Abrego
|1
|1
|Matias Ramirez
|0
|0
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matias Ramirez
|1
|0
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1
Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1
Годой Крус
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Тристан Суарес 2:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Годой Крус - Ланус 1:1
Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 3:3 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 1:3 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Годой Крус
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Атлетико Платенсе
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Патронато Парана
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Велес Сарсфилд
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Тигре
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Платенсе
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Патронато Парана
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Колон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Велес Сарсфилд
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Годой Крус
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Тигре
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Велес Сарсфилд
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Годой Крус
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Атлетико Платенсе
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Патронато Парана
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Сан-Лоренсо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Барракас Централь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Тигре
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0