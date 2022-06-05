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Аргентина: Лига професьональ

2022
Атлетико Платенсе
2:1
Конец матча
Годой Крус
0'
0:1
25' Гол
Gonzalo Abrego
33' Желтая карточка
Matias Ramirez
1:1
41' Пенальти
Бергессио Гонсало
48' Желтая карточка
Nicolas Morgantini
56' Желтая карточка
Alexis Sabella
2:1
81' Пенальти
Сарате Мауро
90' Желтая карточка
Gianluca Ferrari
90'+7
22
Marcos
Ledesma
4
Nicolas
Morgantini
16
Haibrany
Ruiz
Diaz
6
Gaston
Suso
3
Juan
Infante
26
Ignacio
Schor
21
Ivan
Gomez
14
Кантерос
Гектор
5
Carlos
Villalba
33
Nicolas
Delgadillo
Godoy
9
Бергессио
Гонсало
1
Roberto
Ramirez
25
Nestor
Breitenbruch
22
Gianluca
Ferrari
24
Guillermo
Luis
Ortiz
31
Franco
Negri
36
Bruno
Sosa
32
Gonzalo
Abrego
16
Matias
Ramirez
11
Martin
Ojeda
17
Tadeo
Allende
20
Salomon
Rodriguez
Атлетико Платенсе
4-5-1
Годой Крус
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Годой Крус

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛП
2:2
ЛП
3:1
НБ
1:1
НБ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергессио Гонсало 1 (1) 1
Сарате Мауро 1 (1) 1
Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Abrego 1 1
Matias Ramirez 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Morgantini 1 0
Alexis Sabella 1 0
Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matias Ramirez 1 0
Gianluca Ferrari 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1
Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3 Атлетико Платенсе - Ривер Плейт 0:1
Годой Крус
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Годой Крус - Тристан Суарес 2:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Годой Крус - Ланус 1:1
Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 3:3 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 1:3 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Расинг Авельянеда 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Уракан 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Расинг Авельянеда 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Уракан 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Индепендьенте Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
28. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Уракан 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Расинг Авельянеда 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Патронато Парана 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Барракас Централь 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
28. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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