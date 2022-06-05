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Аргентина: Лига професьональ

2022
Расинг Авельянеда
0:0
Первый тайм: 29'
Уракан
0'
3' Желтая карточка
Инсуа Эмилиано
12' Желтая карточка
Leonel Ariel Miranda
19' Желтая карточка
Cesar Ibanez

Ход матча

3'
Инсуа Эмилиано
 
12'
Leonel Ariel Miranda
 
19'
 
Cesar Ibanez
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Уракан
2.00
3.85
4.10
Все Коэффициенты
1
Gaston
Gomez
34
Мура
Факундо
23
Nery
Dominguez
48
Инсуа
Эмилиано
33
Gonzalo
Piovi
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
22
Carlos
Alcaraz
28
Чанкалай
Томас
9
Enzo
Copetti
70
Кардона
Эдвин
1
Lucas
Abraham
Chavez
12
Сото
Гильермо
8
Jonathan
Galvan
6
Lucas
Merolla
25
Cesar
Ibanez
16
Rodrigo
Cabral
24
Federico
Fattori
5
Santiago
Hezze
10
Кристальдо
Франко
33
Juan
Gauto
7
Matias
Coccaro
Расинг Авельянеда
4-3-3
Уракан
4-4-2

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Уракан

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
1:0
С
1:0
С
3:1
С
4:0
ТМК
4:3
П
1:1
П
0:1
П
2:0
ПА
0:0
ПА
3:0
ПА
1:1
ПА
3:1
ПА
1:4
ПА
1:0
ПА
1:0
ПА
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсуа Эмилиано 1 0
Leonel Ariel Miranda 1 0
Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cesar Ibanez 1 0

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0
Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2
Уракан
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Уракан - Депортиво Мадрин 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2
Уракан - Колон 1:1 Тигре - Уракан 2:1 Уракан - Барракас Централь 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Уракан - Годой Крус 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Уракан - Велес Сарсфилд 2:0 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Уракан - Ланус 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Уракан - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Расинг Авельянеда 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Уракан 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Расинг Авельянеда 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Уракан 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Индепендьенте Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
28. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Уракан 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Расинг Авельянеда 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Патронато Парана 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Барракас Централь 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
28. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Уракан
2.00
3.85
4.10
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