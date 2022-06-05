0:0
Первый тайм: 29'
0'
3' Желтая карточкаИнсуа Эмилиано
12' Желтая карточкаLeonel Ariel Miranda
19' Желтая карточкаCesar Ibanez
Ход матча
19'
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
14 Maico Quiroz
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Juan GautoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Lucas Vera
-
-
13 Walter Perez
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Kudelka
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Уракан
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
33.3%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
16 матчей
50%
18.8%
31.2%
8 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
6 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсуа Эмилиано
|1
|0
|Leonel Ariel Miranda
|1
|0
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cesar Ibanez
|1
|0
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0
Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Ривер Плейт - Расинг Авельянеда 2:2
Уракан
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Уракан - Депортиво Мадрин 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 3:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Альдосиви - Уракан 0:2
Уракан - Колон 1:1 Тигре - Уракан 2:1 Уракан - Барракас Централь 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2 Сан-Лоренсо - Уракан 0:0 Уракан - Годой Крус 1:3 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Уракан - Велес Сарсфилд 2:0 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Уракан - Ланус 1:0 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Уракан - Расинг Авельянеда 1:0 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Уракан - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Уракан
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Тигре
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Уракан
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Колон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Тигре
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Уракан
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Расинг Авельянеда
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Патронато Парана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сан-Лоренсо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Барракас Централь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Тигре
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|Атлетико Платенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0