0:0
Перерыв
Ход матча
34
Kevin
Zenon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Kevin ZenonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
32 Nicolas Paz
-
-
26 Leonel Bucca
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Diego SosaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
18 Blas Armoa
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Унион Санта-Фе
Тигре
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед
11 матчей
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Demartini
|1
|0
Результаты последних матчей
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хуниор - Унион Санта-Фе 0:4 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Ориенте Петролеро 2:0
Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Спортиво лас Парехас 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0
Тигре
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Тигре - Бока Хуниорс 0:2
Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Альдосиви - Тигре 1:0 Тигре - Колон 1:0 Ланус - Тигре 0:0 Барракас Централь - Тигре 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Барракас Централь 1:0 Сан-Мартин Тукуман - Тигре 0:2 Тигре - Альмиранте Браун 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Тигре
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Сармиенто
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Тигре
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Колон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Сармиенто
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Тигре
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Патронато Парана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сан-Лоренсо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Барракас Централь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Атлетико Платенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Сармиенто
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0