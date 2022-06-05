  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Унион Санта-Фе
0:0
Перерыв
Тигре
0'
15' Желтая карточка
Nicolas Demartini

Ход матча

15'
 
Nicolas Demartini
46'
 
Колидио Факундо
Кастро Алексис
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Тигре
2.89
3.12
4.50
Все Коэффициенты
77
Santiago
Mele
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
22
Emanuel
Britez
3
Корвалан
Клаудио
8
Enzo
Roldan
28
Juan
Portillo
9
Mariano
Peralta
7
Mauro
Luna
Diale
34
Kevin
Zenon
44
Алвес
Хонатан
23
Gonzalo
Marinelli
17
Lucas
Blondel
36
Кабрера
Виктор
6
Brian
Abel
Luciatti
19
Nicolas
Demartini
5
Sebastian
Prediger
II
42
Фернандес
Игнасио
32
Mateo
Retegui
16
Кастро
Алексис
27
Cristian
Zabala
9
Ijiel
Protti
Унион Санта-Фе
4-2-3-1
Тигре
4-2-3-1

История личных встреч

Унион Санта-Фе
Тигре

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 6 побед

11 матчей

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

История матчей

КДЛС
1:3
КДЛС
1:2
С
2:2
С
3:3
П
3:1
П
1:0
П
2:1
П
1:2
П
1:1
П
4:0
ПА
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Demartini 1 0

Результаты последних матчей

Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хуниор - Унион Санта-Фе 0:4 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Ориенте Петролеро 2:0
Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Спортиво лас Парехас 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0
Тигре
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Тигре - Бока Хуниорс 0:2
Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Тигре - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Тигре 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Альдосиви - Тигре 1:0 Тигре - Колон 1:0 Ланус - Тигре 0:0 Барракас Централь - Тигре 0:2 Тигре - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Барракас Централь 1:0 Сан-Мартин Тукуман - Тигре 0:2 Тигре - Альмиранте Браун 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Тальерес Кордоба 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Тигре 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Унион Санта-Фе 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Сармиенто 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Тальерес Кордоба 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Унион Санта-Фе 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Тигре 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Индепендьенте Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Сармиенто 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
28. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Тигре 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Тальерес Кордоба 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Унион Санта-Фе 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Патронато Парана 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Барракас Централь 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Сармиенто 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
27. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    15'
    Nicolas Demartini получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Унион Санта-Фе
Ничья
Тигре
2.89
3.12
4.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Унион Санта-Фе 0:0 Тигре онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Унион Санта-Фе
Тигре
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 