1:0
Перерыв
0'
1:0
7' ГолДжиротти Федерико
22' Желтая карточкаРафа II
35' Желтая карточкаSantiago Toloza
44' Желтая карточкаEmiliano Mendez
Ход матча
7'
22'
35'
44'
22
Эррера
Гидо
2
Рафа
II
38
Matias
Godoy
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
-
38 Matias GodoyПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
39 ParaguaioНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Julian BreaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Josue AyalaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
27 Jose Tomino
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Сармиенто
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джиротти Федерико
|1
|1
|Matias Godoy
|0
|0
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рафа II
|1
|0
|Santiago Toloza
|1
|0
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Emiliano Mendez
|1
|0
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2
Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Тальерес Кордоба - Универсидад Католика Чили 1:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба - Атлетико Гуэмес 4:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0
Сармиенто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0
Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Тигре
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Сармиенто
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|26.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Тигре
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Индепендьенте Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Колон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Сармиенто
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|28.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Тигре
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Тальерес Кордоба
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Унион Санта-Фе
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Патронато Парана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Сан-Лоренсо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Барракас Централь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Атлетико Платенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Сармиенто
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0