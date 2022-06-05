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Аргентина: Лига професьональ

2022
Тальерес Кордоба
1:0
Перерыв
Сармиенто
0'
1:0
7' Гол
Джиротти Федерико
22' Желтая карточка
Рафа II
35' Желтая карточка
Santiago Toloza
44' Желтая карточка
Emiliano Mendez

Ход матча

7'
Джиротти Федерико
(Matias Godoy)
1:0
22'
Рафа II
 
35'
Santiago Toloza
 
39'
 
Sergio Quiroga
Yair Arismendi
44'
 
Emiliano Mendez
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Сармиенто
1.84
7.19
5.30
Все Коэффициенты
22
Эррера
Гидо
29
Gaston
Americo
Benavidez
4
Каталан
Матиас
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
38
Matias
Godoy
18
Rodrigo
Villagra
24
Santiago
Toloza
32
Matias
Esquivel
9
Майкл
Сантос
19
Джиротти
Федерико
24
Sebastian
Meza
25
Gonzalo
Bettini
2
Гастон
Сауро
26
Yair
Arismendi
23
Federico
Rasmussen
52
Emiliano
Mendez
16
Federico
Andueza
21
Julian
Brea
14
David
Gallardo
7
Лисандро
Лопес
III
36
Javier
Fabian
Toledo
Тальерес Кордоба
4-4-2
Сармиенто
4-4-2

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Сармиенто

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:2
ЛП
1:1
П
1:4
ПБ
3:0
ПБ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джиротти Федерико 1 1
Matias Godoy 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафа II 1 0
Santiago Toloza 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emiliano Mendez 1 0

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2
Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Тальерес Кордоба - Универсидад Католика Чили 1:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба - Атлетико Гуэмес 4:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0
Сармиенто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0
Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Тальерес Кордоба 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Тигре 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Унион Санта-Фе 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Сармиенто 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
26. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Тальерес Кордоба 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Унион Санта-Фе 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Тигре 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Индепендьенте Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Сармиенто 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
28. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Тигре 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Тальерес Кордоба 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Унион Санта-Фе 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Патронато Парана 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Барракас Централь 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Сармиенто 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
27. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
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Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Сармиенто
1.84
7.19
5.30
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