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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Тальерес Кордоба
2:0
Конец матча
Сармиенто
0'
1:0
7' Гол
Джиротти Федерико
22' Желтая карточка
Рафа II
35' Желтая карточка
Santiago Toloza
44' Желтая карточка
Emiliano Mendez
68' Желтая карточка
Federico Andueza
2:0
82' Гол
Enzo Hernan Diaz
82' Желтая карточка
Enzo Hernan Diaz
85' Вторая желтая карточка
Federico Andueza
90' Желтая карточка
Guido Mainero
90' Желтая карточка
90'+5
22
Эррера
Гидо
29
Gaston
Americo
Benavidez
4
Каталан
Матиас
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
38
Matias
Godoy
18
Rodrigo
Villagra
24
Santiago
Toloza
32
Matias
Esquivel
9
Майкл
Сантос
19
Джиротти
Федерико
24
Sebastian
Meza
25
Gonzalo
Bettini
2
Гастон
Сауро
26
Yair
Arismendi
23
Federico
Rasmussen
52
Emiliano
Mendez
16
Federico
Andueza
21
Julian
Brea
14
David
Gallardo
7
Лисандро
Лопес
III
36
Javier
Fabian
Toledo
Тальерес Кордоба
4-4-2
Сармиенто
4-4-2

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Сармиенто

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
1:2
ЛП
1:1
П
1:4
ПБ
3:0
ПБ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джиротти Федерико 1 1
Enzo Hernan Diaz 1 1
Matias Godoy 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рафа II 1 0
Enzo Hernan Diaz 1 0
Santiago Toloza 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Federico Andueza 1 1
Emiliano Mendez 1 0
Guido Mainero 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Универсидад Католика Чили - Тальерес Кордоба 0:1 Спортинг Кристал - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2
Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 3:0 Тальерес Кордоба - Спортинг Кристал 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Тальерес Кордоба - Универсидад Католика Чили 1:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Тальерес Кордоба - Атлетико Гуэмес 4:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Ньюэллс Олд Бойз 1:2 Патронато Парана - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0
Сармиенто
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Тальерес Кордоба - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Фландрия 0:2 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0
Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Барракас Централь - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Патронато Парана - Сармиенто 0:1 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Банфилд 2:2 Сармиенто - Атлетико Тукуман 1:0 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Сармиенто - Тальерес Кордоба 1:2 Сан-Лоренсо - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Банфилд 0:0 Бока Хуниорс - Сармиенто 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
25. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Индепендьенте Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Патронато Парана 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Барракас Централь 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    92'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    90'
    Гвидо Майнеро получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Габриэль Америко Бенавидес уходит с поля. Leandro Espejo выходит вместо него
  • Желтая карточка
    85'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Федерико Андуэса получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    82'
    Энцо Эрнан Диас получил желтую карточку от судьи
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    Где смотреть матч Тальерес Кордоба 2:0 Сармиенто онлайн

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