1:1
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаLeonardo Morales
1:0
40' ГолРохель Агустин
1:1
52' ГолCristian Alberto Tarragona
68' Желтая карточкаAgustin Cardozo
86' Желтая карточкаLeandro Diaz III
90'+5
Ход матча
39'
40'
1:0
52'
68'
86'
17
Рей
Родриго
10
Алеман
Брайн
11
Ramon
Sosa
43
Erik
Ramirez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Толедо ЭрнанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinsky
- Основной состав
-
17 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
-
11 Ramon SosaПолузащитник
-
43 Erik RamirezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Nery LeyesПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Alan Lescano
-
28 Tomas Muro
-
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Химнасия Ла-Плата
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед
9 матчей
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы
29 матчей
51.7%
41.4%
6.9%
15 побед 12 ничьих 2 победы
Первый тайм
41.4%
37.9%
20.7%
12 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.4%
48.3%
10.3%
12 побед 14 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рохель Агустин
|1
|1
|Мас Эмануэль
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Cristian Alberto Tarragona
|1
|1
|Ramon Sosa
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leandro Diaz III
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leonardo Morales
|1
|0
|Agustin Cardozo
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Ферро Карриль 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Кильмес 2:1
Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Депортиво Майпу - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Нуэва Чикаго 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Насьональ Монтевидео 1:0 Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альварадо 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Насьональ Монтевидео - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 5:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Химнасия Ла-Плата - Депортиво Линьерс 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0
Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Бока Хуниорс
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Арсенал Саранди
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Бока Хуниорс
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Тигре
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Колон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Арсенал Саранди
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Бока Хуниорс
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Атлетико Платенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Патронато Парана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сан-Лоренсо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Барракас Централь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Арсенал Саранди
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0