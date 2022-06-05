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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Эстудиантес Ла Плата
1:1
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
39' Желтая карточка
Leonardo Morales
1:0
40' Гол
Рохель Агустин
1:1
52' Гол
Cristian Alberto Tarragona
68' Желтая карточка
Agustin Cardozo
86' Желтая карточка
Leandro Diaz III
90'+5
21
Андухар
Марьяно
29
Leonardo
Godoy
3
Рохель
Агустин
18
Ногера
Фабьян
6
Мас
Эмануэль
30
Jorge
Rodriguez
I
20
Кастро
Мануэль
8
Сукуи
Фернандо
7
Пеллегрини
Матиас
10
Gustavo
Del
Prete
17
Боселли
Мауро
17
Рей
Родриго
27
Manuel
Insurralde
4
Leonardo
Morales
3
Пирис
Оскар
32
Matias
Melluso
30
Agustin
Cardozo
10
Алеман
Брайн
11
Ramon
Sosa
43
Erik
Ramirez
7
Карбонеро
Йохан
25
Cristian
Alberto
Tarragona
Эстудиантес Ла Плата
4-1-3-2
Химнасия Ла-Плата
4-2-3-1

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Химнасия Ла-Плата

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед

9 матчей

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

29 матчей

51.7%
41.4%
6.9%
15 побед 12 ничьих 2 победы

Первый тайм

41.4%
37.9%
20.7%
12 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.4%
48.3%
10.3%
12 побед 14 ничьих 3 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
4:4
ЛП
0:0
С
0:1
С
1:0
С
0:0
П
1:0
П
0:0
П
0:0
П
3:0
ТМК
1:0
П
1:1
П
1:3
ТМК
3:3
П
0:0
КС
1:0
КС
0:0
П
0:1
ТМ(
0:1
ТМ(
1:1
П
1:1
ПА
0:2
ПА
2:0
ПА
3:1
ПА
3:0
ПА
1:1
ПА
3:1
ПА
1:2
ПА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рохель Агустин 1 1
Мас Эмануэль 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Cristian Alberto Tarragona 1 1
Ramon Sosa 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leandro Diaz III 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leonardo Morales 1 0
Agustin Cardozo 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Ферро Карриль 1:2 Индепендьенте Ривадавия - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Эстудиантес Ла Плата - Кильмес 2:1
Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Депортиво Майпу - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Нуэва Чикаго 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Насьональ Монтевидео 1:0 Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Ред Булл Брагантино 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альварадо 2:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:1 Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Барракас Централь - Эстудиантес Ла Плата 1:6 Насьональ Монтевидео - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 5:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Химнасия Ла-Плата - Депортиво Линьерс 1:0 Химнасия Ла-Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:6 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0
Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Химнасия Ла-Плата - Сармиенто 1:3 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 2:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 1:0 Расинг Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:0 Патронато Парана - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 4:4 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Тальерес Кордоба 5:2 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Бока Хуниорс 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Арсенал Саранди 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
24. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
25. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Бока Хуниорс 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Индепендьенте Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Арсенал Саранди 1:2 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Бока Хуниорс 2:1 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Патронато Парана 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Барракас Централь 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Арсенал Саранди 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Рохель Агустин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    39'
    Леонардо Моралес получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эстудиантес Ла Плата 1:1 Химнасия Ла-Плата онлайн

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