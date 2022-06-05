2:1
Второй тайм: 67'
0'
1:0
15' ГолСандез Агустин
2:0
17' ГолВилья Себастьян
2:1
28' ГолMauro Pitton
41' Желтая карточкаLeonel Picco
Ход матча
15'
17'
28'
2:1
41'
38
Васкес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Alan Varela
-
-
-
-
-
41 Luca Langoni
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
-
30 Mauro PittonПолузащитник
-
21 Leonel PiccoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
32 Axel Carrion
-
-
18 Julian Navas
-
31 Ivan Cabrera
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
История личных встреч
Бока Хуниорс
Арсенал Саранди
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|1
|1
|Сандез Агустин
|1
|1
|Себальос Эсекиэль
|0
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mauro Pitton
|1
|1
|Cristian Colman
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leonel Picco
|1
|0
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0
Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Олвейс Реди 2:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Депортиво Кали - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1
Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1
Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Чако Фор Эвер 0:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 3:2 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Бока Хуниорс
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Арсенал Саранди
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Бока Хуниорс
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Тигре
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Индепендьенте Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Колон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Арсенал Саранди
|1:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Бока Хуниорс
|2:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Атлетико Платенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Патронато Парана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сан-Лоренсо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Барракас Централь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Арсенал Саранди
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0