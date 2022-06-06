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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Бока Хуниорс
2:1
Конец матча
Арсенал Саранди
0'
1:0
15' Гол
Сандез Агустин
2:0
17' Гол
Вилья Себастьян
2:1
28' Гол
Mauro Pitton
41' Желтая карточка
Leonel Picco
76' Желтая карточка
Dardo Federico Miloc
89' Желтая карточка
Эстебан Ролон
90' Желтая карточка
Рамирес Хуан Эдгардо II
90'+6
13
Гарсия
Хавьер
57
Вейгандт
Марсело
4
Фигаль
Хорхе
24
Искиэрдос
Карлос
3
Сандез
Агустин
36
Медина
Кристиан
14
Эстебан
Ролон
16
Молинас
Аарон
7
Себальос
Эсекиэль
38
Васкес
Луис
22
Вилья
Себастьян
23
Alejandro
Medina
I
4
Cristian
Chimino
14
Gonzalo
Goni
13
Joaquin
Pombo
15
Перес
Дамиан
30
Mauro
Pitton
21
Leonel
Picco
5
Dardo
Federico
Miloc
10
Facundo
Kruspzky
27
Sebastian
Lomonaco
7
Cristian
Colman
Бока Хуниорс
4-3-3
Арсенал Саранди
4-4-2

История личных встреч

Бока Хуниорс
Арсенал Саранди

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

ЛП
2:2
ЛП
1:1
КДМЭП
1:1
С
5:1
С
2:0
П
3:0
П
1:2
П
1:1
П
4:2
П
3:2
П
1:0
П
1:0
П
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 1 1
Сандез Агустин 1 1
Себальос Эсекиэль 0 0
Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mauro Pitton 1 1
Cristian Colman 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамирес Хуан Эдгардо II 1 0
Эстебан Ролон 1 0
Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dardo Federico Miloc 1 0
Leonel Picco 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0
Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Олвейс Реди 2:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Депортиво Кали - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Уракан 0:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 4:1
Арсенал Саранди
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Тигре - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Барракас Централь 0:1
Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Чако Фор Эвер 0:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Арсенал Саранди 3:2 Арсенал Саранди - Уракан 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Банфилд - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Бока Хуниорс 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 5:0 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 0:1 Арсенал Саранди - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Дефенса и Хустисия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ривер Плейт 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
24. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
25. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Дефенса и Хустисия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ривер Плейт 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Индепендьенте Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Ривер Плейт 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Дефенса и Хустисия 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Патронато Парана 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Барракас Централь 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Леонель Пикко получил желтую карточку от судьи
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