0:0
Второй тайм: 69'
0'
6' Желтая карточкаAgustin Fontana
12' Желтая карточкаПерес Энцо
40' Желтая карточкаСото Алексис
Ход матча
22
Унсаин
Луис
13
Сото
Алексис
15
Raul
Loaiza
10
Walter
Bou
29
Гомес
Элиас
24
Перес
Энцо
13
Зидан
Энцо
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
33 Tomas Galvan
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Ривер Плейт
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Agustin Fontana
|1
|0
|Сото Алексис
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|1
|0
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0
Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1
Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 ФК Юнайтед - Ривер Плейт 4:4 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 2:3 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Форталеза 2:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0 Альянса Лима - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Дакота 1:4 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ривер Плейт
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Тигре
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ривер Плейт
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Колон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Ривер Плейт
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Атлетико Платенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Дефенса и Хустисия
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Патронато Парана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сан-Лоренсо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Барракас Централь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0