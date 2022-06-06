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Аргентина: Лига професьональ

2022
Дефенса и Хустисия
0:0
Второй тайм: 69'
Ривер Плейт
0'
6' Желтая карточка
Agustin Fontana
12' Желтая карточка
Перес Энцо
40' Желтая карточка
Сото Алексис
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
13
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
15
Raul
Loaiza
17
Gabriel
Alanis
10
Walter
Bou
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
32
Agustin
Fontana
33
Центурион
Эзекиль
23
Маммана
Эмануэль
4
Майдана
Джонатан
14
Пирес
Леандро
29
Гомес
Элиас
24
Перес
Энцо
31
Симон
Сантьяго
13
Зидан
Энцо
8
Палавесино
Агустин
21
Барко
Эсекьель
19
Ромеро
Брайан
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-1-4-1

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Ривер Плейт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
2:3
С
1:1
С
0:1
С
1:3
К
3:0
П
3:3
П
1:0
П
3:0
НБ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Agustin Fontana 1 0
Сото Алексис 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 1 0

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0
Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1
Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 ФК Юнайтед - Ривер Плейт 4:4 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 2:3 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Форталеза 2:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0 Альянса Лима - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Дакота 1:4 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Дефенса и Хустисия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ривер Плейт 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
24. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
25. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Дефенса и Хустисия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ривер Плейт 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Индепендьенте Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Ривер Плейт 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Дефенса и Хустисия 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Патронато Парана 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Барракас Централь 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Сото Алексис получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Дефенса и Хустисия
Ничья
Ривер Плейт
4.07
3.68
3.65
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