  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Дефенса и Хустисия
0:0
Конец матча
Ривер Плейт
0'
6' Желтая карточка
Agustin Fontana
12' Желтая карточка
Перес Энцо
40' Желтая карточка
Сото Алексис
72' Желтая карточка
Симон Сантьяго
90' Желтая карточка
Nazareno Colombo
90'+4
22
Унсаин
Луис
14
Nicolas
Tripicchio
2
Adonis
Frias
6
Nazareno
Colombo
13
Сото
Алексис
5
Facundo
Gutierrez
15
Raul
Loaiza
17
Gabriel
Alanis
10
Walter
Bou
11
Carlos
Rodolfo
Rotondi
32
Agustin
Fontana
33
Центурион
Эзекиль
23
Маммана
Эмануэль
4
Майдана
Джонатан
14
Пирес
Леандро
29
Гомес
Элиас
24
Перес
Энцо
31
Симон
Сантьяго
13
Зидан
Энцо
8
Палавесино
Агустин
21
Барко
Эсекьель
19
Ромеро
Брайан
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Ривер Плейт
4-1-4-1

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Ривер Плейт

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

10 матчей

30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
2:3
С
1:1
С
0:1
С
1:3
К
3:0
П
3:3
П
1:0
П
3:0
НБ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Agustin Fontana 1 0
Сото Алексис 1 0
Nazareno Colombo 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 1 0
Симон Сантьяго 1 0

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0
Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1
Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 ФК Юнайтед - Ривер Плейт 4:4 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 2:3 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Форталеза 2:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0 Альянса Лима - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Дакота 1:4 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
24. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
25. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Индепендьенте Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Патронато Парана 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Барракас Централь 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Альдосиви 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Сото Алексис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    12'
    Перес Энцо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Агустин Фонтана получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Дефенса и Хустисия 0:0 Ривер Плейт онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     