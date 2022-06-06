0:0
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаAgustin Fontana
12' Желтая карточкаПерес Энцо
40' Желтая карточкаСото Алексис
72' Желтая карточкаСимон Сантьяго
90' Желтая карточкаNazareno Colombo
90'+4
Ход матча
12'
40'
72'
90'
22
Унсаин
Луис
13
Сото
Алексис
15
Raul
Loaiza
10
Walter
Bou
29
Гомес
Элиас
24
Перес
Энцо
13
Зидан
Энцо
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Сото АлексисЗащитник
- Полузащитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Walter BouПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
33 Tomas Galvan
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гомес ЭлиасЗащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Гальярдо Марсело
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Ривер Плейт
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
10 матчей
30%
30%
40%
3 победы 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
10%
50%
40%
1 победа 5 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Agustin Fontana
|1
|0
|Сото Алексис
|1
|0
|Nazareno Colombo
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|1
|0
|Симон Сантьяго
|1
|0
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дефенса и Хустисия - Антофагаста 0:2 ЛДУ Кито - Дефенса и Хустисия 2:2 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Дефенса и Хустисия - Патронато Парана 1:0
Атлетико Гойяненсе - Дефенса и Хустисия 3:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 1:2 Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Сармиенто - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия - Атлетико Гойяненсе 0:1 Тальерес Кордоба - Дефенса и Хустисия 1:5 Антофагаста - Дефенса и Хустисия 1:3 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Дефенса и Хустисия - Сакачиспас 4:1 Дефенса и Хустисия - Арсенал Саранди 1:1 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Банфилд - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Химнасия Ла-Плата 3:2 Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 3:4
Ривер Плейт
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ривер Плейт - Альянса Лима 8:1 Ривер Плейт - Коло-Коло 4:0 Ривер Плейт - Тигре 1:2 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1
Форталеза - Ривер Плейт 1:1 Сармиенто - Ривер Плейт 0:7 ФК Юнайтед - Ривер Плейт 4:4 Коло-Коло - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - СВ Ла Фама 2:3 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 1:0 Банфилд - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Форталеза 2:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Расинг Клуб Аруба - Ривер Плейт 4:0 Альянса Лима - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Дакота 1:6 Дефенса и Хустисия - Ривер Плейт 1:2 Ривер Плейт - Дакота 1:4 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Тигре
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Колон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Атлетико Платенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Патронато Парана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Сан-Лоренсо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Барракас Централь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0