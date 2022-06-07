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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Росарио Сентраль
0:0
Конец матча
Ланус
0'
37' Желтая карточка
Facundo Almada
53' Красная карточка
Marcelo Benitez II
86' Желтая карточка
Damian Alberto Martinez
90' Желтая карточка
Спинелли Клаудио
90' Желтая карточка
Акоста Лаутаро
90'+5
23
Gaspar
Servio
4
Damian
Alberto
Martinez
32
Facundo
Almada
6
Комар
Хуан
3
Lautaro
Blanco
22
Якоб
Клаудио
8
Монтойя
Вальтер
11
Luciano
Ferreyra
7
Marcelo
Benitez
II
28
Lucas
Emanuel
Gamba
24
Alejo
Veliz
1
Fernando
Monetti
26
Ди
Пласидо
Леонель
22
Весприни
Матиас
6
Брагьери
Диего
21
Паскини
Николас
35
Braian
Aguirre
5
Tomas
Belmonte
14
Samuel
Careaga
27
Angel
Gonzalez
II
28
Lucas
Varaldo
7
Акоста
Лаутаро
Росарио Сентраль
4-1-3-2
Ланус
4-3-3

История личных встреч

Росарио Сентраль
Ланус

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

18 матчей

11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.1%
50%
38.9%
2 победы 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
3:1
ЛП
2:2
КДМЭП
2:0
С
1:1
С
2:0
С
1:1
ТМК
1:1
П
1:2
П
1:1
П
1:2
П
2:1
П
2:1
ПА
0:0
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
1:2
ПА
0:0
ПА
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marcelo Benitez II 0 1
Damian Alberto Martinez 1 0
Facundo Almada 1 0
Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Лаутаро 1 0
Спинелли Клаудио 1 0

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0
Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1
Ланус
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ланус - Метрополитанос 1:0 Ланус - Монтевидео Уондерерс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1
Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1 Ланус - Альдосиви 1:2 Метрополитанос - Ланус 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Ланус - Банфилд 0:1 Ланус - Колон 1:1 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Ланус - Тигре 0:0 Ланус - Дефенсорес де Камбасерес 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 2:1 Ланус - Барракас Централь 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Альдосиви 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Аргентинос Хуниорс 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ланус 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
20. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
21. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
22. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
23. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
24. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
25. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Аргентинос Хуниорс 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Альдосиви 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Индепендьенте Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Альдосиви 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Ланус 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Аргентинос Хуниорс 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Барракас Централь 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Патронато Парана 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Факундо Альмада получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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