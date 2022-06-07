0:0
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаFacundo Almada
53' Красная карточкаMarcelo Benitez II
86' Желтая карточкаDamian Alberto Martinez
90' Желтая карточкаСпинелли Клаудио
90' Желтая карточкаАкоста Лаутаро
90'+5
Ход матча
22
Якоб
Клаудио
24
Alejo
Veliz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Якоб КлаудиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Alejo VelizНападающий
- Запасные игроки
-
37 Сильва КевинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leandro Somoza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
39 Julio Soler
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jorge Almiron
История личных встреч
Росарио Сентраль
Ланус
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
18 матчей
11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.1%
50%
38.9%
2 победы 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marcelo Benitez II
|0
|1
|Damian Alberto Martinez
|1
|0
|Facundo Almada
|1
|0
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Лаутаро
|1
|0
|Спинелли Клаудио
|1
|0
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Росарио Сентраль - Сол де Мэйо 1:1 Росарио Сентраль - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 3:0
Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Тигре - Росарио Сентраль 2:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Росарио Сентраль - Барракас Централь 1:3 Сентраль Кордоба Росарио - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Бока Хуниорс - Росарио Сентраль 2:1 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:4 Ланус - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 2:2 Колон - Росарио Сентраль 1:4 Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман 3:1
Ланус
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ланус - Метрополитанос 1:0 Ланус - Монтевидео Уондерерс 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Барселона Гуаякиль - Ланус 1:1
Ланус - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Монтевидео Уондерерс - Ланус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:1 Ланус - Росарио Сентраль 3:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Барселона Гуаякиль 3:1 Ланус - Альдосиви 1:2 Метрополитанос - Ланус 0:0 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Ланус - Банфилд 0:1 Ланус - Колон 1:1 Арсенал Саранди - Ланус 2:2 Ланус - Тигре 0:0 Ланус - Дефенсорес де Камбасерес 5:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 2:1 Ланус - Барракас Централь 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Альдосиви
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Аргентинос Хуниорс
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Альдосиви
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Тигре
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Индепендьенте Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Колон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Альдосиви
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Атлетико Платенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Аргентинос Хуниорс
|1:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Сан-Лоренсо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Барракас Централь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Патронато Парана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0