  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Аргентинос Хуниорс
1:1
Второй тайм: 57'
Альдосиви
0'
0:1
32' Пенальти
Каутеруссио Мартин
1:1
38' Гол
Gabriel Carabajal
45' Желтая карточка
Emanuel Iniguez
56' Желтая карточка
Mario Lopez

Ход матча

32'
Luciano Sanchez
Kevin Mac Allister
 
32'
0:1
Каутеруссио Мартин
38'
Gabriel Carabajal
1:1
45'
 
Emanuel Iniguez
56'
 
Mario Lopez
Лучшие коэффициенты
Аргентинос Хуниорс
Ничья
Альдосиви
2.13
6.10
6.28
Все Коэффициенты
20
Federico
Lanzillota
4
Kevin
Mac
Allister
29
Marco
Di
Cesare
6
Lucas
Villalba
18
Thiago
Nuss
5
Вера
Фаусто
17
Franco
Moyano
27
Биттоло
Мариано
8
Gabriel
Carabajal
15
Matias
Galarza
16
Gaston
Veron
25
Девекки
Хосе
21
Emanuel
Iniguez
2
Mario
Lopez
13
Nicolas
Valentini
28
Fernando
Roman
Villalba
17
Мели
Сесар
33
Leandro
Maciel
30
Uriel
Ramirez
29
Braian
Martinez
10
Matias
Pisano
7
Каутеруссио
Мартин
Аргентинос Хуниорс
3-4-2-1
Альдосиви
4-4-1-1

История личных встреч

Аргентинос Хуниорс
Альдосиви

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
3:2
ЛП
1:3
КДМЗ5
1:4
КДМЗ5
0:1
С
0:0
С
1:2
П
3:2
П
0:1
ПБ
2:0
ПБ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Carabajal 1 1
Альдосиви
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 1 (1) 1

Карточки

Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдосиви
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Emanuel Iniguez 1 0

Результаты последних матчей

Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1
Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0
Альдосиви
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Альдосиви - Колегиалес 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1
Альдосиви - Уракан 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Ланус - Альдосиви 1:2 Колон - Альдосиви 1:3 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Альдосиви 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Аргентинос Хуниорс 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Ланус 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
20. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
21. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
22. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
23. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
24. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
25. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Аргентинос Хуниорс 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Альдосиви 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Ланус 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Ньюэллс Олд Бойз 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Тигре 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Ривер Плейт 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Индепендьенте Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Колон 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Арсенал Саранди 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Сармиенто 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Химнасия Ла-Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Уракан 0 0 0 0 0 - 0 0
27. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Альдосиви 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Ланус 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Аргентинос Хуниорс 1:1 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Росарио Сентраль 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Тальерес Кордоба 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Сан-Лоренсо 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Атлетико Тукуман 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Барракас Централь 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Патронато Парана 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Унион Санта-Фе 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Банфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Эстудиантес Ла Плата 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    56'
    Марио Лопес получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аргентинос Хуниорс
Ничья
Альдосиви
2.13
6.10
6.28
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аргентинос Хуниорс 1:1 Альдосиви онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Аргентинос Хуниорс
Альдосиви
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 