2:1
Конец матча
0'
0:1
32' ПенальтиКаутеруссио Мартин
1:1
38' ГолGabriel Carabajal
45' Желтая карточкаEmanuel Iniguez
56' Желтая карточкаMario Lopez
2:1
57' ГолThiago Nuss
63' Желтая карточкаNicolas Valentini
79' Желтая карточкаThiago Nuss
90'+6
Ход матча
32'
38'
45'
56'
57'
2:1
79'
18
Thiago
Nuss
16
Gaston
Veron
25
Девекки
Хосе
17
Мели
Сесар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Thiago NussПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Gaston VeronНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Enzo Ybanez
-
-
28 Matias Lugo
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Milito
- Основной состав
-
25 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Мели СесарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Миерс МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Favio Damian Fernandez
История личных встреч
Аргентинос Хуниорс
Альдосиви
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
3 победы 3 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
30%
10%
60%
3 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
2 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Carabajal
|1
|1
|Thiago Nuss
|1
|1
|Matias Galarza
|0
|0
Альдосиви
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|1 (1)
|1
Карточки
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Thiago Nuss
|1
|0
Альдосиви
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mario Lopez
|1
|0
|Emanuel Iniguez
|1
|0
|Nicolas Valentini
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Тигре - Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Аргентинос Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1
Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 0:0 Атлетико Тукуман - Аргентинос Хуниорс 2:4 Аргентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 2:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 4:2 Банфилд - Аргентинос Хуниорс 0:2 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Аргентинос Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:1 Аргентинос Хуниорс - Олимпо 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 2:2 Аргентинос Хуниорс - Сан-Лоренсо 1:1 Расинг Авельянеда - Аргентинос Хуниорс 3:0 Аргентинос Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Патронато Парана - Аргентинос Хуниорс 0:1 Аргентинос Хуниорс - Сармиенто 2:0 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 3:0
Альдосиви
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Альдосиви - Арсенал Саранди 1:2 Альдосиви - Колегиалес 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:1
Альдосиви - Уракан 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Альдосиви 1:1 Альдосиви - Росарио Сентраль 1:0 Ланус - Альдосиви 1:2 Колон - Альдосиви 1:3 Альдосиви - Патронато Парана 3:1 Альдосиви - Тигре 1:0 Барракас Централь - Альдосиви 2:1 Альдосиви - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Альдосиви - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Альдосиви 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Альдосиви 2:3 Альдосиви - Аргентинос Хуниорс 3:2 Тальерес Кордоба - Альдосиви 2:0 Альдосиви - Сан-Лоренсо 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|23.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Сармиенто
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Тигре
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Ньюэллс Олд Бойз
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Ланус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Арсенал Саранди
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Химнасия Ла-Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Альдосиви
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Индепендьенте Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Колон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Ривер Плейт
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Уракан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|27.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Патронато Парана
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Атлетико Платенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Росарио Сентраль
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Эстудиантес Ла Плата
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Тальерес Кордоба
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Атлетико Тукуман
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Барракас Централь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Сан-Лоренсо
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Унион Санта-Фе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Банфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0