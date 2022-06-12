0:0
Второй тайм: 59'
Ход матча
30
Lucas
Hoyos
39
Abiel
Osorio
12
Пратто
Лукас
- Основной состав
-
30 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Abiel OsorioНападающий
-
12 Пратто ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Joel SonoraПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сарате МауроПолузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
79 Ayrton Costa
-
-
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
История личных встреч
Велес Сарсфилд
Атлетико Платенсе
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|1
|0.5
|Nicolas Garayalde
|0
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергессио Гонсало
|1 (1)
|0.5
|Сарате Мауро
|1 (1)
|0.5
Карточки
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maximo Perrone
|1
|0
|Valentin Gomez
|1
|0
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Morgantini
|1
|0
|Haibrany Ruiz Diaz
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3
Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Велес Сарсфилд - Насьональ Монтевидео 1:2 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Ред Булл Брагантино 2:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 4:1 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Чиполлетти 5:0 Уракан - Велес Сарсфилд 2:0
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1
Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Тигре
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Уракан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Сармиенто
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Ланус
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|18.
|Колон
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|19.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|20.
|Барракас Централь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|21.
|Ривер Плейт
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|22.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|23.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|24.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|25.
|Банфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|27.
|Патронато Парана
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|28.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Уракан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Сармиенто
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Тигре
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|18.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|21.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|24.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|26.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Атлетико Платенсе
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Велес Сарсфилд
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|21.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|23.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|25.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|27.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Патронато Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0