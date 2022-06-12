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Аргентина: Лига професьональ

2022
Велес Сарсфилд
0:0
Второй тайм: 59'
Атлетико Платенсе
0'
35' Желтая карточка
Haibrany Ruiz Diaz

Ход матча

35'
 
Haibrany Ruiz Diaz
46'
 
Juan Esquivel
Ignacio Schor
46'
 
Juan Pablo Pignani
Бергессио Гонсало
56'
 
Кантерос Гектор
Alexis Sabella
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Атлетико Платенсе
1.69
3.85
6.10
Все Коэффициенты
30
Lucas
Hoyos
29
Хара
Леонардо
6
Matias
De
los
Santos
II
5
Ортега
Франсиско
31
Valentin
Gomez
36
Nicolas
Garayalde
11
Дженсон
Лукас
35
Касерес
Сантьяго
10
Luca
Orellano
39
Abiel
Osorio
12
Пратто
Лукас
22
Marcos
Ledesma
4
Nicolas
Morgantini
16
Haibrany
Ruiz
Diaz
6
Gaston
Suso
3
Juan
Infante
5
Carlos
Villalba
26
Ignacio
Schor
10
Сарате
Мауро
21
Ivan
Gomez
23
Alexis
Sabella
9
Бергессио
Гонсало
Велес Сарсфилд
4-4-2
Атлетико Платенсе
4-1-4-1

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Атлетико Платенсе

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 1 0.5
Nicolas Garayalde 0 0
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергессио Гонсало 1 (1) 0.5
Сарате Мауро 1 (1) 0.5

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximo Perrone 1 0
Valentin Gomez 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Morgantini 1 0
Haibrany Ruiz Diaz 1 0
Alexis Sabella 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3
Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Велес Сарсфилд - Насьональ Монтевидео 1:2 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Ред Булл Брагантино 2:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 4:1 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Чиполлетти 5:0 Уракан - Велес Сарсфилд 2:0
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1
Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Тигре 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Атлетико Платенсе 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Аргентинос Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Расинг Авельянеда 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Уракан 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 2 3
14. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Ланус 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Велес Сарсфилд 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 1 - 1 2
18. Колон 2 0 2 0 3 - 3 2
19. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 1 - 1 2
20. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
21. Ривер Плейт 2 0 2 0 0 - 0 2
22. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
23. Арсенал Саранди 2 0 1 1 1 - 2 1
24. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 3 - 4 1
25. Банфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Росарио Сентраль 2 0 1 1 0 - 2 1
27. Патронато Парана 2 0 1 1 1 - 3 1
28. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Атлетико Платенсе 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Сармиенто 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Колон 1 0 1 0 2 - 2 1
18. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
20. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
21. Арсенал Саранди 1 0 1 0 0 - 0 1
22. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
23. Велес Сарсфилд 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
24. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
25. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ланус 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Атлетико Платенсе 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Велес Сарсфилд 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 2 - 2 1
17. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
21. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
22. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
23. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Альдосиви 1 0 0 1 1 - 2 0
25. Расинг Авельянеда 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Второй тайм
  • 56'
    Алексис Сабелья уходит с поля. Кантерос Гектор выходит вместо него
  • 46'
    Бергессио Гонсало уходит с поля. Juan Pablo Pignani выходит вместо него
  • 46'
    Игнасио Шор уходит с поля. Juan Esquivel выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Haibrany Ruiz Diaz получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Велес Сарсфилд
Ничья
Атлетико Платенсе
1.69
3.85
6.10
Все Коэффициенты
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