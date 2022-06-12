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Аргентина: Лига професьональ

2022
Велес Сарсфилд
0:1
Конец матча
Атлетико Платенсе
0'
35' Желтая карточка
Haibrany Ruiz Diaz
0:1
74' Гол
Ivan Gomez
77' Желтая карточка
Maximo Perrone
90' Красная карточка
Matias De los Santos II
90'+6
30
Lucas
Hoyos
29
Хара
Леонардо
6
Matias
De
los
Santos
II
5
Ортега
Франсиско
31
Valentin
Gomez
36
Nicolas
Garayalde
11
Дженсон
Лукас
35
Касерес
Сантьяго
10
Luca
Orellano
39
Abiel
Osorio
12
Пратто
Лукас
22
Marcos
Ledesma
4
Nicolas
Morgantini
16
Haibrany
Ruiz
Diaz
6
Gaston
Suso
3
Juan
Infante
5
Carlos
Villalba
26
Ignacio
Schor
10
Сарате
Мауро
21
Ivan
Gomez
23
Alexis
Sabella
9
Бергессио
Гонсало
Велес Сарсфилд
4-4-2
Атлетико Платенсе
4-1-4-1

История личных встреч

Велес Сарсфилд
Атлетико Платенсе

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛП
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 1 0.5
Nicolas Garayalde 0 0
Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ivan Gomez 1 0.5
Бергессио Гонсало 1 (1) 0.5
Сарате Мауро 1 (1) 0.5
Nicolas Morgantini 0 0

Карточки

Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maximo Perrone 2 0
Matias De los Santos II 0 1
Valentin Gomez 1 0
Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Morgantini 1 0
Haibrany Ruiz Diaz 1 0
Alexis Sabella 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Велес Сарсфилд - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Патронато Парана - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Насьональ Монтевидео - Велес Сарсфилд 2:3
Колон - Велес Сарсфилд 1:2 Ред Булл Брагантино - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Тигре 3:2 Велес Сарсфилд - Насьональ Монтевидео 1:2 Барракас Централь - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Ред Булл Брагантино 2:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Велес Сарсфилд 4:1 Велес Сарсфилд - Ланус 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:0 Арсенал Саранди - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Велес Сарсфилд - Чиполлетти 5:0 Уракан - Велес Сарсфилд 2:0
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Атлетико Платенсе - Бельграно 1:1 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Аргентинос Хуниорс 1:1
Дефенса и Хустисия - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Химнасия Ла-Плата 0:3 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Атлетико Платенсе 3:1 Тигре - Атлетико Платенсе 4:0 Атлетико Платенсе - Патронато Парана 1:2 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Банфилд 0:1 Атлетико Платенсе - Сармиенто 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 1:0 Атлетико Платенсе - Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Атлетико Платенсе - Уракан 4:2 Ланус - Атлетико Платенсе 3:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Платенсе 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Бока Хуниорс 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Тигре 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Аргентинос Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Расинг Авельянеда 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Уракан 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 2 3
14. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Ланус 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Колон 2 0 2 0 3 - 3 2
18. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 1 - 1 2
19. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
20. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
21. Ривер Плейт 2 0 2 0 0 - 0 2
22. Арсенал Саранди 2 0 1 1 1 - 2 1
23. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 3 - 4 1
24. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
25. Банфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Росарио Сентраль 2 0 1 1 0 - 2 1
27. Патронато Парана 2 0 1 1 1 - 3 1
28. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Бока Хуниорс 0:0 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
9. Сармиенто 1 1 0 0 1 - 0 3
10. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Колон 1 0 1 0 2 - 2 1
17. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
19. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
20. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
21. Арсенал Саранди 1 0 1 0 0 - 0 1
22. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
23. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
24. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
25. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
27. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Бока Хуниорс 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Ланус 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Сентраль Кордоба Росарио 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
21. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
23. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Альдосиви 1 0 0 1 1 - 2 0
25. Расинг Авельянеда 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      35'
      Haibrany Ruiz Diaz получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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