1:0
Конец матча
0'
1:0
57' ГолFrancisco Gonzalez Metilli
1:0
63' Не забитый пенальтиRenzo Lopez
68' Желтая карточкаFrancisco Gonzalez Metilli
73' Желтая карточкаКалински Энсо
90' Желтая карточкаТоселли Кристофер
90'+9
Ход матча
57'
63'
1:0
73'
12
Jonathan
Bay
16
Капроф
Хуан
31
Renzo
Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Капроф ХуанНападающий
-
31 Renzo LopezНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Нападающий
-
36 Jose Amado
-
-
-
-
11 Deian Veron
-
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Alan VarelaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Нападающий
-
-
41 Luca Langoni
-
Главный тренер: Батталья Себастьян
История личных встреч
Сентраль Кордоба Росарио
Бока Хуниорс
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Renzo Lopez
|1
|0.5
|Francisco Gonzalez Metilli
|1
|0.5
|Lucas Besozzi
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вилья Себастьян
|1
|0.5
|Сандез Агустин
|1
|0.5
|Себальос Эсекиэль
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калински Энсо
|1
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Matias Di Benedetto
|1
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|1
|0
|Nicolas Linares
|1
|0
|Nahuel Banegas
|1
|0
|Deian Veron
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамирес Хуан Эдгардо II
|1
|0
|Эстебан Ролон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 0:0 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Эспаньол - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 1:3
Леандро Н. Алем - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Эль Порвенир 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 0:1 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 5:0 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Хухуй 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Пуэрто-Нуэво 6:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2
Бока Хуниорс
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0
Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Олвейс Реди 2:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Депортиво Кали - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Платенсе
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Тигре
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Сентраль Кордоба Росарио
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Годой Крус
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Бока Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Расинг Авельянеда
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Уракан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Сармиенто
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|15.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Ланус
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|18.
|Колон
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|19.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|20.
|Барракас Централь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|21.
|Ривер Плейт
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|22.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|23.
|Унион Санта-Фе
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|24.
|Велес Сарсфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|25.
|Банфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|26.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|27.
|Патронато Парана
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|28.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Годой Крус
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|Уракан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|8.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|11.
|Сармиенто
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Тигре
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|16.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|18.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|19.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|20.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|21.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|22.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|23.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|24.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|25.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Колон
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Унион Санта-Фе
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|17.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|18.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|20.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|21.
|Бока Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|23.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|24.
|Расинг Авельянеда
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|26.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|27.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Патронато Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0