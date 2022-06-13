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Аргентина: Лига професьональ

2022
Сентраль Кордоба Росарио
1:0
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
1:0
57' Гол
Francisco Gonzalez Metilli
1:0
63' Не забитый пенальти
Renzo Lopez
68' Желтая карточка
Francisco Gonzalez Metilli
73' Желтая карточка
Калински Энсо
90' Желтая карточка
Тоселли Кристофер
90'+9
1
Тоселли
Кристофер
5
Рамирес
Иван
2
Fabio
Pereyra
20
Matias
Di
Benedetto
12
Jonathan
Bay
24
Francisco
Gonzalez
Metilli
8
Jesus
Soraire
50
Калински
Энсо
7
Мартинес
Алекс
16
Капроф
Хуан
31
Renzo
Lopez
1
Росси
Агустин
57
Вейгандт
Марсело
24
Искиэрдос
Карлос
6
Рохо
Маркос
18
Фабра
Франк
27
Орсини
Николас
8
Фернандес
Пол
33
Alan
Varela
20
Рамирес
Хуан
Эдгардо
II
7
Себальос
Эсекиэль
9
Бенедетто
Дарио
Сентраль Кордоба Росарио
4-4-2
Бока Хуниорс
4-5-1

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Бока Хуниорс

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
1:2
К
4:1
ЛП
8:1
С
0:4
КА
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Renzo Lopez 1 0.5
Francisco Gonzalez Metilli 1 0.5
Lucas Besozzi 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вилья Себастьян 1 0.5
Сандез Агустин 1 0.5
Себальос Эсекиэль 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Калински Энсо 1 0
Jesus Soraire 1 0
Matias Di Benedetto 1 0
Francisco Gonzalez Metilli 1 0
Nicolas Linares 1 0
Nahuel Banegas 1 0
Deian Veron 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамирес Хуан Эдгардо II 1 0
Эстебан Ролон 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 0:0 Барракас Централь - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Депортиво Эспаньол - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Спортиво Итальяно 1:3
Леандро Н. Алем - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Эль Порвенир 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 3:3 Сан-Мартин Бурсако - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 0:1 Хенераль Ламадрид - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 3:3 Аргентино Де Мерло - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Сентраль Кордоба Росарио 5:0 Сентраль Кордоба Росарио - Химнасия Хухуй 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Пуэрто-Нуэво 6:2 Сентраль Кордоба Росарио - Уракан 2:2
Бока Хуниорс
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Ферро Карриль - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:1 Бока Хуниорс - Депортиво Кали 1:0 Бока Хуниорс - Тигре 3:0
Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 2:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Олвейс Реди - Бока Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс - Барракас Централь 2:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Олвейс Реди 2:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 0:0 Депортиво Кали - Бока Хуниорс 2:0 Бока Хуниорс - Арсенал Саранди 2:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бока Хуниорс 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Платенсе 2 2 0 0 3 - 1 6
2. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Тигре 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Сентраль Кордоба Росарио 2 1 1 0 2 - 1 4
8. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
9. Годой Крус 2 1 0 1 3 - 2 3
10. Аргентинос Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Бока Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Расинг Авельянеда 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Уракан 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 2 3
15. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Ланус 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 1 - 1 2
18. Колон 2 0 2 0 3 - 3 2
19. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 1 - 1 2
20. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
21. Ривер Плейт 2 0 2 0 0 - 0 2
22. Арсенал Саранди 2 0 1 1 1 - 2 1
23. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 3 - 4 1
24. Велес Сарсфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
25. Банфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Росарио Сентраль 2 0 1 1 0 - 2 1
27. Патронато Парана 2 0 1 1 1 - 3 1
28. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Годой Крус 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
8. Сентраль Кордоба Росарио 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
11. Сармиенто 1 1 0 0 1 - 0 3
12. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Колон 1 0 1 0 2 - 2 1
18. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
20. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
21. Арсенал Саранди 1 0 1 0 0 - 0 1
22. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
23. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
24. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
25. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Велес Сарсфилд 1 0 0 1 0 - 1 0
27. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Ланус 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 2 - 2 1
17. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
19. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
20. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
21. Бока Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
23. Альдосиви 1 0 0 1 1 - 2 0
24. Расинг Авельянеда 1 0 0 1 0 - 2 0
25. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
26. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
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