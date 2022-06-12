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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Колон
0:1
Перерыв
Унион Санта-Фе
0'
0:1
21' Гол
Mauro Luna Diale
45' Красная карточка
Facundo Garces

Ход матча

21'
0:1
Mauro Luna Diale
(Federico Vera)
45'
Facundo Garces
 
Лучшие коэффициенты
Колон
Ничья
Унион Санта-Фе
4.91
3.42
3.42
Все Коэффициенты
1
Леонардо
Буриан
21
Eric
Meza
33
Facundo
Garces
13
Joaquin
Novillo
40
Rafael
Delgado
35
Facundo
Farias
29
Rodrigo
Aliendro
14
Лертора
Федерико
23
Cristian
Bernardi
28
Andrew
Teuten
12
Абила
Рамон
77
Santiago
Mele
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
22
Emanuel
Britez
3
Корвалан
Клаудио
23
Полента
Диего
28
Juan
Portillo
8
Enzo
Roldan
7
Mauro
Luna
Diale
34
Kevin
Zenon
44
Алвес
Хонатан
Колон
4-5-1
Унион Санта-Фе
4-2-3-1

История личных встреч

Колон
Унион Санта-Фе

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

16 матчей

12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
3:0
ЛП
1:1
С
1:0
С
0:0
С
1:1
П
1:1
П
0:2
П
1:0
П
0:3
П
0:0
П
0:0
П
1:0
П
2:0
ПА
2:2
ПА
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Farias 1 (1) 0.5
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mauro Luna Diale 1 0.5
Алвес Хонатан 1 0.5
Federico Vera 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Garces 2 0
Лертора Федерико 1 0
Rodrigo Aliendro 1 0
Eric Meza 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корвалан Клаудио 1 0
Juan Ignacio Nardoni 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Пеньяроль - Колон 2:1 Колон - Олимпия Асунсьон 2:1 Колон - Велес Сарсфилд 1:2
Колон - Серро Портеньо 2:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Олимпия Асунсьон - Колон 0:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2 Уракан - Колон 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Серро Портеньо - Колон 3:1 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Колон - Пеньяроль 2:1 Колон - Альдосиви 1:3 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Ланус - Колон 1:1 Тигре - Колон 1:0 Колон - Спортиво Пеньяроль 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Хуниор - Унион Санта-Фе 0:4 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1
Унион Санта-Фе - Ориенте Петролеро 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Спортиво лас Парехас 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Тигре 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
7. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Аргентинос Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Унион Санта-Фе 1:0 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Уракан 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 2 3
14. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Ланус 2 0 2 0 1 - 1 2
16. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 1 - 1 2
17. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 1 - 1 2
18. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
19. Ривер Плейт 2 0 2 0 0 - 0 2
20. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
21. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
22. Арсенал Саранди 2 0 1 1 1 - 2 1
23. Банфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
24. Колон 0:1 2 0 1 1 1 - 2 1
25. Росарио Сентраль 2 0 1 1 0 - 2 1
26. Патронато Парана 2 0 1 1 1 - 3 1
27. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Расинг Авельянеда 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Сармиенто 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Арсенал Саранди 1 0 1 0 0 - 0 1
19. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
20. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
21. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
22. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
23. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
24. Годой Крус 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Унион Санта-Фе 1:0 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Колон 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Унион Санта-Фе 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Ланус 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Колон 0:1 1 0 1 0 1 - 1 1
16. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Расинг Авельянеда 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Годой Крус 1 0 0 1 1 - 2 0
21. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
22. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
23. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
24. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
25. Альдосиви 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
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  • Первый тайм
  • 52'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 48'
    УДАЛЕНИЕ! - Факундо Гарсес увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    45'
    Факундо Гарсес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Мауро Диале бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Колон
Ничья
Унион Санта-Фе
4.91
3.42
3.42
Все Коэффициенты
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