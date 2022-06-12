0:1
Перерыв
Ход матча
21'
45'
21
Eric
Meza
12
Абила
Рамон
34
Kevin
Zenon
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Абила РамонНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Falcioni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Kevin ZenonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
26 Leonel Bucca
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
История личных встреч
Колон
Унион Санта-Фе
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
16 матчей
12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Facundo Farias
|1 (1)
|0.5
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mauro Luna Diale
|1
|0.5
|Алвес Хонатан
|1
|0.5
|Federico Vera
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Facundo Garces
|2
|0
|Лертора Федерико
|1
|0
|Rodrigo Aliendro
|1
|0
|Eric Meza
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корвалан Клаудио
|1
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Пеньяроль - Колон 2:1 Колон - Олимпия Асунсьон 2:1 Колон - Велес Сарсфилд 1:2
Колон - Серро Портеньо 2:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Олимпия Асунсьон - Колон 0:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2 Уракан - Колон 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Серро Портеньо - Колон 3:1 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Колон - Пеньяроль 2:1 Колон - Альдосиви 1:3 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Ланус - Колон 1:1 Тигре - Колон 1:0 Колон - Спортиво Пеньяроль 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Хуниор - Унион Санта-Фе 0:4 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1
Унион Санта-Фе - Ориенте Петролеро 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Спортиво лас Парехас 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Тигре
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Ньюэллс Олд Бойз
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|Индепендьенте Авельянеда
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Эстудиантес Ла Плата
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|9.
|Тальерес Кордоба
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|10.
|Аргентинос Хуниорс
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Унион Санта-Фе
|1:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Уракан
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Сармиенто
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Дефенса и Хустисия
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Ланус
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Сан-Лоренсо
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|17.
|Атлетико Тукуман
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|18.
|Барракас Централь
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|19.
|Ривер Плейт
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|20.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|Арсенал Саранди
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|23.
|Банфилд
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|24.
|Колон
|0:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|25.
|Росарио Сентраль
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|26.
|Патронато Парана
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|27.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|28.
|Альдосиви
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Расинг Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Тальерес Кордоба
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Уракан
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|5.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Бока Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Атлетико Платенсе
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Сармиенто
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|10.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Тигре
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|18.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|19.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|20.
|Патронато Парана
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|21.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|22.
|Велес Сарсфилд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|Сентраль Кордоба Росарио
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|24.
|Годой Крус
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|25.
|Унион Санта-Фе
|1:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Банфилд
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|27.
|Колон
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|28.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ньюэллс Олд Бойз
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Эстудиантес Ла Плата
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Тигре
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Унион Санта-Фе
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Ланус
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Индепендьенте Авельянеда
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Дефенса и Хустисия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Сан-Лоренсо
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Атлетико Тукуман
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Барракас Централь
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Химнасия Ла-Плата
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Велес Сарсфилд
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Сентраль Кордоба Росарио
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Банфилд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Колон
|0:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Ривер Плейт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|17.
|Расинг Авельянеда
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Бока Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Атлетико Платенсе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Годой Крус
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|21.
|Тальерес Кордоба
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|Арсенал Саранди
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|23.
|Сармиенто
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|24.
|Аргентинос Хуниорс
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|Альдосиви
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|Уракан
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|27.
|Росарио Сентраль
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|28.
|Патронато Парана
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0