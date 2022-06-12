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  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Колон
2:2
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
0:1
21' Гол
Mauro Luna Diale
45' Красная карточка
Facundo Garces
58' Красная карточка
Juan Portillo
68' Желтая карточка
Santiago Mele
1:1
69' Пенальти
Facundo Farias
2:1
84' Гол
Абила Рамон
88' Желтая карточка
Полента Диего
88' Желтая карточка
Абила Рамон
90' Желтая карточка
Eric Meza
2:2
90' Пенальти
Алвес Хонатан
90' Желтая карточка
Алвес Хонатан
90'+9
1
Леонардо
Буриан
21
Eric
Meza
33
Facundo
Garces
13
Joaquin
Novillo
40
Rafael
Delgado
35
Facundo
Farias
29
Rodrigo
Aliendro
14
Лертора
Федерико
23
Cristian
Bernardi
28
Andrew
Teuten
12
Абила
Рамон
77
Santiago
Mele
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
22
Emanuel
Britez
3
Корвалан
Клаудио
23
Полента
Диего
28
Juan
Portillo
8
Enzo
Roldan
7
Mauro
Luna
Diale
34
Kevin
Zenon
44
Алвес
Хонатан
Колон
4-5-1
Унион Санта-Фе
4-2-3-1

История личных встреч

Колон
Унион Санта-Фе

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

16 матчей

12.5%
50%
37.5%
2 победы 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
3:0
ЛП
1:1
С
1:0
С
0:0
С
1:1
П
1:1
П
0:2
П
1:0
П
0:3
П
0:0
П
0:0
П
1:0
П
2:0
ПА
2:2
ПА
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Facundo Farias 2 (2) 1
Абила Рамон 1 0.5
Лертора Федерико 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алвес Хонатан 2 (1) 1
Mauro Luna Diale 1 0.5
Federico Vera 0 0

Карточки

Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Facundo Garces 1 1
Eric Meza 2 0
Абила Рамон 1 0
Лертора Федерико 1 0
Rodrigo Aliendro 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juan Portillo 0 1
Полента Диего 1 0
Корвалан Клаудио 1 0
Алвес Хонатан 1 0
Santiago Mele 1 0
Juan Ignacio Nardoni 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Колон
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Атлетико Тукуман - Колон 1:1 Пеньяроль - Колон 2:1 Колон - Олимпия Асунсьон 2:1 Колон - Велес Сарсфилд 1:2
Колон - Серро Портеньо 2:1 Арсенал Саранди - Колон 2:0 Олимпия Асунсьон - Колон 0:0 Колон - Эстудиантес Ла Плата 2:2 Уракан - Колон 1:1 Колон - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Серро Портеньо - Колон 3:1 Росарио Сентраль - Колон 2:2 Колон - Пеньяроль 2:1 Колон - Альдосиви 1:3 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Ланус - Колон 1:1 Тигре - Колон 1:0 Колон - Спортиво Пеньяроль 2:1 Колон - Барракас Централь 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Колон 0:2
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Унион Санта-Фе - Тигре 1:2 Хуниор - Унион Санта-Фе 0:4 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1
Унион Санта-Фе - Ориенте Петролеро 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Спортиво лас Парехас 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Расинг Авельянеда 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Тигре 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Аргентинос Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Уракан 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 2 3
13. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Ланус 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Ривер Плейт 2 0 2 0 0 - 0 2
16. Колон 2 0 2 0 3 - 3 2
17. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 1 - 1 2
18. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
19. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 1 - 1 2
20. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
21. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
22. Арсенал Саранди 2 0 1 1 1 - 2 1
23. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 3 - 4 1
24. Годой Крус 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
25. Банфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Росарио Сентраль 2 0 1 1 0 - 2 1
27. Патронато Парана 2 0 1 1 1 - 3 1
28. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Расинг Авельянеда 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Сармиенто 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Арсенал Саранди 1 0 1 0 0 - 0 1
20. Годой Крус 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
21. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
22. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
23. Колон 1 0 1 0 2 - 2 1
24. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ланус 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Расинг Авельянеда 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
21. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
22. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Годой Крус 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
25. Альдосиви 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
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    • Второй тайм начался
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    • 52'
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    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Мауро Диале бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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