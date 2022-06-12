  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2022

Аргентина: Лига професьональ

2022
Годой Крус
0:0
Первый тайм: 24'
Расинг Авельянеда
0'
10' Желтая карточка
Pier Barrios

Ход матча

10'
Pier Barrios
 
Лучшие коэффициенты
Годой Крус
Ничья
Расинг Авельянеда
3.50
3.50
3.30
Все Коэффициенты
50
Родригес
Диего
II
28
Elias
Sebastian
Lopez
22
Gianluca
Ferrari
2
Pier
Barrios
24
Guillermo
Luis
Ortiz
31
Franco
Negri
33
Ezequiel
Bullaude
5
Nelson
Acevedo
32
Gonzalo
Abrego
11
Martin
Ojeda
20
Salomon
Rodriguez
1
Gaston
Gomez
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
33
Gonzalo
Piovi
19
Leonel
Ariel
Miranda
29
Морено
Анибал
11
Jonathan
David
Gomez
10
Matias
Rojas
II
9
Enzo
Copetti
28
Чанкалай
Томас
Годой Крус
5-4-1
Расинг Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Годой Крус
Расинг Авельянеда

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

22 матча

31.8%
13.6%
54.6%
7 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

18.2%
50%
31.8%
4 победы 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

22.7%
31.8%
45.5%
5 побед 7 ничьих 10 побед

История матчей

ЛП
2:1
К
3:3
ЛП
2:4
КДМЭП
6:1
С
3:1
С
3:0
С
1:2
П
2:1
П
1:2
П
1:0
П
2:1
П
2:0
П
1:1
П
0:1
ПА
1:0
ПА
3:0
ПА
2:3
ПА
1:1
ПА
0:0
ПА
3:1
ПА
1:0
ПА
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gonzalo Abrego 1 0.5
Matias Ramirez 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan David Gomez 1 0.5
Чанкалай Томас 1 0.5
Enzo Copetti 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pier Barrios 1 0
Matias Ramirez 1 0
Gianluca Ferrari 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсуа Эмилиано 1 0
Leonel Ariel Miranda 1 0
Gonzalo Piovi 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Чанкалай Томас 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Атлетико Платенсе - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Тристан Суарес 2:0 Барракас Централь - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
Годой Крус - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:1 Годой Крус - Велес Сарсфилд 0:0 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 3:3 Тальерес Кордоба - Годой Крус 2:1 Уракан - Годой Крус 1:3 Годой Крус - Индепендьенте Авельянеда 3:3 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:2 Годой Крус - Альдосиви 0:2 Колон - Годой Крус 3:1 Годой Крус - Тигре 1:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 2:1 Годой Крус - Атлетико Платенсе 2:2 Тальерес Кордоба - Годой Крус 1:0 Патронато Парана - Годой Крус 0:3 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:3
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Расинг Авельянеда - Агропекуарио 1:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:0 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт Монтевидео 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0
Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Альдосиви 5:0 Сан-Лоренсо - Расинг Авельянеда 1:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Банфилд 1:1 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Патронато Парана - Расинг Авельянеда 2:3 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Атлетико Платенсе - Расинг Авельянеда 0:1 Ривер Плейт Монтевидео - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Сармиенто 4:1 Расинг Авельянеда - Химназия и Тиро 3:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:2 Атлетико Тукуман - Расинг Авельянеда 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Расинг Авельянеда 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Эстудиантес Ла Плата 2 1 1 0 2 - 1 4
4. Тигре 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Ньюэллс Олд Бойз 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Индепендьенте Авельянеда 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
9. Тальерес Кордоба 2 1 0 1 2 - 1 3
10. Аргентинос Хуниорс 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Уракан 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Сармиенто 2 1 0 1 1 - 2 3
13. Дефенса и Хустисия 2 0 2 0 1 - 1 2
14. Ланус 2 0 2 0 1 - 1 2
15. Ривер Плейт 2 0 2 0 0 - 0 2
16. Колон 2 0 2 0 3 - 3 2
17. Атлетико Тукуман 2 0 2 0 1 - 1 2
18. Барракас Централь 2 0 2 0 2 - 2 2
19. Сан-Лоренсо 2 0 2 0 1 - 1 2
20. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
21. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
22. Арсенал Саранди 2 0 1 1 1 - 2 1
23. Унион Санта-Фе 2 0 1 1 3 - 4 1
24. Годой Крус 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
25. Банфилд 2 0 1 1 1 - 2 1
26. Росарио Сентраль 2 0 1 1 0 - 2 1
27. Патронато Парана 2 0 1 1 1 - 3 1
28. Альдосиви 2 0 0 2 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Химнасия Ла-Плата 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Индепендьенте Авельянеда 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Тальерес Кордоба 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Расинг Авельянеда 0:0 1 1 0 0 2 - 0 3
5. Уракан 1 1 0 0 2 - 0 3
6. Бока Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Атлетико Платенсе 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Сармиенто 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Аргентинос Хуниорс 1 1 0 0 2 - 1 3
10. Эстудиантес Ла Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Тигре 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Ньюэллс Олд Бойз 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Ланус 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
16. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 1 - 1 1
17. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
18. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 1 - 1 1
19. Арсенал Саранди 1 0 1 0 0 - 0 1
20. Годой Крус 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
21. Росарио Сентраль 1 0 1 0 0 - 0 1
22. Патронато Парана 1 0 1 0 1 - 1 1
23. Колон 1 0 1 0 2 - 2 1
24. Велес Сарсфилд 0 0 0 0 0 - 0 0
25. Сентраль Кордоба Росарио 0 0 0 0 0 - 0 0
26. Унион Санта-Фе 1 0 0 1 1 - 2 0
27. Банфилд 1 0 0 1 1 - 2 0
28. Альдосиви 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эстудиантес Ла Плата 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Тигре 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Ньюэллс Олд Бойз 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Ривер Плейт 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Индепендьенте Авельянеда 1 0 1 0 1 - 1 1
6. Дефенса и Хустисия 1 0 1 0 1 - 1 1
7. Ланус 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Расинг Авельянеда 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Колон 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Атлетико Тукуман 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Барракас Централь 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Химнасия Ла-Плата 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Велес Сарсфилд 1 0 1 0 1 - 1 1
14. Сентраль Кордоба Росарио 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Унион Санта-Фе 1 0 1 0 2 - 2 1
16. Банфилд 1 0 1 0 0 - 0 1
17. Сан-Лоренсо 1 0 1 0 0 - 0 1
18. Атлетико Платенсе 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Бока Хуниорс 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Арсенал Саранди 1 0 0 1 1 - 2 0
21. Сармиенто 1 0 0 1 0 - 2 0
22. Аргентинос Хуниорс 1 0 0 1 0 - 1 0
23. Тальерес Кордоба 1 0 0 1 0 - 1 0
24. Годой Крус 0:0 1 0 0 1 1 - 2 0
25. Альдосиви 1 0 0 1 1 - 2 0
26. Уракан 1 0 0 1 0 - 2 0
27. Росарио Сентраль 1 0 0 1 0 - 2 0
28. Патронато Парана 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    10'
    Пьер Барриос получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Годой Крус
Ничья
Расинг Авельянеда
3.50
3.50
3.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Годой Крус 0:0 Расинг Авельянеда онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Годой Крус
Расинг Авельянеда
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 